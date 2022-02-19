الفتى الذهبي “هالاند” قريب من التوقيع مع ريال مدريد

وطن – بات نادي ريال مدريد الإسباني على بعد خُطوة واحدة من أجل التوقيع مع النجم النرويجي “إرلينغ هالاند” صاحب ال21 عاماً، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

هالاند والتوقيع مع ريال مدريد

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، عن اجتماع دار بين مسؤولي نادي ريال مدريد “الميرينغي”. مؤخراً مع وكلاء الفتى الذهبي ” هالاند” نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مدينة موناكو الفرنسية.

وأضافت الصحيفة، ” كان الحكاية مع بعثة إدارة فريق ريال مدريد، عندما تواجد في نهاية شهر يناير الماضي. في مدينة موناكو من أجل بحث التعاقد مع النجم الفرنسي أوريلين تشواميني ( لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي)”.

سبورت //عقد ريال مدريد لقاءًا مهمًا في موناكو مع وكلاء ووالد إيرلينج هالاند ، حيث توصلوا إلى اتفاق 🔥🔥🚨🚨 pic.twitter.com/dCMd4qmpV2 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) February 18, 2022

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كما وأردفت الصحيفة، ” لاعب موناكو تشواميني كان مجرد غطاء لبعثة ريال مدريد، الذي جاء إلى موناكو من أجل البحث في صفقة أكبر. وهي تتعلق بإنهاء الاتفاق على ضم النجم النرويجي هالاند إلى صفوف فريق ريال مدريد”.

ريال مدريد والتفاوض مع وكيل هالاند

وبينت الصحيفة، بأن مسؤولو نادي ريال مدريد. قد جلسوا بالفعل على طاولة المفاوضات مع البرازيلية رافاييل بيمنتا، محامية ومساعدة وكيل اللاعب الفتي الذهبي “مينو رايولا”، في ظل أزمة الأخير الصحية. التي منعته من مباشرة أعماله والتواجد رفقة والد هالاند للاتفاق عل ضم اللاعب.

حصرياً SPORT | ريال مدريد أبرم إتفاقية مع المُحامية البرازيلية رافائيلا بيمنتا اليد اليمنى لرايولا + والد هالاند من أجل الحصول على أولوية التوقيع مع هالاند. الإتفاق يضع ريال مدريد في مقدمة سباق التوقيع مع النرويجي 🚨🚨 pic.twitter.com/YqanP65ERW — FCB World (@forcabarca_ar) February 18, 2022

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كما وختمت، ” في نهاية الاجتماع الذي دار بين مسؤولي ريال مدريد ومساعد وكيل هالاند ووالده، الذي أسفر عن توصل الطريفين إلى اتفاق للتوقيع مع هالاند. مهما كانت الأندية الأخرى المهتمة في التعاقد مع النجم النرويجي الدولي”.

" الحرب من أجل ايرلينغ هالاند" 🚨 دخل برشلونة و ريال مدريد في المرحلة الأخيرة من أجل الظفر بخدمات النرويجي الشاب. – النادي الملكي كان قد التقى بوكيل أعمال اللاعب بمدينة موناكو. [ SPORT ] pic.twitter.com/yc0BuKZHbo — TheFootix (@Thefootix1) February 19, 2022

ويرجع القرار النهائي على رغم من هذا الاتفاق بين الطريفين إلى اللاعب هالاند، لكن تبقى الفرصة الأكبر في التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة هو نادي ريال مدريد الأوفر حظًا في إتمام هذه الصفقة في حال حدوثها.

الانتظار إلى عام 2023

وفي ذات السياق، أشارت تقارير إسبانية على أن إدارة ريال مدريد. تفضل الانتظار إلى صيف عام 2023، من أجل التعاقد مع النجم النرويجي الدولي هالاند.

وأوضحت تلك التقارير، بأن إدارة ريال مدريد لا يوجد لديه أزمة حقيقة مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند، حيث العلاقة مميزة بين كلا الناديين، على ضوء دفع إدارة الملكي الشرط الجزائي. من أجل التوقيع مع هالاند. والذي يقدر ب75 مليون يورو.

(المصدر: وطن +Goal)