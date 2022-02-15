ريا أبي راشد تُغضب متابعيها بفيديو "عيد الحب" مع زوجها watanserb.com
طالب الجمهور بيا بالاحتفاظ بقليل من الخصوصية
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“اللي اختشوا ماتوا”.. ريا أبي راشد تُغضب متابعيها بفيديو “عيد الحب” مع زوجها!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، جدلاً واسعاً بين متابعيها، إثر الفيديو الذي نشرته احتفالاً بعيد الحب.

قبلة حميمية

وظهرت ريا بالفيديو الذي شاركته عبر “انستجرام”، وهي تقف مع زوجها وتهنئ جمهورها بعيد الحب. ثم تقوم بتقبيل زوجها قبلة حميمية.

وعقبت ريا: “لكم الحب منا للجميع”.

وهو الأمر الذي أُثار غضب متابعيها الذين رأوه تصرفاً جريئاً من إعلامية رزينة بحسب تعبيرهم.

تعليقات غاضبة

ومما جاء في التعليقات: “انتي فاتحة تبوسيه قدام الكاميرا يعني ؟ استفدنا ايه ؟”.

وكتبت متابعة: “فعلا اللي اختشوا ماتوا”.

وطالبتها أخرى بالاحتفاظ بقليل من الخصوصية، وقالت: “شوية خصوصية يعني”.

وعقب متابع: “احترمي متابعينك واحترمي احترام متابعينك لك كمذيعة محترمة وتستحي وهذي مشاهد ما تعودناها منك يا ريا”.

وكتبت أخرى: “والله كنت بحترمك لكن دلوقتي على الله حكايتك، إنتي بتغيظي حد بالفيديو ده! مالك”.

وبطريقة مشابهة كتب ناشط : “نزلتي من عيني، ياعيب الشوم، شوية خصوصية، قلة الحياء، إحنا في لندن هنا ولا ايه. لاحول ولا قوة إلا بالله، وشو استفدنا من الفيديو؟ نشوفك بتبوسي جوزك ؟؟ لازم تتصور عشان نصدق انكم بتحبو بعض يعني؟”.

فستان شفاف بدون بطانة

وسبق أن أثارت الإعلامية اللبنانية،  موجة جدل واسعة، بإطلالتها الجريئة جداً في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وارتدت ريا فستاناً أحمر من الشيفون بفتحات في الصدر ولدى البطن، وفتحة جانبية تكشف كامل الساق.

وكان الفستان شفافاً دون بطانة، ما جعل ريا تبدو وكأنها ترتدي مايوه.

والفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.

وهو الأمر الذي عرضها لهجوم واسع من قبل المتابعين الذين اعتادوا على أناقة الإعلامية اللبنانية دون ابتذال.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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