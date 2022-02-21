تقرير الرقابة المالية يكشف: واقعة إهمال جسيمة في الطيران العماني تسببت بخسارة 1.3 مليار ريال

وطن – كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان في تقريره لعام 2020 ضمن الخطة الخمسية التاسعة، عن واقعة إهمال جسيمة تسبب بخسائر الطيران العماني لمبالغ ضخمة وصلت إلى 1.3 مليار ريال عماني في الفترة من 2015 إلى 2019.

ووفقا للتقرير، فإن الطيران العماني قام بشراء 49 طائرة بنحو 838 مليون ريال خلال الفترة من 2007 إلى 2019، دون إعداد دراسة جدوى وتحديد وجهات التشغيل.

كما أوضح التقرير أنه تم تشغيل الطائرات بوجهات غير مربحة. نجم عنها خسائر تقدر بمليار وثلاثمائة مليون ريال عماني في الفترة من 2015 إلى 2019.

وقال التقرير الذي جاء بعنوان: “ملخص المجتمع”، إن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها واستردادها خلال الخطة الخمسية التاسعة 580 مليون ريال عماني.

كما وضح أنه تعامل مع 207 قضايا بالتنسيق مع الادعاء العام. حيث صدرت بشأن بعضها أحكام قضائية وأخرى لا تزال قيد الإجراءات.

كما أشار التقرير الملخص إلى أن إجمالي عدد الملاحظات خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2020م وصل إلى 33096 ملاحظة نتج عنها 30464 توصية. فيما بلغ عدد مهمات الفحص الرقابية المنفذة 1861 مهمة تمثلت في 1210 للرقابة المالية والإدارية (مطابقة والتزام) و624 لرقابة الأداء و27 للرقابة المسبقة.

الشكاوى والبلاغات

بينما ورد بالملخص أنّ إجمالي عدد الشكاوى والبلاغات خلال الفترة من عام 2011م. حتى عام 2020م وصل إلى 4544 شكوى وبلاغًا، تم التعامل والانتهاء من 94 بالمائة منها، مشيرًا إلى أنّ عدد الشكاوى والبلاغات في عام 2020م ارتفع 51 بالمائة مقارنة بعام 2019م في سلطنة عمان.

ووضّح أنّ تلك الشكاوى والبلاغات تمثلت في تجاوزات إدارية ومالية بلغ عددها 2767، والتأخير في إنجاز المعاملات عددها 1063، وتظلمات موظفين 232. واستغلال السلطة 116، وعدم سلامة إسناد مناقصة 122، وأخرى 244.

تفاصيل أكثر

كما تضمّنت خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2020م. المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، مختلف مجالات الرقابة نُفّذت من خلالها 96 مهمة. صدر عنها 124 تقريرًا وتمثلت في فحص الأعمال المالية والإدارية ببعض الجهات الحكومية. وأعمال الفحص والربط لضريبة الدخل وتقييم الأنظمة الإلكترونية في بعض الجهات.

كما تم فحص المشاريع والعقود وعقود الانتفاع بالأراضي. ودراسة وتحليل أداء الميزان التجاري لسلطنة عُمان. والحساب الختامي للدولة ودراسة الآثار المترتبة على تصدير الخامات التعدينية.

بينما شملت خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2020م المتعلقة بالهيئات والمؤسسات وشركات الخدمات العامة تنفيذ 24 مهمة. صدر عنها 21 تقريرًا حول عدة موضوعات منها تقييم أداء الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي وفحص الأعمال المالية والإدارية لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة. وفحص بعض عقود التشغيل والصيانة للشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة). وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية بقطاع الاتصالات.

ماذا عن النفط والغاز في سلطنة عمان؟

فيما شهدت خطة الفحص السنوية للجهاز المتعلقة بالاستثمارات والشركات التجارية والصناعية تنفيذ 24 مهمة.

كما صدر عنها 25 تقريرًا وتمثلت في دراسة أداء بعض الاستثمارات الحكومية المباشرة بعد تحويلها إلى شركات قابضة. وفحص جانب من استثمارات الصندوق العُماني للاستثمار سابقًا. وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية والأنشطة الاستثمارية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية. والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتقييم أداء بعض المنشآت الفندقية.

(المصدر: جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان – وطن)

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