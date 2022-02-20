مورينيو يفقد أعصابه بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة روما وفيرونا (شاهد)

وطن – فقد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو أعصابه بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء، خلال قمة مباراة روما وهيلاس فيرونا في منافسات الأسبوع ال26 من الدوري الإيطالي الممتاز.

طرد مورينيو وفقدان أعصابه

واعترض المدرب مورينيو المدير الفني لفريق روما “الذئاب”، بشكل غير لائق على قرار حكم المباراة من خلال ركل كرة القدم بعيداً، عقب احتساب الحكم أربعة دقائق كوقت بديل على نهاية اللقاء بين فريق روما وفيرونا في منافسات الدوري الإيطالي، في ظل إضاعة عدد من لاعبي الفريق المنافس للوقت أكثر من مرة في المباراة.

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! 🔴 He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022

وحصل البرتغالي مورينيو عقب هذا التصرف الذي خطف من خلاله الأضواء. مع نهاية لقاء مباراة فريقه روما أمام منافسه روما على البطاقة الحمراء، ليطرد على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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مورينيو وعدم التعليق على الواقعة

كما ونشر البرتغالي جوزيه مورينيو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، عدد من الصور من مباراة فريقه روما أمام هيلاس فيرونا، معلقاً عليها: ” الصورة الأولى استحواذ الكرة، والصورة الثانية كرة مباشرة. لكن الصورة الثالث أحب هؤلاء الناس وأحارب لأجلهم، أما الرابعة وهو يركل الكرة فلن أتحدث عنها”.

The man is box office 🤩 There will never be another like Jose Mourinho 😂 pic.twitter.com/R0iNXyNylx — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022

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وأردف المدرب مورينيو، ” من الأفضل العودة إلى المنزل وتناول العشاء اللطيف .. أتمنى لكم يوم أحد سعيد”.

مباراة روما وفيرونا في الدوري الإيطالي

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة روما وفيرونا في مباراة القمة المثيرة من منافسات الأسبوع ال26 من الدوري الإيطالي للدوري الممتاز، كما وافتتح فريق فيرونا أولى أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة عن طريق أنتونين باراك، وعزز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة ال20 من توقيع أدريان تاميز.

وقلص فريق روما هدف الفارق في الدقيقة ال65 عن طريق كريستيان فولباتو، كما وأحرز روما هدف التعادل في المباراة بالدقيقة ال84 بواسطة اللاعب إدواردو بوف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما في دوري الكالتشيو الإيطالي.

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ولم تعد المرة الأولى التي يتلقى بها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، العديد من البطاقات الصفراء والحمراء على مدار مسيرته التدريبية في عالم الكرة المستديرة.

ويحتل فريق روما في المركز الثامن من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، كما وجاء منافسه هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 37 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)