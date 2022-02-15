أرواخو والاعتذار لنجوم فريق إسبانيول بعد تعرصفه السيء في مباراة الديربي الإسباني watanserb.com
أرواخو والاعتذار لنجوم فريق إسبانيول بعد تعرصفه السيء في مباراة الديربي الإسباني
Videoرياضة

نجم برشلونة “أرواخو” يعتذر عن تصرفه المسيء في الديربي الإسباني (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – اعتذر نجم فريق برشلونة رونالد أرواخو 22 عاماً، عن تصرفه المسيء الذي فعله في مباراة الديربي الإسباني خارج أرضية المستطيل الأخضر تجاه أحد لاعبي فريق الخصم إسبانيول لنيكو ميلامد الذي طرد من المباراة بالبطاقة الحمراء.

نجم برشلونة أرواخو والاعتذار

وقال مدافع فريق برشلونة الأوروغواياني ” رونالد أرواخو”، بشأن تصرفه المسيئ تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس إسبانيول في المباراة الأخير من منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني، ” أريد أن أعتذر لجميع عناصر فريق إسبانيول. عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها”.

كما وأضاف نجم برشلونة أرواخو، قائلاً: ” كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة القمة المثيرة اليوم.. أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحظون باحترام الفرق والجماهير المنافسة ولست فخورا بما حدث”.

أرواخو والإشارة المسيئة

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه، توجيه نجم فريق برشلونة رونالد أرواخو إشارة مسيئة إلى لاعب وسط الفريق المنافس إسبانيول لنيكو ميلامد. أثناء مغادرة الأخير خارج أرضية الملعب. مع نهاية مباراة قمة الديربي الإسباني المثير بين كلا الفريقين.

كما وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن اللاعب رونالد أرواخو مدافع فريق برشلونة الذي كان على دكة البدلاء بعد خروجه من أرضية الملعب بسبب الإصابة، قد صرخ في وجه نجم فريق إسبانيول لنيكو ميلامد وأشار له بيده ملمحاً إلى أن فريقه إسبانيول ربما يهبط للدرجة الثانية بعد نجاحه في الصعود للدرجة الممتازة هذا الموسم.

وفي ذات السياق، قال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بشأن واقعة تصرف نجمه الأوروغواياني رونالد أرواخو خارج أرضية الملعب مع أحد نجوم الفريق المنافس، ” علينا احترام المنافس وجماهيره والحكم، كما وعلينا دائماً التحلي بالاحترام. وهذا الأمر قد يكون صعباً في بعض الأحيان”.

وتعادل فريق برشلونة أمام إسبانيول بهدفين لكليهما في مباراة قمة الجولة ال24. من منافسات الدوري الإسباني “الليغا”، التي شهدت طرد نجم فريق برشلونة جيرارد بيكيه، وكذلك طرد نجمي من فريق المنافس إسبانيول. نيكو ميلاميد ومانو مورلانيس من المباراة المثيرة والقوية.

ويحتل فريق برشلونة الإسباني في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 54 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + الجزيرة الرياضية+ تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول والقناة الناقلة في الديربي الإسباني

رياضة

إيقاف داني ألفيس بعد عقوبة الطرد وبرشلونة يتحرك

رياضة

برشلونة ينتفض في وجه أتلتيكو مدريد في مباراة قمة الدوري الإسباني (شاهد)

رياضة

كيف استطاع برشلونة التعاقد مع “أوباميانغ” على الرغم من إغلاق الميركاتو…

رياضة

برشلونة يُوقع صفقة من العيار الثقيل قبيل إغلاق الميركاتو الشتوي

رياضة

برشلونة يتعاقد مع نجم وولفرهامبتون في ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي (صور)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More