نجم برشلونة “أرواخو” يعتذر عن تصرفه المسيء في الديربي الإسباني (فيديو)

وطن – اعتذر نجم فريق برشلونة رونالد أرواخو 22 عاماً، عن تصرفه المسيء الذي فعله في مباراة الديربي الإسباني خارج أرضية المستطيل الأخضر تجاه أحد لاعبي فريق الخصم إسبانيول لنيكو ميلامد الذي طرد من المباراة بالبطاقة الحمراء.

نجم برشلونة أرواخو والاعتذار

وقال مدافع فريق برشلونة الأوروغواياني ” رونالد أرواخو”، بشأن تصرفه المسيئ تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس إسبانيول في المباراة الأخير من منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني، ” أريد أن أعتذر لجميع عناصر فريق إسبانيول. عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها”.

ARAUJO PIDE DISCULPAS A LA AFICIÓN DEL ESPANYOL أراوخو يعتذر من جماهير اسبانيول 👏👏👏 pic.twitter.com/Y0sChf0eeK — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) February 14, 2022

كما وأضاف نجم برشلونة أرواخو، قائلاً: ” كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة القمة المثيرة اليوم.. أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحظون باحترام الفرق والجماهير المنافسة ولست فخورا بما حدث”.

أرواخو والإشارة المسيئة

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه، توجيه نجم فريق برشلونة رونالد أرواخو إشارة مسيئة إلى لاعب وسط الفريق المنافس إسبانيول لنيكو ميلامد. أثناء مغادرة الأخير خارج أرضية الملعب. مع نهاية مباراة قمة الديربي الإسباني المثير بين كلا الفريقين.

😳 Ronald Araújo to Nico Melamed as soon as Melamed was leaving the field after being sent off: "To the Second Division, to the Second Division" #EspanyolBarça [movistar] pic.twitter.com/KsI4Jf7axw — FCBarcelonaFl  🏆 (@FCBarcelonaFl) February 14, 2022

كما وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن اللاعب رونالد أرواخو مدافع فريق برشلونة الذي كان على دكة البدلاء بعد خروجه من أرضية الملعب بسبب الإصابة، قد صرخ في وجه نجم فريق إسبانيول لنيكو ميلامد وأشار له بيده ملمحاً إلى أن فريقه إسبانيول ربما يهبط للدرجة الثانية بعد نجاحه في الصعود للدرجة الممتازة هذا الموسم.

Give araujo the captains armband asap!!!😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/kP5ZdjIDQm — “ (@Dybalasupreme) February 13, 2022

وفي ذات السياق، قال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بشأن واقعة تصرف نجمه الأوروغواياني رونالد أرواخو خارج أرضية الملعب مع أحد نجوم الفريق المنافس، ” علينا احترام المنافس وجماهيره والحكم، كما وعلينا دائماً التحلي بالاحترام. وهذا الأمر قد يكون صعباً في بعض الأحيان”.

وتعادل فريق برشلونة أمام إسبانيول بهدفين لكليهما في مباراة قمة الجولة ال24. من منافسات الدوري الإسباني “الليغا”، التي شهدت طرد نجم فريق برشلونة جيرارد بيكيه، وكذلك طرد نجمي من فريق المنافس إسبانيول. نيكو ميلاميد ومانو مورلانيس من المباراة المثيرة والقوية.

"برشلونة" خطف تعادلاً ثميناً في ديربي إقليم "كاتالونيا" أمام جاره

العنيد "إسبانيول". ملخص و أهداف المباراة📺⚽😉#EspanyolBarça 2-2 #LaLigaSantander pic.twitter.com/5ELzscS0yc — LaLiga (@LaLigaArab) February 13, 2022

ويحتل فريق برشلونة الإسباني في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 54 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + الجزيرة الرياضية+ تويتر)