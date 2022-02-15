رسائل صادمة مسربة بين كيم كارداشيان وطليقها كاني ويست!

وطن – حذرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان زوجها السابق مغني الراب الأمريكي كاني ويست . من أنه سيكون “خطأه” إذا ما قام شخص ما بإيذاء صديقها الحالي بيت ديفيدسون. وذلك بعد رسائل صادمة سربها المغني حسب تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

شاحنة محملة بالورود الحمراء

قام كاني ويست وهو مؤسس شركة Yeezy بمحاولة أخرى لاستعادة والدة أطفاله. بعد أن ظهر في منزلها مؤخرا مع شاحنة محملة بالورود الحمراء في عيد الحب.

أما مؤخرا، سرب كاني، البالغ من العمر 44 عامًا، مجموعة من الرسائل أرسلته له كيم، البالغة من العمر 41 عامًا. تتعلق بصديقها بيت ديفيدسون.

وقد شارك مغني الراب لقطة شاشة من فيلم Baby Boy تظهر ممثل يقوم بخنق شريكه. معلقا على الصورة: “بناءً على طلب زوجتي، يرجى عدم القيام بأي شيء خطير لبيت سأتعامل مع المسألة بنفسي.”

كيم تحذر ويست

تضمنت الصورة الثانية من المنشور رسالة نصية يُزعم أنها من كيم إلى كاني. وهذا ما جاء فيها :”أنت تخلق بيئة خطيرة ومخيفة وشخص ما سيؤذي بيت وسيكون هذا كله خطأك.”

بعد لحظات، شارك كاني محادثة نصية أخرى مزعومة مع زوجته السابقة. أين شكرته على أخذ طلبها على محمل الجد.

وهذا ما جاء في نص الرسالة “حسنًا، شكرًا لك. هناك أشخاص يشكلون خطراً في الخارج وهذا أمر مخيف وليس من المفترض أن يكون هكذا.”

أجابها كانيي وهو والد لأربعة أطفال: “سأفعل كل شيء دائمًا لحمايتك أنت وعائلتنا إلى الأبد.”

وأضاف “سمعتُ كلامك وطلبت من الجميع أن يتأكدوا من عدم إلحاق الضرر ببيت.”

كيم منزعجة بعد نشر كاني لمحادثات خاصة

بعد ساعة، نشر كانيي رسائل مسربة أخرى تبين أن كيم منزعجة من أن رسائلها الخاصة معه دائما ما يقع مشاركتها علنا.

وجاءت فحوى الرسالة التي ادعى كاني أنها من كيم “لماذا لا يمكنك الحفاظ على خصوصية أي من محادثاتنا ؟”

رد كاني عليها بالقول “لأنني تلقيت رسالة من شخصيتي المفضلة في العالم. أنا معجبك الأول. فلماذا لا أخبر الجميع.”

جاءت مشاركة المغني الراب لبعض من المنشورات المثيرة للجدل وسط معركته المستمرة مع صديق كيم الجديد. بيت ديفيدسون، البالغ من العمر 28 عامًا.

مفاجأة عيد الحب

على الرغم من الصراع بينهما، لم يتوقف عن محاولاته لاستعادة زوجته السابقة. إذ قام كاني بتسليم شاحنة مليئة بالورود إلى قصرها الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار وذلك بمناسبة عيد الحب.

وقد نشر ويست صورتان لشاحنة بيك آب سوداء محملة بالورود الحمراء. مبرزا العبارة التي كتبها على الشاحنة الكبيرة وهي: “MY VISION IS KRYSTAL KLEAR” التي تعني “رؤيتي واضحة مثل الكريستال”.

ردود أفعال المعجبين

كانت ردود أفعال المعجبين مختلفة حيث علق أحدهم على المنشور بالقول: “أحببت فكرة أنك أرسلت هذه إلى قصر كيم.”

بينما أضاف آخر: “كاني، حان الوقت للتخلي عنها”.

ومع ذلك، هناك احتمال ألا تتلقى كيم هديتها الكبيرة هذه شخصيًا. لأنها مشغولة بقضاء بعض الوقت مع صديقها بيت، 28 عامًا، في مدينة نيويورك.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، شوهد الثاني يتناولان العشاء في مطعم Cipriani أين التقطتهم عدسات الكاميرا يتبادلون قبلة.

ويست يشن هجومًا عنيفًا على بيت

في الوقت الذي قضى فيه النجوم اليومان الماضيان مع بعضهما البعض. أمضى كاني هذه الأيام الأخيرة في شن هجوم عنيف على حبيب كيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعهد ويست بمنع بيت من الالتقاء بأطفاله الذين يشاركهم مع زوجته السابقة كيم.

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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