شاهد أجمل 5 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية 2021

وطن – نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أجمل 5 أهداف في منافسات كأس العالم للأندية لعام 2021، كان من بينهم 4 أهداف لفرق عربية في البطولة الدولية. التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في نسختها ال18.

أجمل أهداف كأس العالم للأندية 2021

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، الراعي لبطولة كأس العالم للأندية 2021. عن أجمل 5 أهداف سجلت في منافسات البطولة، حيث كان 4 أهداف جميلة لأربع فرق عربية مشاركة.

كما وجاءت الأهداف ال5 الجميلة التي سجلت في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021، هدف نجم فريق الأهلي المصر محمد هاني في شباك مرمى مونتيري المكسيكي. والذي سجله في منافسات دوري الربع النهائي من المسابقة.

TOP 5 GOALS | FIFA Club World Cup UAE 2021 https://t.co/FNgRVeRgQ4 via @YouTube — Amer (@Ahmed3amar1981) February 16, 2022

وكان الهدف الثاني للنجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب فريق الهلال السعودي في شباك مرمى الجزيرة الإماراتي، أما الهدف الثالث كان للنجم المالي عبد الله ديابي. لاعب فريق الجزيرة الإماراتي في شباك مرمى بيراي تاهيتي الفرنسي.

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كما وجاء الهدف الرابع لأجمل أهداف بطولة كأس العالم للأندية للنجم المصري عمرو السولية. لاعب فريق الأهلي المصري في شباك مرمى الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

بينما خامس الأهداف كان للنجم دودو لاعب فريق بالميراس البرازيلي في شباك فريق الأهلي المصري في دور النصف النهائي من البطولة الدولية.

تشيلسي والتتويج ببطولة كأس العالم للأندية 2021

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي ” البلوز” بطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، تُوج ببطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه. بعد الفوز الثمين على نظيره بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

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كما وأحرز فريق الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا بنسخته الماضية. المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مسيرته في البطولة الدولية، بعد تحقيق الفوز الكبير على الهلال السعودي بطل آسيا برباعية نظيفة دون رد.

(المصدر: وطن + الفيفا)