مورينيو يركل الكرة بعد اعتراضه على قرار حكم مباراة قمة روما وفيرونا في الدوري الإيطالي watanserb.com
مورينيو يركل الكرة بعد اعتراضه على قرار حكم مباراة قمة روما وفيرونا في الدوري الإيطالي
Videoرياضة

مورينيو يفقد أعصابه بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة روما وفيرونا (شاهد)

منافسات الجولة ال26 من الدوري الإيطالي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – فقد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو أعصابه بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء، خلال قمة مباراة روما وهيلاس فيرونا في منافسات الأسبوع ال26 من الدوري الإيطالي الممتاز.

طرد مورينيو وفقدان أعصابه

واعترض المدرب مورينيو المدير الفني لفريق روما “الذئاب”، بشكل غير لائق على قرار حكم المباراة من خلال ركل كرة القدم بعيداً، عقب احتساب الحكم أربعة دقائق كوقت بديل على نهاية اللقاء بين فريق روما وفيرونا في منافسات الدوري الإيطالي، في ظل إضاعة عدد من لاعبي الفريق المنافس للوقت أكثر من مرة في المباراة.

وحصل البرتغالي مورينيو عقب هذا التصرف الذي خطف من خلاله الأضواء. مع نهاية لقاء مباراة فريقه روما أمام منافسه روما على البطاقة الحمراء، ليطرد على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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مورينيو وعدم التعليق على الواقعة

كما ونشر البرتغالي جوزيه مورينيو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، عدد من الصور من مباراة فريقه روما أمام هيلاس فيرونا، معلقاً عليها: ” الصورة الأولى استحواذ الكرة، والصورة الثانية كرة مباشرة. لكن الصورة الثالث أحب هؤلاء الناس وأحارب لأجلهم، أما الرابعة وهو يركل الكرة فلن أتحدث عنها”.

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وأردف المدرب مورينيو، ” من الأفضل العودة إلى المنزل وتناول العشاء اللطيف .. أتمنى لكم يوم أحد سعيد”.

مباراة روما وفيرونا في الدوري الإيطالي

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة روما وفيرونا في مباراة القمة المثيرة من منافسات الأسبوع ال26 من الدوري الإيطالي للدوري الممتاز، كما وافتتح فريق فيرونا أولى أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة عن طريق أنتونين باراك، وعزز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة ال20 من توقيع أدريان تاميز.

وقلص فريق روما هدف الفارق في الدقيقة ال65 عن طريق كريستيان فولباتو، كما وأحرز روما هدف التعادل في المباراة بالدقيقة ال84 بواسطة اللاعب إدواردو بوف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما في دوري الكالتشيو الإيطالي.

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ولم تعد المرة الأولى التي يتلقى بها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، العديد من البطاقات الصفراء والحمراء على مدار مسيرته التدريبية في عالم الكرة المستديرة.

ويحتل فريق روما في المركز الثامن من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، كما وجاء منافسه هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 37 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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