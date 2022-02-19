اتفاق مبدئي بين وكيل هالاند ووالده مع إدارة ريال مدريد في موناكو watanserb.com
اتفاق مبدئي بين وكيل هالاند ووالده مع إدارة ريال مدريد في موناكو
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الفتى الذهبي “هالاند” قريب من التوقيع مع ريال مدريد

اتفاق مبدئي جرى بين إدارة ريال مدريد ووكيل هالاند ووالده في مدينة موناكو

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – بات نادي ريال مدريد الإسباني على بعد خُطوة واحدة من أجل التوقيع مع النجم النرويجي “إرلينغ هالاند” صاحب ال21 عاماً، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

هالاند والتوقيع مع ريال مدريد

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، عن اجتماع دار بين مسؤولي نادي ريال مدريد “الميرينغي”. مؤخراً مع وكلاء الفتى الذهبي ” هالاند” نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مدينة موناكو الفرنسية.

وأضافت الصحيفة، ” كان الحكاية مع بعثة إدارة فريق ريال مدريد، عندما تواجد في نهاية شهر يناير الماضي. في مدينة موناكو من أجل بحث التعاقد مع النجم الفرنسي أوريلين تشواميني ( لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي)”.

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كما وأردفت الصحيفة، ” لاعب موناكو تشواميني كان مجرد غطاء لبعثة ريال مدريد، الذي جاء إلى موناكو من أجل البحث في صفقة أكبر. وهي تتعلق بإنهاء الاتفاق على ضم النجم النرويجي هالاند إلى صفوف فريق ريال مدريد”.

ريال مدريد والتفاوض مع وكيل هالاند

وبينت الصحيفة، بأن مسؤولو نادي ريال مدريد. قد جلسوا بالفعل على طاولة المفاوضات مع البرازيلية رافاييل بيمنتا، محامية ومساعدة وكيل اللاعب الفتي الذهبي “مينو رايولا”، في ظل أزمة الأخير الصحية. التي منعته من مباشرة أعماله والتواجد رفقة والد هالاند للاتفاق عل ضم اللاعب.

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كما وختمت، ” في نهاية الاجتماع الذي دار بين مسؤولي ريال مدريد ومساعد وكيل هالاند ووالده، الذي أسفر عن توصل الطريفين إلى اتفاق للتوقيع مع هالاند. مهما كانت الأندية الأخرى المهتمة في التعاقد مع النجم النرويجي الدولي”.

ويرجع القرار النهائي على رغم من هذا الاتفاق بين الطريفين إلى اللاعب هالاند، لكن تبقى الفرصة الأكبر في التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة هو نادي ريال مدريد الأوفر حظًا في إتمام هذه الصفقة في حال حدوثها.

الانتظار إلى عام 2023

وفي ذات السياق، أشارت تقارير إسبانية على أن إدارة ريال مدريد. تفضل الانتظار إلى صيف عام 2023، من أجل التعاقد مع النجم النرويجي الدولي هالاند.

وأوضحت تلك التقارير، بأن إدارة ريال مدريد لا يوجد لديه أزمة حقيقة مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند، حيث العلاقة مميزة بين كلا الناديين، على ضوء دفع إدارة الملكي الشرط الجزائي. من أجل التوقيع مع هالاند. والذي يقدر ب75 مليون يورو.

(المصدر: وطن +Goal)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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