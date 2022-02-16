“لا يشربان الخمر”.. يورغن كلوب يكشف سر تفوق محمد صلاح وساديو ماني (فيديو)

وطن – كشف المدرب الألماني لنادي ليفربول “يورغن كلوب” سر تفوق نجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني. والتعافي السريع لهما عقب العودة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

لم أتفاجأ

وعندما سأله أحد الصحفيين بقوله: “محمد صلاح وساديو ماني خاضا مباراة بيرنلي. رغم تأثرهما بدنيا من المشاركة في بطولة كاس الأمم الإفريقية التي انتهت قبل أسبوع.”

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ليجيبه يورغن كلوب بأنه لم يتفاجأ بهذا على الإطلاق. مضيفا “أسبوع هذه ليست مشكلة على الإطلاق، إنهما لا يشربان الكحول إطلاقا.”

موضحا أنه “تكون هذه مشكلة كبيرة أثناء الاحتفالات ـ يقصد شرب الخمر ـ ويمكن أن تطيل فترة التأهيل.”

وتابع: “لكنهما لا يشربان الكحول إطلاقا لقد كانا لائقين في اليوم التالي للمباراة.”

وأضاف يورغن كلوب أن محمد صلاح وساديو ماني “قويان طبيعيا وآمل أن يظلا هكذا. إنهما يتعافيان بسرعة كبيرة جدا.”

ماني وصلاح

وفي تصريحات خلال حواره مع شبكة “cbs” الأمريكية حدث النجم السنغالي ساديو ماني.عن علاقته مع النجم المصري محمد صلاح عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون.

وقال ماني :”نحن قريبون جدًا، لم نتحدث عن المباراة النهائية. الأمر يتعلق باحترام متبادل وليس أي شيء آخر”.

وكشف ماني كواليس حواره مع محمد أبو جبل ومحمد صلاح في لقطة ضربة الجزاء قائلا: “رأيت محمد صلاح يذهب لحارس منتخب مصر ويتحدثان معًا. ذهبت نحو مو وأخبرتهما أنني سأضع الكرة في الجانب الأيمن، فقط كنت ألعب لعبة ذهنية مع أبو جبل”.

وأضاف: “تحدثت أنا وصلاح في التدريبات على ضربة الجزاء الضائعة ولحظة أبو جبل وضحكنا للغاية”.

كأس الأمم الإفريقية

ويشار إلى أن مباراة مصر والسنغال في النهائي شهدت احتساب ضربة جزاء لصالح منتخب “أسود التيرانجا”. حيث نفذ ساديو ماني الكرة إلا أن محمد أبو جبل تصدى للكرة ببراعة.

وتوّج المنتخب السنغالي في السادس من فبراير الماضي بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم . بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح.

وستتجدد مواجهة المنتخبان مرة أخرى وتحديدًا في إطار التصفيات النهائية والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولى على استاد القاهرة في 25 من مارس المقبل. قبل أن تستضيف السنغال مباراة الإياب في 28 من نفس الشهر.

المصدر: (وطن – متابعات)

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