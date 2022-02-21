تيفاني ترامب وخطيبها يخططان لحفل زفاف في اليونان .. وهذا جدول زمني لعلاقتهما

وطن – أكدت بعض الصحف حسب موقع “إنسايدر” الأمريكي أن تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تخطط مع خطيبها المنحدر من أصول لبنانية مايكل بولس، الذي يصغرها بـ 4 أعوام، لإقامة حفل زفاف في ميكونوس.

من هو مايكل بولس؟

كما عاش بولس وهو لبناني الجنسية في نيجيريا ويعمل في مجال الأعمال التجارية. وتمتلك عائلته شركات عدة للتجارة في مجال السيارات ومواد البناء وغيرهما.

التقى الثنائي في ميكونوس في يوليو 2018 وخُطبا في يناير 2021 ويعيشان حاليََا في ميامي وحسب تقارير صادرة عن مجلة “بيبول” يخطط الثنائي لإقامة حفل زفاف في ميكونوس.

يوليو 2018: بداية لقاء تيفاني ومايكل

نشأ مايكل في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى وفقًا لموقع “Page Six”.

وقد كان مايكل يدرس في جامعة لندن اختصاص إدارة المشاريع عندما التقى بتيفاني، التي كانت تدرس القانون في جامعة جورج تاون، في حفلة على جزيرة ميكونوس اليونانية.

سبتمبر 2018: ظهرا علنا معًا في أسبوع الموضة في نيويورك

رُصدا تيفاني ومايكل معََا لأول مرة في عرض أزياء مجموعة “توراي وانغ” خلال أسبوع الموضة في نيويورك أين جلسا في الصف الأول في هذا العرض.

نوفمبر 2018: أصبحا الثنائي يتواعدان

كما نقل موقع “page six” عن مصدر مقرب من تيفاني أنها “عرفت مايكل على عائلتها في عيد الشكر، وهو شاب ذكي جدا ومن عائلة مرموقة.”

وأضاف المصدر “لم يكن هناك أي تعليق من قبل الرئيس ترامب بشأن الدول الافريقية.”

في يناير 2018، وصف الرئيس الأمريكي ترامب دولا أفريقية وهايتي بـ”الأوكار القذرة” خلال اجتماع حول الهجرة في البيت الأبيض.

يناير 2019: أول ظهور لمايكل على إنستغرام تيفاني

كما نشرت تيفاني ترامب صورة تجمعها بمايكل في البيت الأبيض في عيد الميلاد.

كما شارك مايكل صورة معها في حفلة عيد الميلاد في البيت الأبيض خلال حسابه على الإنستغرام معلقا عليها “أجواء الكريسماس هي أفضل الأجواء.”

فبراير 2019: مايكل يحضر أسبوع الموضة في نيويورك رفقة تيفاني ووالدتها

بينما جلس كل من مايكل وتيفاني ترامب ومارلا مابلز، كما حدث في العام السابق، في الصف الأول في عرض أزياء مجموعة “توراي وانغ” خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

أبريل 2019: مايكل يشارك عائلة ترامب في احتفالات عيد الفصح

شارك مايكل عائلة ترامب في احتفالات عيد الفصح في كنيسة “بيثيسدا باي ذا سي” الأسقفية في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقد شاركت تيفاني صورة لها رفقة مايكل، بالإضافة إلى صور مع والدها ودونالد ترامب جونيور وكيمبرلي جيلفويل، على حسابها الرسمي على الإنستغرام.

مايو 2019: خرجا معًا في مهرجان كان السينمائي

كما أظهرت السجلات العامة أن الرحلة التي استغرقت ثلاث ليالٍ إلى فرنسا، والتي أقام خلالها الثنائي في فندق ماريوت جيستا فونتينبلو، كلفت دافعي الضرائب ما لا يقل عن 20 ألف دولار، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية كوارتز.

يونيو 2019: سافرا معََا إلى أورلاندو بولاية فلوريدا للمشاركة في مسيرة انطلاق حملة الرئيس ترامب لعام 2020

قال ترامب في خطابه: “مع كل ذرة من القلب والعقل، سنواصل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وبعد ذلك سنبقي أمريكا عظيمة”.

وأضاف” سنبقيها أفضل من أي وقت مضى. ولهذا السبب، أقف أمامكم الليلة لإطلاق حملتي رسميًا لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة .”

أغسطس 2019: تيفاني تتمنى لمايكل عيد ميلاد سعيد على حسابها على الإنستغرام

أعلنت تيفاني عن حبها لمايكل يوم عيد ميلاده، مشيرة في منشور على “إنستغرام” إلى أنه “يملأ حياتها بالكثير من الفرح واللطف والضحك”.

سبتمبر 2019: حضور مايكل رفقة تيفاني خلال أداء ترامب لخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة

جلس مايكل خلال هذا الخطاب خلف تيفاني، التي كانت جالسة بجانب نجل الرئيس السابق ترامب وكيمبرلي جيلفويل.

نوفمبر 2019: رحبا الثنائي بالضيوف في حفل عفو عيد الشكر عن الديك الرومي الوطني في حديقة بالبيت الأبيض

لا تزال الطريقة التي بدأ بها تقليد العفو عن الديك الرومي غامضة بعض الشيء، لكن البيت الأبيض يتتبع هذا الإجراء منذ فترة الرئيس لينكولن في عام 1863.

ديسمبر 2019: احتفلا معًا بالعام الجديد في منتجع Mar-a-Lago

كما كان أطفال ترامب الآخرون حاضرون كذلك خلال هذه المناسبة في هذا المنتجع، وكذلك محاميه آنذاك رودي جولياني.

يوليو 2020: لوحا الثنائي للحشود المتجمعة في جبل رشمور لحضور الالعاب النارية في عيد الاستقلال

أخبرت حاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم قناة فوكس نيوز أنه لن يقع فرض إجراءات كورونا كالتباعد الاجتماعي وبالتالي لن تكون هناك حاجة لارتداء الحاضرين للأقنعة.

أغسطس 2020: حضرا الثنائي جنازة روبرت شقيق الرئيس ترامب

توفي روبرت ترامب في 15 أغسطس عن عمر يناهز 71 عامًا. وقد حضر موكب الدفن كل من تيفاني ومايكل.

وقال دونالد ترامب في بيان “لم يكن روبرت شقيقي فحسب، بل كان صديقي المفضل” مضيفََا “سنفتقده كثيرًا، ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد. روبرت، أنا أحبك. ارقد بسلام.”

أغسطس 2020: حضور تيفاني ومايكل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

ألقت تيفاني كلمة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لدعم والدها، وتحدثت كذلك عن تخرجها الأخير من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون.

وقالت خلال هذا المؤتمر : “مثل العديد من الطلاب في جميع أنحاء العالم، تخرجت من كلية الحقوق أثناء الوباء”.

كما أضافت “إن جيلنا موحد في مواجهة المستقبل في الأوقات المضطربة. ويفكر الكثير منا في البلد الذي نريد العيش فيه. بصفتي خريجة حديثة، أشعر تماما بما تمرون به عندما تبحثون عن وظيفة. لقد بنى والدي اقتصادًا مزدهرًا مرة واحدة وسوف يفعل ذلك مرة أخرى.”

أكتوبر 2020: وصلا إلى ناشفيل لمشاهدة المناظرة الرئاسية النهائية بين ترامب وجو بايدن

كان النقاش بين ترامب ومنافسه خلال هذه المناظرة حاد وتضمن عدة مواضيع منها كيفية منع انتشار فيروس كورونا.

نوفمبر 2020: انضما إلى ترامب في البيت الأبيض لمشاهدة ظهور نتائج الانتخابات

شاهد مايكل مع عائلة ترامب نتائج الانتخابات من داخل الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض.

يناير 2021: تيفاني تعلن خطوبتها ليلة رحيل والدها عن السلطة

في اليوم السابق لتنصيب بايدن، شاركت تيفاني صورة لها وبولس يقفان في رواق البيت الأبيض.

وأعلنت عن خطوبتها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام قائلة: “كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة، مناسبات تاريخية، وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض”.

كما أضافت ابنة الرئيس المنتهية ولايته: “لا شيء أكثر خصوصية من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل… أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم”.

وفقًا لمجلة بيبول، تصل تكلفة الخاتم إلى 1.2 مليون دولار.

يوليو 2021: ظهور تيفاني ترامب ومايكل في ميكونوس

كانت تيفاني وبولس يقضيان عطلة الصيف في ميكونوس، أين بدأت علاقتهما. وتكهنت مجلة بيبول أنه من المحتمل أنهما يبحثان في هذا المكان عن مواقع لإقامة حفل زفاف.

(المصدر: إنسايدر)

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