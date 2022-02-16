القرنفل من الأعشاب التي تزيد الإثارة الجنسية watanserb.com
القرنفل من الأعشاب التي تزيد الإثارة الجنسية
حياتنا

عُشبة تعمل كمفعول الفياغرا لدى الرجال .. إثارة أكثر وضعف انتصاب أقلّ

كتب باسل النجار
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وطن – تشير كثير من الأبحاث الطبية، إلى أنّ القرنفل من الأعشاب التي يمكن أن تزيد من إفراز هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء، مما يزيد من الإثارة الجنسية، وبالتالي له عديد الفوائد للجنس، كعلاج سرعة القذف، وضعف الإنتصاب، إضافة إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية.

لقد تحدث العديد من الخبراء عن فوائد القرنفل لسرعة القذف عند الرجال، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن التعب. إذ يعتقد أنها من أهم فوائد القرنفل للجنس.

زيت القرنفل والإثارة الجنسية

استخدام زيت القرنفل يعالج سرعة القذف عن طريق خلط ملعقة صغيرة من زيت القرنفل مع كوب من حليب القرفة وشربه يومًيا لمدة شهر على الأقل للتغلب على مشكلة سرعة القذف.

يمكن أيًضا وضع زيت القرنفل موضعيًا على الأعضاء التناسلية لمدة ساعة ثم غسلها قبل الجماع؛ لعلاج سرعة القذف والانتصاب.

كما أنّ القرنفل يحسن حركة الحيوانات المنوية، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الخصوبة وبالتالي تحسين الإثارة الجنسية.

وإضافة إلى الفيتامينات، يحتوي القرنفل أيًضا على العديد من المعادن والبروتينات والدهون الضرورية لصحة الجسم، مما يساعد على تعزيز صحة الجسم بالكامل وأعضائه، بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

(المصدر: وكالات) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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