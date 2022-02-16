ناشط صومالي ينشر صورا لما تبقى من قصر السلطان العماني برغش بن سعيد ويطالب بترميمه

وطن – نشر الناشط الصومالي أحمد العيناوي مجموعة من الصور لقصر السلطان العماني برغش بن سعيد الابن السابع للسلطان سعيد بن سلطان.

وقال الناشط الصومالي إن القصر لا يزال شامخا في العاصمة “مقديشو” ويذكر بتاريخ وأمجاد العمانيين في أفريقيا.

وطالب “العيناوي” بإعادة ترميم قصر السلطان العماني برغش بن سعيد كونه يمثل تحفة معمارية نادرة.

يشار إلى أن السلطان العماني برغش بن سعيد وقّع معاهدتين مع البريطانيين لمنع تجارة الرقّ في شرق أفريقيا. فمنعت هذه التجارة في 1878.

هذا ما تبقى من قصر السلطان العماني برغش بن سعيد الابن السابع للسلطان سعيد بن سلطان رحمهما الله ، هذا القصر الذي لا يزال شامخا في العاصمة الصومالية #مقديشو يذكرنا بتاريخ وامجاد العمانين الاوائل في افريقيا، #سلطنة_عمان لها تاريخ في افريقيا ويجب ترميم هذا المكان التاريخي. pic.twitter.com/3HhB0o8QEX — احمد العيناوي🇸🇴 (@Caynawi123) February 15, 2022

و”برغش بن سعيد بن سلطان البوسعيدي”، الشاب الطموح الذي حكم زنجبار في عام 1870م، بعد وفاة شقيقه السيد ماجد، كان يملك علاقات حسن الجوار بكل محبة وود مع جيرانه لا سيما مع مصر وحاكمها الخديوي إسماعيل (1863- 1879م).

ينسب الفضل له في بناء وتطوير البنى التحتية لزنجبار وتطوير شبكات المياه، والحمامات العمومية، والشرطة والطرق والحدائق العامة والمستشفيات والمباني الحكومية الضخمة مثل بيت العجايب أوقصر العجائب عام 1883. وقد شجع شركة الهند البريطانية للملاحة البخارية على القيام برحلات بخارية ما بين عدن وزنجبار جميع الأشهر. وتلك الخدمة النوعية نقلت بريد زنجبار إلى أنحاء متعددة من العالم.

وأنشأ في زنجبار مطبعة عربية لطباعة الخطب الدينية والأدبية، وأصلح بعض طرق زنجبار بالحصى. وجلب ماكينة كهرباء لإنارة الشوارع والبيوت.

تم في عهده اصدار أول عملة محلية تسمى الريال الزنجباري والمشهورة في الخليج بالريال البرغشي. وكان ذلك في عام 1881/1882م واستمرت حتى عام 1908م عندما تغيرت إلى الروبية الزنجبارية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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