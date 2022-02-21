المحاولة الأخيرة لوقف الغزو .. بايدن وبوتين يتفقان على عقد قمة بشأن أوكرانيا

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا بشرط ألا تغزو روسيا جارتها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حث الزعيمين على عقد قمة بشأن “الاستقرار الأمني ​​والاستراتيجي في أوروبا”.

وبحسب ترجمة (وطن) قال البيت الأبيض إن بايدن وافق على الاجتماع “من حيث المبدأ”، ولكن فقط “في حالة عدم حدوث غزو” ، حيث حذرت واشنطن من أن موسكو تواصل استعداداتها لـ “هجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبًا جدًا”.

كما يأتي ذلك بعد أن زعمت مصادر استخباراتية أن القادة الروس على الأرض، تلقوا أوامر من بوتين للشروع في غزو كييف وهم الآن يضعون خططًا قتالية محددة حول كيفية الهجوم.

ويشار إلى أن ما لا يقل عن 75 في المائة من قوات بوتين التقليدية تستعد الآن على الحدود الأوكرانية كما ظهر الليلة. حيث حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من أننا “على وشك الغزو”.

ويُعتقد أن موسكو ستبدأ الغزو بهجوم إلكتروني قبل شن حملة صاروخية وغارات جوية. قبل أن تحاول القوات البرية الاستيلاء على المدن والبلدات الأوكرانية وفقًا لتقارير CBS News.

وبحسب ما ورد فإن القوة الروسية الغازية لديها القدرة على غزو والاستيلاء على جزء كبير من البلاد.

30 ألف جندي

وتأتي التحذيرات الرهيبة في الوقت الذي مدد فيه بوتين وحليفه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التدريبات العسكرية في بيلاروسيا التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد، مما يعني بقاء ما يقدر بنحو 30 ألف جندي روسي هناك.

وبالإضافة إلى ذلك فإن تركيز ما يقدر بـ 190.000 جندي وطائرات حربية ومعدات روسية. على مسافة قريبة من أوكرانيا – بما في ذلك ما يصل إلى 500 طائرة مقاتلة وقاذفة – أمر غير معتاد للغاية وجزء من السبب الذي يجعل واشنطن تعتقد أن روسيا مستعدة للهجوم ، بحسب ما قاله مسؤول أمريكي لشبكة CNN.

في غضون ذلك تم تحذير الأمريكيين يوم، الأحد، من وضع خطط للهروب من روسيا وسط تحذيرات من “تهديدات إرهابية” ضد موسكو وسان بطرسبرج.

جاء ذلك في وقت كانت فيه قوة غزو روسية مكونة من دبابات مدرعة مرسومة بالحرف “Z”. وشوهدت قوافل ضخمة تتجه نحو الحدود الأوكرانية – حيث لا تزال المنطقة الشرقية تتعرض للقصف وتعهد المغتربون البريطانيون “بالقتال مثل الشياطين”.

“رش الرسائل”

كما يُشتبه في أن هذه العلامات قد تم تخصيصها لأدوار محددة وسط تصاعد التوترات بشأن غزو وشيك. مع لقطات تظهر الرسائل التي تم رشها على الدبابات والمدافع ذاتية الدفع وشاحنات الوقود وعربات الإمداد.

ووسط التوترات المتصاعدة دعا “ماكرون” نظيره الروسي إلى السلام خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعتين اليوم – لكن بوتين ألقى باللوم على “الاستفزازات” الأوكرانية في تصعيد الأزمة التي قد تتحول إلى حرب شاملة.

وقال مكتب ماكرون في وقت لاحق، إن بايدن وبوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا. قبل أن يضيف أن مثل هذا الاجتماع سيكون مستحيلا إذا غزت روسيا كييف حيث تخشى الدول الغربية من أنها تخطط لذلك.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، في بيان إن الولايات المتحدة “ملتزمة بمتابعة الدبلوماسية حتى لحظة بدء الغزو”.

مضيفة:”الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين. إذا لم يحدث غزو”.

وتابعت:”نحن مستعدون أيضًا لفرض عواقب وخيمة وسريعة إذا اختارت روسيا بدلاً من ذلك الحرب. وفي الوقت الحالي. يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبًا جدًا.”

تصريحات بريطانية

وعلى الرغم من ادعاء المخابرات الأمريكية أن بوتين أمر قواته بغزو أوكرانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليلة إن الأسبوع المقبل سيكون “حاسمًا للدبلوماسية”، حيث أشار إلى أنه لا يزال هناك أمل في تجنب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إنه يعتقد أن بوتين “يمضي قدمًا” وهو قراره ، وهو تحرك نفاه الكرملين.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن تركيز القوات الروسية على مسافة قريبة من أوكرانيا. بما في ذلك ما يصل إلى 500 طائرة مقاتلة وقاذفة – أمر غير معتاد للغاية وجزء من السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا مستعدة للهجوم.

وهذا يشمل حوالي 120 من إجمالي 160 كتيبة تكتيكية أو مجموعة تكتيكية روسية تمركز في حدود 38 ميلاً من أوكرانيا ، وفقًا للمسؤول.

بينما يمثل هذا الرقم 75٪ من الوحدات القتالية الرئيسية لروسيا ، فهو أقل من نصف إجمالي القوات في الجيش الروسي.

وأفاد مسؤولون أمريكيون أن القوات الروسية جنبًا إلى جنب مع القوات الانفصالية قد يصل عددها إلى 190 ألفًا منتشرة حول أوكرانيا.

أرقام عسكرية

وتنتشر نحو 35 من كتيبة الدفاع الجوي الخمسين ضد أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تقدر الولايات المتحدة وجود 500 مقاتلة وطائرة قاذفة قنابل في نطاق أوكرانيا. بالإضافة إلى 50 قاذفة قنابل متوسطة إلى ثقيلة.

وبحسب التقييم فإن عدد القوات الروسية يفوق عدد القوات العسكرية الأوكرانية بشكل كبير.

كما يقدر المسؤولون الأمريكيون أن هناك حوالي 190 ألف جندي في أوكرانيا وحولها. بما في ذلك إقليم شبه جزيرة القرم الذي تم ضمه بشكل غير قانوني. والذي استولت عليه روسيا في عام 2014.

وقال أحد المغتربين البريطانيين إنه جزء من مجتمع صغير مستعد لمساعدة متطوعي المقاومة المسلحة و’القتال مثل الشياطين ‘في حالة الغزو.

وقال لبي بي سي: “نحن هنا ومستعدون للقتال وسنقاتل مثل الشياطين ، أقول لكم. هناك مجتمع صغير من الوافدين هنا ولكننا سننضم إلى شركائنا الأوكرانيين وأصدقائنا الأوكرانيين والعائلة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن روسيا ستمدد المناورات العسكرية في بيلاروسيا التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد. في خطوة قال بلينكين إنها تجعله أكثر قلقا بشأن غزو وشيك.

وقالت وزارة الدفاع إن القرار اتخذ بسبب نشاط عسكري بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا. وكذلك بسبب الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

تصريحات المسؤولين

وزاد القصف المتقطع عبر الخط الفاصل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين. المدعومين من روسيا في تلك المنطقة بشكل حاد الأسبوع الماضي واستمر يوم الأحد.

وفي حديثه لشبكة CNN ، قال بلينكين إن كل الدلائل تشير إلى أن روسيا على وشك الغزو. ونفت روسيا مرارا مثل هذه الخطط.

كما تابع بلينكين: “كل ما نراه يشير إلى أن هذا أمر خطير للغاية، وأننا على وشك الغزو”. مضيفًا أن الغرب كان مستعدًا بنفس القدر إذا غزت موسكو.”

وأضاف:”إلى أن تتدحرج الدبابات بالفعل وتحلق الطائرات، سنستغل كل فرصة وكل دقيقة لدينا لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال قادرة على ثني الرئيس (فلاديمير) بوتين عن المضي قدمًا.”

وقال بلينكين لشبكة سي بي إس: “كل ما نراه يخبرنا أن القرار الذي نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذه بالغزو يمضي قدمًا.

أوضح:”لقد رأينا ذلك من خلال الاستفزازات التي أحدثها الروس أو القوات الانفصالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعمليات العلم الكاذب. والآن الأخبار فقط هذا الصباح أن “التدريبات” الروسية كانت منخرطة في بيلاروسيا مع 30 ألف جندي روسي كان من المفترض أن تنهي هذا.”

واستطرد:”ستستمر عطلة نهاية الأسبوع الآن بسبب التوترات في شرق أوكرانيا ، والتوترات التي خلقتها روسيا والقوى الانفصالية التي تدعمها هناك.”

الناتو وأوكرانيا

ويشار إلى أن أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو ، ولا يوجد لدى الحلف أي قوات هناك. ولكن منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي. احتفظت بمكتبين في كييف – مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي ومركز معلومات وتوثيق لحلف شمال الأطلسي.

وتتمثل مهمة مكتب الاتصال في مواصلة الحوار بين الناتو والحكومة الأوكرانية مع تشجيع التحول الديمقراطي لقطاع الدفاع والأمن في أوكرانيا.

وفقًا لموقع الناتو على الإنترنت ، فقد تألف من رئيس مدني يقود فريقًا مختلطًا من أفراد الناتو العسكريين والمدنيين.

كماذكرت صفحة الويب، التي تم تحديثها آخر مرة في عام 2016 ، أن هناك ما مجموعه 16 موظفًا.

ولم يتم الكشف عن عدد العاملين بمركز المعلومات والتوثيق التابع لحلف الناتو. كانت وظيفتها إطلاع الجمهور الأوكراني على الناتو ودعم المؤسسات الأوكرانية في اتصالاتها.

وكان ستولتنبرغ قد قال في وقت سابق إن الحلف لن ينشر أي قوات في أوكرانيا للدفاع عنها ضد أي عدوان روسي.

لكن أعضاء الناتو أرسلوا قوات إلى الدول المجاورة الأعضاء في الحلف. وقال ستولتنبرغ إن الدول الأعضاء في الناتو سترد بقوة على أي عمل روسي في تلك الأراضي ، بموجب اتفاق الدفاع الجماعي.

كما يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الروس عمليات “العلم الزائف” في شرق أوكرانيا ، والتي يبدو أنها مصممة لإثارة الصراع.

هذا وبدأ آلاف اللاجئين الأوكرانيين في التدفق إلى روسيا اليوم. بعد أن أمر حلفاء فلاديمير بوتين بإجلاء جماعي لجمهوريتين انفصاليتين كجزء من عملية “العلم الزائف” لتوفير ذريعة لغزو.

ويتم إجلاء ما يصل إلى 700 ألف مدني من منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين. بعد أن زعم ​​زعماء المتمردين أمس أن أوكرانيا كانت على وشك مهاجمة المناطق.

(المصدر: ديلي ميل)

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