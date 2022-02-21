إصابة 4 أشخاص وتوقف حركة الطيران .. الحوثي يقصف مطار الملك عبد الله في جازان

وطن – كشف التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن تعرض مطار الملك عبد الله في جازان، لاستهداف جديد من قبل جماعة الحوثي اليمنية عبر الطائرات المسيرة.

وكشف تقرير أولي بحسب بيان التحالف عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبدالله في جازان جراء شظايا الطائرة المسيرة.

كما قال التحالف إن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي. وأشار أيضا إلى سقوط شظايا الاعتراض بالمحيط الداخلي لمطار الملك عبدالله.

هذا وأفادت مصادر سعودية بتوقف الحركة الجوية في مطار الملك عبدالله في جازان بعد تعرضه للقصف بطيران مسيرات الحوثي.

من جانبها كشفت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين، أن طائرة مسيرة قصفت هدف عسكري في العمق السعودي تحديدآ في مطار الملك عبدالله في جازان.

والشهر الماضي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، تفاصيل هجماتها الإرهابية على السعودية والإمارات.

تفاصيل الاستهداف

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، على حسابه في تويتر آنذاك: “نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة (عملية إعصار اليمن الثانية). استهدفت العمقين السعودي والإماراتي”.

وأشار سريع إلى أن “الاستهداف جاء على النحو التالي”:

ـ استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في أبو ظبي بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع (ذو الفقار).

– استهداف مواقع حيوية وهامةٍ في دبي بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرة (نوع صماد 3)”.

ـ هجوم على قواعد عسكريةِ في منطقةِ شرورة ومناطق سعوديةٍ أخرى بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع “صماد 1″ و”قاصف 2 كي”.

– استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبيرٍ من الصواريخ البالستية”.

جهوزية كاملة

وزعم سريع أن الهجمات حققت أهدافها بدقة عالية. وقال إن الميليشيات الحوثية “وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة. في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد”، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في الإمارات بمغادرتها.

كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية بذات التوقيت أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

بينما أفاد التحالف بسقوط شظايا الصاروخ المعترض على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب.

وأضاف التحالف آنذاك أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن، منوها بأن المنصة استخدمت في إطلاق صواريخ باليستية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الامارتية وقتها اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الدولة.

وقبلها كانت جماعة الحوثي شنت هجوما صاروخيا على الإمارات تسبب في مقتل 3 أشخاص وغصابة 6 آخرين.

(المصدر: وطن – متابعات)

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