ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند النظيف على مونشنغلادباخ (فيديو)

وطن- يُواصل الوصيف فريق بوروسيا دورتموند تقليص فارق النقاط مع متصدر ترتيب الدوري الألماني بايرن ميونيخ، بعد فوزه على نظيره مونشنعلادباخ بسداسية نظيفة دون مقابل مع ختام الجولة ال23 من الدوري الممتاز.

دورتموند والفوز على مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

وافتتح أصحاب الأرض فريق بوروسيا دورتموند أولى أهداف اللقاء داخل شباك بوروسيا مونشغلادباخ. في الدقيقة ال26 عن طريق ماركو رويس، وجاء ثاني الأهداف للفريق في الدقيقة ال32 من توقيع دونيل مالين.

كما وأحرز اللاعب ماريوس وولف الهدف الثالث لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة ال70، وبعدها بدقائق عاد الفريق لهز شباك مرمى الضيف مونشغلادباخ عن طريق يوسوفا موكوكو وتسجيل الهدف الرابع.

وفي الدقيقة ال81 سجل ماركو رويس الهدف الثاني له والخامس في المباراة، كما و ختم فريق بوروسيا دورتموند بهدف سادس جاء في الدقيقة الأولى من الوقت البديل. من ركلة جزاء سددها اللاعب إمري تشان بقوة داخل شباك مونشغلادباخ.

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دورتموند الأكثر خطورة على شباك مونشغلادباخ

وكان فريق بوروسيا دورتموند الأكثر خطورة على شباك مرمى الزائر مونشغلادباخ طيلة مجريات أحداث المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات للفريق إلى 16 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 8 تسديدات فقط في المباراة.

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فيما تقاربت نسبة الاستحواذ بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء، فقد وصلت نسبة استحواذ أصحاب الأرض بوروسيا دورتموند إلى 51 %. بينما كانت نسبة استحواذ منافسه مونشغلادباخ 49%.

Is @Lewy_Official going to break his own #Bundesliga scoring record this season? 🤯 pic.twitter.com/qQzzCThODd — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2022

ترتيب الدوري الألماني

ويعتلي فريق بايرن ميونيخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني “بوندسليفا” مع ختام منافسات الجولة ال23. برصيد 55 نقطة، كما ويليه في الوصافة فريق بوروسيا دورتموند برصيد 49 نقطة.

How are things looking for your side after the drama of #BLMatchday 23? 👀 pic.twitter.com/ebDA8vSrFu — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2022

وفي المركز الثالث جاء فريق ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، كما وجاء على الترتيب فريق لايبزيغ وهوفنهايم وفرايبورغ برصيد 37 نقطة، في المركز السابع آتى فريق كولن برصيد 35 نقطة.

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وفي المركزين الثامن والتاسع جاء فريقا ماينتس ويونيون برلين برصيد 34 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب آتى فريق آينتراخت برصيد 31 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)