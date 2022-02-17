تكريم رجل أعمال سعودي في بريطانيا يدفع الشرطة لفتح تحقيق واسع.. وولي العهد يرد!

وطن – فتحت شرطة المملكة المتحدة تحقيقا في محاولة لمنح مرتبة الشرف والجنسية البريطانية لرجل أعمال سعودي مرتبط بجمعية تشارلز أمير ويلز الخيرية.

وقالت دائرة شرطة العاصمة في لندن إنها تحقق في مزاعم الجرائم بموجب قانون الشرف (منع الانتهاكات) لعام 1925.

وقالت قوة الشرطة في بيان: “القرار يأتي بعد تقييم لخطاب في سبتمبر 2021. يتعلق هذا بتقارير وسائل الإعلام التي تزعم تقديم عروض للمساعدة لتأمين التكريم والجنسية لمواطن سعودي”.

ووفقا للبيان، فقد “أجرى فريق التحقيق الخاص عملية التقييم التي تضمنت الاتصال بمن يعتقد أن لديهم معلومات ذات صلة”.

وأوضح البيان، أنه “قام الضباط بالتنسيق مع مؤسسة الأمير بشأن نتائج تحقيق مستقل في ممارسات جمع التبرعات. وقدمت المؤسسة عددًا من الوثائق ذات الصلة”.

“لا معرفة”

واستقال مايكل فوسيت ، أقرب مساعدي الأمير تشارلز ، من منصبه في أكتوبر وسط مزاعم بأنه وعد بالمساعدة في تأمين تكريم مشرف والجنسية البريطانية للمواطن السعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ. المتبرع لمؤسسة الأمير.

وفقًا لصحيفة ميدل ايست اي، كان رجل الأعمال محفوظ يسعى للحصول على الجنسية من خلال ما يسمى بتأشيرة “الاستثمار الذهبي”. حيث يدفع للوسطاء عشرات الآلاف من الجنيهات لتوصيله بالأمير بعد إخطاره بأن الجوائز ستساعده في تقديمه.

وشدد مكتب الأمير يوم الأربعاء على أن تشارلز “ليس لديه علم” بمزاعم تتعلق بعرض التكريم “على أساس تبرع لجمعياته الخيرية”.

وكان المتحدثون باسم الأمير قد قالوا في وقت سابق إنه سيكون “بالطبع” على استعداد للمساعدة في أي تحقيق من السلطات.

وأمرت مؤسسة الأمير بإجراء تحقيق العام الماضي في ممارسات جمع التبرعات ونفذ بشكل مستقل من قبل شركة تدقيق الحسابات إرنست ويونغ.

وخلصت إلى أن فوسيت نسق بالفعل مع “الوسطاء” بشأن ترشيحات التكريم لمحفوظ ، الذي تبرع بأكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني (2 مليون دولار) للجمعيات الخيرية الملكية.

وعلى الرغم من مزاعم تشارلز بأنه لا علم له بالصفقة المزعومة ، إلا أنه لا يزال بإمكانه إثبات أنه شاهد حيوي ، حيث عقد اجتماعات خاصة مع محفوظ في السفارة البريطانية في المملكة العربية السعودية ، في لندن واسكتلندا.

وساهمت مساهمات محفوظ الكبيرة بشكل خاص في تمويل تجديد العديد من المساكن الملكية ، بما في ذلك Dumfries House في اسكتلندا.

وورد أن فوسيت قد كتب إلى محفوظ في عام 2017 ، في إشارة إلى Dumfries House Trust ، “سيتم تقديم كلا طلبي (الفروسية والمواطنة) استجابةً لأحدث دعم تم تقديمه.

أعلى وسام شرف في بريطانيا

وتلقى محفوظ وسام القائد الفخري للإمبراطورية البريطانية (CBE) – وهو أعلى وسام شرف لمواطن من بلد خارج الكومنولث البريطاني – منحه إياه تشارلز في حفل خاص في عام 2016. ويعتقد أن فوسيت قد ضغط شخصيًا من أجل هذه “الترقية” .

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن النائب الديموقراطي الليبرالي السابق نورمان بيكر كان قد كتب إلى شرطة العاصمة في سبتمبر الماضي يطلب منها بدء تحقيق جنائي في مزاعم النقود مقابل التكريم .

وقالت رئيسة شرطة العاصمة كريسيدا ديك ، التي استقالت منذ ذلك الحين ، إن القوة أجرت “تحقيقات أولية” بعد تلقيها رسالة بخصوص فوسيت.

وقال ديك خلال اتصال هاتفي على إذاعة إل بي سي يوم الجمعة الماضي: “تلقينا رسالة ، كما قلت ، قمنا ببعض الاستفسارات الأولية ، ولم نفتح تحقيقًا”.

وأضاف “إذا كان لدى الناس المزيد من المواد لنا ، فسننظر بالطبع في ذلك ، إذا كان هناك المزيد من الأدلة”.

وتابع “لكن في هذه المرحلة وبعد دراسة الرسالة وإجراء بعض الاستفسارات الأولية وفحص التشريعات ذات الصلة ، بعضها في عام 1925 وبعضها قانون الرشوة الجديد ، لم نفتح أي تحقيق”.

مساعد الأمير تشارلز السابق

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد نشرت في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي تقريرا كشفت من خلاله عن وثائق تبرز دور مساعد الأمير تشارلز السابق، مايكل فوسيت. في تمكين رجل الأعمال السعودي، وهو محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ من الحصول على وسام “قائد الإمبراطورية” (سي بي إي) إلى جانب الجنسية البريطانية.

وأكدت الصحيفة حينها، استقالة مايكل فوسيت، الذي كان لسنوات حليفًا موثوقًا للأمير تشارلز، من منصبه كرئيس تنفيذي لمؤسسة الأمير. وسط مزاعم تقول بأنه ساعد الملياردير السعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ في الحصول على الجنسية البريطانية ووسام “قائد الإمبراطورية” (سي بي إي).

وزعم ويليام بورتريك المستشار الذي نال نصيبه من تبرعات محفوظ. أن الأمير تشارلز كان “100 في المائة” وراء العرض لمساعدة رجل الأعمال السعودي.

ومن جهته، أكد القصر الملكي كلارنس هاوس أن الأمير تشارلز “ليس لديه علم” بهذا العرض المزعوم”.

وحصل الملياردير السعودي محفوظ على وسامه خلال حفل خاص أُقيم في كلارنس هاوس عام 2016. وأظهر أثر ورقي أن الحفل استغرق الإعداد له سنوات.

وقالت لين بريندلي، التي كانت آنذاك مديرة كلية بيمبروك، أكسفورد، إنها رشحت محفوظ للحصول على هذا الشرف. “بسبب تأثيره الكبير على حياة ورفاهية المؤسسة واهتمامه المستمر ودعمه للنشاط التعليمي والبحثي”.

كما أضافت أنها “تصرفت عن حسن نية” و”لسبب وجيه”. رافضة مزاعم بأنها تصرفت بتوجيه من الآخرين.

(المصدر: ميدل ايست اي – ترجمة وطن)

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