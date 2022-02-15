فاشينستا كويتية تدفع ثمن ظهورها بمقطع مخل بالآداب مع صديقها غالياً! watanserb.com
لم تذكر الصحيفة اسم الفاشينستا إلا ناشطين رجحوا أن المقصودة هي بيبي بوشهري
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فاشينستا كويتية تدفع ثمن ظهورها بمقطع مخل بالآداب مع صديقها غالياً!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – عاقبت محكمة كويتية، فاشينستا وصديقها، بسبب مقطع مخل بالآداب عبر “سناب شات”.

إبعاد وغرامة

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن محكمة الجنايات قضت بحبس الفاشينستا الكويتية، سنتين مع الشغل والنفاذ. بالإضافة إلى غرامة بقيمة 2000 دينار (6610 دولار).

كما قضت المحكمة بإبعاد صديق الفاشينستا (غير كويتي)، بالإبعاد عن البلاد في قضية نشر مقطع على سناب مخل بالآداب.

وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تذكر اسم الفاشينستا، إلا ناشطين رجحوا أن المقصودة هي بيبي بوشهري.

وضع لا أخلاقي

ففي نوفمبر الماضي، تصدرت بيبي بوشهري، التريند عبر “تويتر”، بعد تسريب فيديو فاضح لها.

وظهرت بيبي بوشهري بالفيديو وهي مع رجل في وضع لا أخلاقي، مما أثار جدلاً واسعاً بين الناشطين.

واتهم البعض بوشهري بتسريب الفيديو بنفسها لتتصدر التريند.

وذكرت حسابات محلية أنه تم القبض بيبي بوشهري وصديقها من قبل المباحث.

وأشارت الحسابات الفنية والمحلية إلى أن النيابة قررت حبس بوشهري مع صديقها.

لكن أنباء القبض على بيبي بوشهري وصديقها لم ترد رسمياً من الجهات المختصة.

التحرش ببيبي بوشهري

وفي سياق آخر، وثقت بيبي بوشهري سابقاً لحظة التحرش بها لفظيًا أثناء تصويرها مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات” وهي في السيارة.

وكانت المشهورة الكويتية تشارك متابعيها لقطات من نزهتها، تفاجأت بشاب يصرخ من جانبها “أبغاك أهواك أدفع فلوسي كاش فعلًا”.

وتابع الشاب: “يا أشقر يا أم شعر الذهب…العسل فشفافك وطاح القلب من شافك”.

والتزمت بيبي الصمت بينما استمر المتحرش قائلاً: “إنتي حبي وعمري..مادري إذا يرضيك ذوقي”!.

مطالبات بمحاسبة بيبي

وأثارت الواقعة جدلاً بين المتابعين، فبعضهم هاجم المشهورة الكويتية واتهمها باختلاق القصة وتمثيلها.

بينما دافع آخرون عن بيبي مؤكدين أن التحرش يكثر في البلاد العربية وليس غريباً أن تتعرض له.

ودائماً ما تستفز بيبي متابعيها، وطالب ناشطون كويتيون بمحاسبتها وحظر حساباتها.

حيث تقدم بنظرهم بيبي محتوى إيحائي جريئ لا يتناسب مع عادات وأخلاقيات المجتمع الكويتي، وتعطي صورة خاطئة عن فتيات البلد بحسب تعبيرهم.

 

المصدر: (الراي)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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