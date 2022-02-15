على غرار “ماكرون”.. “بوتين” يعاقب المستشار الألماني ويجلسه على نفس الكرسي

وطن – على غرار ما جرى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر المستشار الألماني أولاف شولتس جالسا على نفس الكرسي الذي جلس عليه “ماكرون” خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

طاولة بوتين لزعماء الاتحاد الأوروبي.. هذه المرة أجلس فيها المستشار الألماني شولتز. pic.twitter.com/ch7NcZWFP1 — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) February 15, 2022

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المستشار أولاف شولتس عقب وصوله إلى موسكو اليوم الثلاثاء خضع لفحص فيروس كورونا من قبل طبيب بالسفارة الألمانية. رافضا أن يجري الاختبار في الجانب الروسي.

وحسب صحفية “بيلد”، فإن الطرف الألماني وجه دعوة لممثل عن السلطات الصحية الروسية لمراقبة عملية الفحص. التي أجريت على متن طائرة “إيرباس” الحكومية الألمانية في المطار.

وأكدت “بيلد” أن رفض إخضاع شولتس لفحص روسي لا علاقة له بالمخاوف من أن يقع الحمض النووي للمستشار في أيدي الروس”. وذلك بعد أن زعمت مصادر إعلامية أن مثل هذه المخاوف تقف وراء رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إجراء فحص في روسيا قبيل لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي.

وكان على “شولتس” وأعضاء الوفد المرافق له والصحفيين المرافقين له – أكثر من 50 شخصا في المجموع – الحصول على إجمالي ثلاثة اختبارات سلبية لـ PCR قبل مغادرة ألمانيا.

بينما وصل “شولتس” إلى روسيا اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع بوتين في أول لقاء وجها لوجه بينهما.

وتأتي زيارة شولتس إلى موسكو تتويجا لحملة برلين الدبلوماسية المكثفة التي تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة حول أوكرانيا. حيث زار المستشار الألماني كييف أمس وغادرها اليوم متوجها إلى موسكو.

(المصدر: تويتر – وطن)

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