بوتين يعاقب المستشار الألماني watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - المستشار الألماني أولاف شولتس
الهدهد

على غرار “ماكرون”.. “بوتين” يعاقب المستشار الألماني ويجلسه على نفس الكرسي

كتب سالم حنفي
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وطن – على غرار ما جرى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر المستشار الألماني أولاف شولتس جالسا على نفس الكرسي الذي جلس عليه “ماكرون” خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المستشار أولاف شولتس عقب وصوله إلى موسكو اليوم الثلاثاء خضع  لفحص فيروس كورونا من قبل طبيب بالسفارة الألمانية. رافضا أن يجري الاختبار في الجانب الروسي.

وحسب صحفية “بيلد”، فإن الطرف الألماني وجه دعوة لممثل عن السلطات الصحية الروسية لمراقبة عملية الفحص. التي أجريت على متن طائرة “إيرباس” الحكومية الألمانية في المطار.

وأكدت “بيلد” أن رفض إخضاع شولتس لفحص روسي لا علاقة له بالمخاوف من أن يقع الحمض النووي للمستشار في أيدي الروس”. وذلك بعد أن زعمت مصادر إعلامية أن مثل هذه المخاوف تقف وراء رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إجراء فحص  في روسيا قبيل لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي.

وكان على “شولتس” وأعضاء الوفد المرافق له والصحفيين المرافقين له – أكثر من 50 شخصا في المجموع – الحصول على إجمالي ثلاثة اختبارات سلبية لـ PCR قبل مغادرة ألمانيا.

بينما وصل “شولتس” إلى روسيا اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع بوتين في أول لقاء وجها لوجه بينهما.

وتأتي زيارة شولتس إلى موسكو تتويجا لحملة برلين الدبلوماسية المكثفة التي تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة حول أوكرانيا. حيث زار المستشار الألماني كييف أمس وغادرها اليوم متوجها إلى موسكو.

(المصدر: تويتر – وطن)
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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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