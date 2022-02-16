شاهد.. باحث عماني: هناك جهود تبذل لجر سلطنة عمان لخلافات مع اليمن لهذه الأسباب

وطن – علق الباحث العماني سالم الجهوري على الحملة المسعورة التي تم إطلاقها ضد سلطنة عمان خلال الأسبوعين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حسابات إلكترونية مدعومة من جهات استخباراتية إماراتية.

وقال “الجهوري” في لقاء له عبر قناة “المهرية”، إن سلطنة عمان ليست دولة استثنائية فيما يتعلق بابتزازها. مشيرا إلى أن جميع الدول تتعرض للابتزاز.

واكد على أنه كانت هناك محاولات لجر السلطنة لخلافات مع اليمن، وأن هذه الجهود لا زالت تبذل. متسائلا حول مغزى تزامن هذه الحملة ضد السلطنة مع إعلان سلطنة عمان افتتاح منطقة التجارة الحرة وميناء الدقم. مؤكدا أن هدف الحملة المغرضة هو التشويش على هذا الحدث الذي حضره ملك بلجيكا وزوجته.

وأشار إلى ان هذا الافتتاح ربما لا يروق للبعض. مؤكدا انه تم ملاحظة مثل هذه الحملات كلما قامت السلطنة بافتتاح مشروع استراتيجي جديد.

وأوضح أن الهدف من ذلك تخويف المستثمرين من الاستثمار في السلطنة. وعدم إعطائها الفرصة لجلب رؤوس الأموال لهذه المنطقة الحرة التي دشنتها الأسبوع الماضي.

الباحث العماني سالم الجهوري: هناك جهود تبذل لجر #سلطنة_عمان لخلافات مع #اليمن pic.twitter.com/qj1Zjs8Apu — قناة المهرية الفضائية (@AlmahriahTV) February 15, 2022

حملة إماراتية ضد سلطنة عمان

وكانت “وطن” قد رصدت خلال الأسبوعين الماضيين العديد من الحسابات التي قامت بتوجيه الاتهامات الباطلة ضد السلطنة والتحريض عليها بتهم ثبت مرارا وبالدلائل كذبها.

واتضح ان تلك الاتهامات الملفقة جميعها صادرة من حسابات أمنية إماراتية أو من حسابات تابعة ليمنيين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي هذه الحملة المشبوهة ضد سلطنة عمان ومواقفها. في وقت أكد فيه سياسيون وناشطون يمنيون وخليجيون، أن سجل سلطنة عمان حافل بالمواقف “المتوازنة” والثابتة تجاه اليمن ووحدته وسلامه أراضيه. اضافة لمساعيها المتواصلة في سبيل العمل على حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ 6 سنوات.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت سلطنة عمان تعمل بشكل غير معلن، لوساطة لحل أزمة اليمن. من خلال تنسيق لقاءات على مستوى منخفض بين التحالف والحوثيين. إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين وغربيين والوفد الحوثي.

واعتبر مراقبون أن الموقف العماني من الأزمة اليمنية، والذي تشكل في أواخر عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد. يعد تحولا بارزا في نهج السياسة العمانية التي ظلت تفضل النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية.

وعبر وسم ” #سلطنة_عمان_في_قلوب_اليمنيين “، الذي تم تدشينه على موقع “تويتر”، فند عدد من الناشطين والمسؤولين، الحملات الممولة والمغرضة. التي تهدف إلى النيل من سمعة ومكانة سلطنة عمان. ودورها الحيادي في التعاطي مع الأزمة اليمنية. مستذكرين مواقفها الداعمة لجهود إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب.

(المصدر: تويتر – وطن)

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