جريمة تيماء.. القضاء الكويتي يصدر حكمه الأخير على قاتل شقيقته نحراً بسكين بعد احتجازها watanserb.com
أثارت الجريمة في حينها غضباً واسعاً في الكويت
غير مصنفحياتنا

جريمة تيماء.. القضاء الكويتي يصدر حكمه الأخير على قاتل شقيقته نحراً بسكين بعد احتجازها!

كتب رفيف عبدالله
0

وطن – قضت محكمة كويتية، أمس الأربعاء، بإعدام شاب قتل شقيقته نحراً في محافظة الجهراء في الكويت. قبل عام، في جريمة عرفت إعلامياً بـ”جريمة تيماء”.

جريمة تيماء

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن محكمة الجنايات حكمت بإعدام الشاب الذي ارتكب جريمته المروعة في حق شقيقته.

وأقدم حينها رجل من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، على نحر شقيقته بواسطة سكين في منزل الأسرة.

وذكرت وسائل إعلام كويتية في حينها. أن وكيل النيابة والأدلة الجنائية حضروا إلى المكان للمعاينة بعد بلاغ عن الجريمة.

وبالتحقيق الأولي مع أفراد الأسرة، أفادوا بأن القاتل احتجز الضحية داخل المنزل لأكثر من شهر بسبب خلافات بينهما، قبل أن يقدم على فعلته.

قاتل شقيقته في تيماء: أنا ذبحتها!

وعثرت الجهات الأمنية على فتاة غارقة في دمائها، بسبب جرح ناتج عن نحر في الرقبة، وخلال وجودهم، تقدم رجل إلى الأمنيين، اتضح أنه شقيقها. وقال أنا ذبحتها، وسلمهم أداة الجريمة وهي سكين. بحسب صحيفة الراي الكويتية.

جريمة تيماء 

وتم رفع الجثة بأمر من وكيل النيابة، وأحيلت إلى الطب الشرعي. فيما جرى إحالة المتهم إلى التحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة.

فيما أكد مصدر أمني في حينها أن الضحية لم يسجل عليها من قبل أي بلاغات بالتغيب.

وتصدر حينها هاشتاج “جريمة تيماء” التريند بين المغردين الكويتيين على موقع تويتر، معبرين عن غضبهم منها، ومطالبين بمحاسبة القاتل سريعاً.

وتضاف هذه الجريمة، إلى جريمة سلوى التي هزت الكويت قبل عامين، حين قتل شاب شقيقته داخل العناية المركزة.

وتعود تفاصيل جريمة سلوى إلى سبتمبر حين قُتلت سيدة كويتية مرتين، حين قام شقيقها بإطلاق الرصاص عليها، وتم نقلها إلى العناية المركزة قبل أن تُقتل مرة أخرى على يد شقيقها الأصغر داخل قسم العناية المركزة في مستشفى مبارك.

وفي وقت لاحق سلم شقيقها نفسه للسلطات الأمنية عقب إقدامه على فعلته داخل المستشفى وفراره من مكان الجريمة.

قُتلت في العناية المركزة

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية في حينها أن التحقيق جار مع شقيقها. للوقوف على أسباب قتله للمواطنة التي كانت ترقد في المستشفى لتلقي العلاج من إصابة بالرصاص. تعرضت لها قبل يومين من قبل شقيقها الأكبر.

وتعرضت الضحية للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي. ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها، على يد شقيقها الأصغر.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا:

انتحار حمد عبيد بطريقة بشعة يفجر غضب الكويتيين .. إلى متى ستستمر مأساة “البدون”؟

حادثة تثير الغضب في الكويت.. نسيان طفل في ثلاجة الموتى لأكثر من عام وتفاصيل صادمة!

الكويت.. خليجي يهتك عرض طفلة في الطابق الأخير من منزل عائلتها!

 

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
غير مصنف

معاقبة شيخة كويتية من الأسرة الحاكمة زورت شهادة من مصر لزيادة راتبها!

حياتنا

أحلام تفقد أعصابها بسبب مغرد خليجي وترد عليه بقسوة بسبب أزمتها في الكويت!

حياتنا

أول تعليق من أحلام بعد انتهاء أزمة احتجازها في الكويت.. وصالح الجسمي يدخل على الخط…

حياتنا

ناشطة كويتية للفنانة أحلام: “المقام السامي ما تخاطبه طقاقه”!

حياتنا

أزمة احتجاز أحلام في الكويت تتصاعد .. لجنة تحقيق و”الصحة” تقدم بلاغاً ضد…

حياتنا

بعد سيطرة فتاة كويتية على أسد هارب.. تعليق غريب من صحيفة “ديلي ميل”…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More