فيفي عبده تثير الغضب بصورتها وهي تضع قدماً فوق الأخرى وتمارس عادة سيئة!

وطن – عادت الراقصة المصرية، فيفي عبده إلى إثارة الجدل من جديد بعد ما يقارب نحو أسبوع من وفاة شقيقتها هدى عبده.

أرجيلة وقدماً فوق الأخرى!

وهذه المرة، ظهرت فيفي بصورة نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وهي تدخن الشيشة “الأرجيلة”. وتضع قدماً فوق قدم.

وعقبت فيفي على الصورة: “مساء الفل”.

وتعرضت الراقصة لانتقادات حادة، واتهامات بالترويج لهذا الأمر غير الصحي.

“شغل عالي”

بينما أكد آخرون أن الصورة من كواليس مسلسلها الجديد “شغل عالي”.

والمسلسل المقرر عرضه في رمضان 2022، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

ويشارك فيفى البطولة كل من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود. مروان يونس، وكريم سرور.

وتدور الأحداث حول الصديقتين فيفي وشيرين رضا اللتان تواجهان العديد من المواقف الكوميدية.

لازم الدنيا تمشي

وسبق أن بررت الراقصة المصرية عودتها للتفاعل واستئناف نشاطها عبر “انستجرام”. بعد أسبوع فقط من وفاة شقيقتها الأكبر.

وبفيديو ارتدت فيه ملابس باللون الأحمر ووضعت مساحيق تجميل كاملة. قالت فيفي: “يا مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا. طبعا الدنيا لازم تمشي وده حال الدنيا”.

وتابعت: “أنا بشكر كل الناس إللي عزوني في أختي. مكنتش عارفة أرد على مين ولا مين، أنا بشكر حنيتكو عليا وبشكر كل واحد واساني في زعلي. ربنا يخليكم معجبيني وكل الفنانيين وكل جمهوري إللي وساني في زعلي وعياطي وحزني على أختي”.

“هل لو عيطت الميت هيرجع”

وخصصت فيفي في ردها المنتقدين، مردفة: طبعا الناس تقول بينزلوا فيديوهات وحاجات ماهو لازم الدينا تمشي”.

وزادت: “هل لو عيطت العمر كله هيخلي إللي مات يرجع تاني طيب؟ يا ريت كنت عيطت العمر كله بحبكم أوي كتر خيركم”.

“يا أبو ضحكة جنان”

وظهرت فيفي بعد أسبوع واحد فقط من وفاة شقيقتها الأكبر بفيديو، وهي ترتدي فستان سهرة أسود وذهبي. وعاري الأكمام، وتسير على أنغام أغنية “يابو ضحكة جنان”، للراحل فريد الأطرش.

وهو ما صدم متابعو الراقصة المصرية، الذين هاجموها في التعليقات.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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