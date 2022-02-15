فيديو صادم يوثق كارثة حول “الأرز” في السعودية.. والجهات الرسمية تُعلق!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديوهات قالوا إنها لمنتج “أرز بلاستيكي”. انتشرت في الأسواق.

لا يمكن تمييزه!

وذكر بعض الناشطون أن الأرز البلاستيكي لا يمكن تمييزه عن الأرز الطبيعي، إلا بعد الطهي.

وأشاروا إلى أن هذا الأرز مصنوع من البطاطا، والبطاطا الحلوة. والصمغ الصناعي مع نكهة الأرز.

ووثق أحدهم بفيديو، لحظة إمساكه بالأرز، وتدويره ورميه ليرتطم بطاولة ككرة من البلاستيك. وعقب: “فضايح، الرز اللي ناكله أغلبه بلاستيك”.

هيئة الغذاء والدواء ترد

كما ظهر بالفيديو أيضاً لحظة وضع أكياس بلاستيك في مصنع ما، مع مكونات أخرى، لتخرج خيوط ادعى مصورها أنها أرز بلاستيكي.

لكن هيئة الغذاء والدواء في السعودية، ردت على ناشر الفيديو مباشرة، ونفت ما يقوله.

وأكدت الهيئة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق المحلية.

وأشارت الهيئة إلى أنها سحبت عينات من بعض المنتجات التي دارت حولها إشاعات بأنها من أنواع الأرز البلاستيكي. وأحالتها إلى مختبراتها لإخضاعها للفحص الفيزيائي. وللتأكد من الخواص الطبيعية للأرز.

وأكدت الهيئة أن نتائج تحليل عينات الأرز، تبين أنها مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية ذات العلاقة.

مرحبا بك. لطفًا الاطلاع على المرفق pic.twitter.com/FdVfTJNPNg — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 14, 2022

فأر عملاق

وفي سياق مشابه، تسبب مقطع مصور صادم انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل في السعودية. قبل أسابيع، بإغلاق مطعم شاورما شهير في حي البغدادية بجدة.

المقطع الذي تسبب بجدل واسع خلال الأيام الماضية. يظهر بحسب ما رصدت (وطن) فأرا عملاقا يقف على سيخ شاورما من الأعلى داخل المطعم، ويأكل منها قبل الزبائن.

https://twitter.com/i/status/1484420540391727106

المشهد المقزز أحدث صدمة بين السعوديين، وانتشر على نطاق واسع ما دفع السلطات للتدخل.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية فإنه تم إغلاق المطعم المذكور. لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وقالت أمانة محافظة جدة في تغريدة رصدتها (وطن) عبر حسابها في تويتر:”أغلقت أمانة جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية”.

وتقدم العديد من السعوديين بالشكر للسلطات عقب إغلاقها المطعم المشار إليه.

المصدر: (وطن – متابعات)

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