جريمة تيماء.. القضاء الكويتي يصدر حكمه الأخير على قاتل شقيقته نحراً بسكين بعد احتجازها!

وطن – قضت محكمة كويتية، أمس الأربعاء، بإعدام شاب قتل شقيقته نحراً في محافظة الجهراء في الكويت. قبل عام، في جريمة عرفت إعلامياً بـ”جريمة تيماء”.

جريمة تيماء

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن محكمة الجنايات حكمت بإعدام الشاب الذي ارتكب جريمته المروعة في حق شقيقته.

وأقدم حينها رجل من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، على نحر شقيقته بواسطة سكين في منزل الأسرة.

وذكرت وسائل إعلام كويتية في حينها. أن وكيل النيابة والأدلة الجنائية حضروا إلى المكان للمعاينة بعد بلاغ عن الجريمة.

وبالتحقيق الأولي مع أفراد الأسرة، أفادوا بأن القاتل احتجز الضحية داخل المنزل لأكثر من شهر بسبب خلافات بينهما، قبل أن يقدم على فعلته.

قاتل شقيقته في تيماء: أنا ذبحتها!

وعثرت الجهات الأمنية على فتاة غارقة في دمائها، بسبب جرح ناتج عن نحر في الرقبة، وخلال وجودهم، تقدم رجل إلى الأمنيين، اتضح أنه شقيقها. وقال أنا ذبحتها، وسلمهم أداة الجريمة وهي سكين. بحسب صحيفة الراي الكويتية.

جريمة تيماء

وتم رفع الجثة بأمر من وكيل النيابة، وأحيلت إلى الطب الشرعي. فيما جرى إحالة المتهم إلى التحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة.

فيما أكد مصدر أمني في حينها أن الضحية لم يسجل عليها من قبل أي بلاغات بالتغيب.

وتصدر حينها هاشتاج “جريمة تيماء” التريند بين المغردين الكويتيين على موقع تويتر، معبرين عن غضبهم منها، ومطالبين بمحاسبة القاتل سريعاً.

وتضاف هذه الجريمة، إلى جريمة سلوى التي هزت الكويت قبل عامين، حين قتل شاب شقيقته داخل العناية المركزة.

وتعود تفاصيل جريمة سلوى إلى سبتمبر حين قُتلت سيدة كويتية مرتين، حين قام شقيقها بإطلاق الرصاص عليها، وتم نقلها إلى العناية المركزة قبل أن تُقتل مرة أخرى على يد شقيقها الأصغر داخل قسم العناية المركزة في مستشفى مبارك.

وفي وقت لاحق سلم شقيقها نفسه للسلطات الأمنية عقب إقدامه على فعلته داخل المستشفى وفراره من مكان الجريمة.

قُتلت في العناية المركزة

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية في حينها أن التحقيق جار مع شقيقها. للوقوف على أسباب قتله للمواطنة التي كانت ترقد في المستشفى لتلقي العلاج من إصابة بالرصاص. تعرضت لها قبل يومين من قبل شقيقها الأكبر.

وتعرضت الضحية للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي. ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها، على يد شقيقها الأصغر.

المصدر: (وطن – متابعات)

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