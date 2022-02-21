بوروسيا دورتموند والفوز النظيف على مونشنغلادباخ في الدوري الألماني watanserb.com
بوروسيا دورتموند والفوز النظيف على مونشنغلادباخ في الدوري الألماني
Videoرياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند النظيف على مونشنغلادباخ (فيديو)

منافسات الأسبوع ال23 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- يُواصل الوصيف فريق بوروسيا دورتموند تقليص فارق النقاط مع متصدر ترتيب الدوري الألماني بايرن ميونيخ، بعد فوزه على نظيره مونشنعلادباخ بسداسية نظيفة دون مقابل مع ختام الجولة ال23 من الدوري الممتاز.

دورتموند والفوز على مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

وافتتح أصحاب الأرض فريق بوروسيا دورتموند أولى أهداف اللقاء داخل شباك بوروسيا مونشغلادباخ. في الدقيقة ال26 عن طريق ماركو رويس، وجاء ثاني الأهداف للفريق في الدقيقة ال32 من توقيع دونيل مالين.

كما وأحرز اللاعب ماريوس وولف الهدف الثالث لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة ال70، وبعدها بدقائق عاد الفريق لهز شباك مرمى الضيف مونشغلادباخ عن طريق يوسوفا موكوكو وتسجيل الهدف الرابع.

وفي الدقيقة ال81 سجل ماركو رويس الهدف الثاني له والخامس في المباراة، كما و ختم فريق بوروسيا دورتموند بهدف سادس جاء في الدقيقة الأولى من الوقت البديل. من ركلة جزاء سددها اللاعب إمري تشان بقوة داخل شباك مونشغلادباخ.

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دورتموند الأكثر خطورة على شباك مونشغلادباخ

وكان فريق بوروسيا دورتموند الأكثر خطورة على شباك مرمى الزائر مونشغلادباخ طيلة مجريات أحداث المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات للفريق إلى 16 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 8 تسديدات فقط في المباراة.

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فيما تقاربت نسبة الاستحواذ بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء، فقد وصلت نسبة استحواذ أصحاب الأرض بوروسيا دورتموند إلى 51 %. بينما كانت نسبة استحواذ منافسه مونشغلادباخ 49%.

ترتيب الدوري الألماني

ويعتلي فريق بايرن ميونيخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني “بوندسليفا” مع ختام منافسات الجولة ال23. برصيد 55 نقطة، كما ويليه في الوصافة فريق بوروسيا دورتموند برصيد 49 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، كما وجاء على الترتيب فريق لايبزيغ وهوفنهايم وفرايبورغ برصيد 37 نقطة، في المركز السابع آتى فريق كولن برصيد 35 نقطة.

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وفي المركزين الثامن والتاسع جاء فريقا ماينتس ويونيون برلين برصيد 34 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب آتى فريق آينتراخت برصيد 31 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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