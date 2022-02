نجم برشلونة “أرواخو” يعتذر عن تصرفه المسيء في الديربي الإسباني (فيديو)

وطن – اعتذر نجم فريق برشلونة رونالد أرواخو 22 عاماً، عن تصرفه المسيء الذي فعله في مباراة الديربي الإسباني خارج أرضية المستطيل الأخضر تجاه أحد لاعبي فريق الخصم إسبانيول لنيكو ميلامد الذي طرد من المباراة بالبطاقة الحمراء.

وقال مدافع فريق برشلونة الأوروغواياني ” رونالد أرواخو”، بشأن تصرفه المسيئ تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس إسبانيول في المباراة الأخير من منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني، ” أريد أن أعتذر لجميع عناصر فريق إسبانيول. عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها”.

كما وأضاف نجم برشلونة أرواخو، قائلاً: ” كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة القمة المثيرة اليوم.. أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحظون باحترام الفرق والجماهير المنافسة ولست فخورا بما حدث”.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه، توجيه نجم فريق برشلونة رونالد أرواخو إشارة مسيئة إلى لاعب وسط الفريق المنافس إسبانيول لنيكو ميلامد. أثناء مغادرة الأخير خارج أرضية الملعب. مع نهاية مباراة قمة الديربي الإسباني المثير بين كلا الفريقين.

😳 Ronald Araújo to Nico Melamed as soon as Melamed was leaving the field after being sent off: "To the Second Division, to the Second Division" #EspanyolBarça [movistar] pic.twitter.com/KsI4Jf7axw

— FCBarcelonaFl  🏆 (@FCBarcelonaFl) February 14, 2022