إنقاذ لاعب مصري من الموت بأعجوبة بعد بلع لسانه (فيديو)

وطن – تعرض النجم المصري هشام حافظ لاعب فريق مصر المقاصة، لإصابة قوية أدت إلى بلع لسانه خلال مشاركته في المباراة مع فريقه أمام منافسه الضيف طلائع الجيش في منافسات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

لاعب مصري وبلع لسانه

وأفادت تقارير صحفية مصرية، بأن نجم فريق مصر المقاصة هشام حافظ قد تعرض لغيبوبة مؤقتة. بعد إصابته القوية التي سقط على إثرها داخل أرضية ملعب المباراة.

والدي كان هينزل من السعودية ووالدتي جت من الفيوم في لحظتها.. هشام حافظ لاعب نادي المقاصة يتحدث لأول مرة عن تفاصيل إصابته ببلع اللسان #ملعب_ONTime pic.twitter.com/ALWgNuWAFM — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 14, 2022

وبينت تلك التقارير، بأن الفريق الطبي المتواجد داخل الملعب نجح في إنقاذ حياة اللاعب. قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج بعد قيامه ببلع لسانه إثر الإصابة القوية التي تعرض لها في المباراة.

هشام حافظ وتفاصيل الحادثة

كما وكشف لاعب مصر المقاصة حافظ في تصريح صحفي بعد تعافيه من الإصابة ونجاته من الموت بأعجوبة. عبر شبكة ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، قائلاً: ” تعرضت لفقدان للوعي وارتجاج في المخ. بعد بلع لساني، كما أنني فقدت الوعي لما يقارب عن 15 دقيقة كاملة، قبل استعادتي للوعي من جديد وإدراك ما حدث معي”.

وأردف المصري حافظ، ” تعرض لاصطدام قوي مع أحد اللاعبين داخل أرضية الملعب، كما أن طبيب طلائع الجيش هاني درويش. قد تدخل لإنقاذ حياتي وتم بعدها نقلي إلى المشفى لتلقي العلاج”.

انتقاد حكم المباراة

وانتقد نجم فريق مصر المقاصة هشام حافظ قرار حكم المباراة بعدم إيقاف اللعب بعد الإصابة القوية التي تعرض لها داخل أرضية الملعب، مردفاً: ” العناية الإلهية تدخلت لإنقاذ حياتي سريعاً، عقب وصولي إلى المشفى. ولو تأخرت دقائق لاختلف الأمر معي”.

وختم حافظ حديثه، ” إصابتي القوية داخل الملعب تسببت حالة من الهلع لأسرتي، كما أنني تفاجئت بوصول والدتي من الفيوم وكذلك والدي الذي كان في طريقه من السعودية للقاهرة من أجل الاطمئنان عليّ”.

ملخص مباراة مصر للمقاصة 0-0 طلائع الجيش | الجولة التاسعة | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/0AgDfaPkLk — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 14, 2022

كما وانتهت المباراة بين مصر المقاصة وطلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

وجاء فريق مصر المقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، كما وآتى منافسه طلائع الجيش في المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)