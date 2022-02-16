عُشبة تعمل كمفعول الفياغرا لدى الرجال .. إثارة أكثر وضعف انتصاب أقلّ

وطن – تشير كثير من الأبحاث الطبية، إلى أنّ القرنفل من الأعشاب التي يمكن أن تزيد من إفراز هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء، مما يزيد من الإثارة الجنسية، وبالتالي له عديد الفوائد للجنس، كعلاج سرعة القذف، وضعف الإنتصاب، إضافة إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية.

لقد تحدث العديد من الخبراء عن فوائد القرنفل لسرعة القذف عند الرجال، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن التعب. إذ يعتقد أنها من أهم فوائد القرنفل للجنس.

زيت القرنفل والإثارة الجنسية

استخدام زيت القرنفل يعالج سرعة القذف عن طريق خلط ملعقة صغيرة من زيت القرنفل مع كوب من حليب القرفة وشربه يومًيا لمدة شهر على الأقل للتغلب على مشكلة سرعة القذف.

يمكن أيًضا وضع زيت القرنفل موضعيًا على الأعضاء التناسلية لمدة ساعة ثم غسلها قبل الجماع؛ لعلاج سرعة القذف والانتصاب.

كما أنّ القرنفل يحسن حركة الحيوانات المنوية، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الخصوبة وبالتالي تحسين الإثارة الجنسية.

وإضافة إلى الفيتامينات، يحتوي القرنفل أيًضا على العديد من المعادن والبروتينات والدهون الضرورية لصحة الجسم، مما يساعد على تعزيز صحة الجسم بالكامل وأعضائه، بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

(المصدر: وكالات)

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