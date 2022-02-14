نورا حسين .. امرأة سودانية قتلت زوجها المغتصب طعناً تشكو الخذلان!

وطن – قالت نورا حسين، المرأة السودانية التي تسببت إدانتها بقتل زوجها المغتصب قبل أربع سنوات في احتجاج دولي، إنها “محبطة” لأن وعود الدعم لم تتحقق.

في حديثها إلى صحيفة “الغارديان” بعد إطلاق سراحها من السجن العام الماضي، قالت حسين، التي كانت في التاسعة عشرة من عمرها عندما أدينت، إنها شعرت بخيبة أمل من قبل الأشخاص والمنظمات التي دعت لإطلاق سراحها والذين عرضوا دعمها.

وقالت: “أشعر بخيبة أمل. نعم، لقد ساعدوني في الحصول على جملة أسهل في النهاية، لكنهم أعطوني أيضًا وعودًا كاذبة. قال الكثيرون إنهم سيساعدونني في تعليمي أو السفر إلى الخارج. لم يحدث شيء من ذلك”.

حُكم على حسين بالإعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار في 2018، بعد طعن زوجها بعنف، الذي أجبرت على الزواج منه عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

تم إلغاء إدانتها بعد حملة عالمية، بدعم من المشاهير، بما في ذلك عارضة الأزياء نعومي كامبل والممثلين ميرا سورفينو وإيما واتسون وروز ماكجوان. إضافة إلى الضغط من قبل وكالتين من وكالات الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمستشار الخاص لأفريقيا. وفي النهاية أدينت بالقتل غير العمد وحكم عليها بالسجن خمس سنوات.

بعد إطلاق سراحها من السجن، قالت حسين إن عروض مساعدتها في دراستها ومساعدتها على الانتقال إلى فرنسا، حيث لديها أقارب، لم تتحقق.

وتعيش حسين، وهي في الأصل من ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، في شمال دارفور وتزوجت الشهر الماضي من ابن عمها تاجر السوق. قالت إن العلاقة تطورت أثناء وجودها في السجن.

وقالت: “شجعني على إنهاء المدرسة ودعمني كثيرًا لأخذ امتحان المدرسة الثانوية. لقد دفعني بشدة للتغلب على كل التحديات التي أملكها والنجاح في الامتحان”.

نورا حسين: الحياة في السجن كانت صعبة

لكنها أضافت: “لم أكن أخطط حقًا للزواج في هذه المرحلة من حياتي. كنت أرغب في إنهاء المدرسة أولاً، لكن لم يساعدني أحد في ذلك. أردت أن أصبح محامية لمساعدة العديد من الفتيات الأخريات اللاتي تركتهن ورائي في السجن. كان لدي شعور بالمسؤولية تجاههم عندما علمت قصصهم”.

واضافت: “أردت أن يكون لدي منظمة لمساعدة هؤلاء الفتيات على التمتع بحياة أفضل. لقد فقدوا شبابهم وراء القضبان “.

على الرغم من أنه عُرض عليها مكان لدراسة القانون في جامعة السودان المفتوحة أثناء وجودها في السجن، إلا أنها لم تستطع تحمل الرسوم. فقدت عائلتها كل شيء بعد إدانتها.

وتقول إن عائلة زوجها الراحل صادرت أرض والديها وهي ممارسة غير قانونية ولكنها شائعة في أجزاء من السودان للانتقام من أفراد الأسرة المقتولين.

وأضافت: “اضطرت عائلتي إلى الفرار إلى معسكر بعيد”.

يعيش والداها ، اللذان كانا تاجرًا ، في مخيم بولاية الجزيرة، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء.

وتوضح: “والداي يعملان الآن في الزراعة بدخل محدود للغاية ، مما أثر على حياتنا كلها. حتى أنهم توقفوا عن إرسال ثلاثة من أشقائي إلى المدارس. لا يمكنهم دفع جميع النفقات “.

وقالت حسين إن الحياة في السجن كانت صعبة. لو لم أكن قوياً جداً ، لكنت فقدت عقلي في السجن. كان الأمر صعبًا وصعبًا للغاية، لكنني كنت قلقًا أيضًا بشأن عائلتي”.

حسين وزوجها يتقاسمان المنزل مع عائلته. يأمل الزوجان في شراء منزلهما في يوم من الأيام. في الوقت الحالي ، تقضي حسين أيامها في الطهي والتنظيف ورعاية الأسرة.

وبينت: “عندما دخلت السجن لأول مرة ، كانت طريقة تفكيري محدودة للغاية. لقد تطورت كل هذه الأفكار خلال سنوات سجني. لقد تعلمت الكثير ، رغم كل شيء “.

(المصدر: الغارديان)

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