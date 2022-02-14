فريق تصوير يكتشف بالصدفة جريمة مروعة بعد حفلة شذوذ جنسي watanserb.com
حدثت الجريمة في مغارة في جبل المقطم بمصر
حياتنا

مصر.. فريق تصوير يكتشف بالصدفة جريمة مروعة بعد حفلة شذوذ جنسي!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – قادت الصدفة، فريق تصوير تابع لإحدى شركات الإنتاج الشهيرة في مصر، إلى الكشف عن جريمة مروعة راح ضحيتها مسجل خطر.

جثة متفحمة

وفي التفاصيل التي سردتها صحيفة “القاهرة 24”، فقد عثر فريق التصوير على جثة متفحمة بمغارة في جبل المقطم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجريمة حدثت بعد “حفلة شذوذ جنسي”، وأن الضحية كان يقطن بمنطقة منشأة ناصر.

كما أشارت التحقيقات إلى أن القتيل مسجل خطر. وسبق اتهامه والحكم عليه في 56 قضية.

شذوذ جنسي

واعتاد القتيل اقتياد وإجبار ذويه على “ممارسة الشذوذ الجنسي في إحدى المغارات بجبل المقطم”.

هذا وقد عثرت الشرطة في محفظة الضحية على صورة لشخص دلت على هوية الجاني وألقي القبض عليه.

وبمواجهة المتهم. أنكر صلته بالجريمة أو علاقته بها ولكن فردة حذاء كانت بمحيط الجثة عثر عليها ترجع للمتهم كشفت اللغز.

طعن وحرق

وتبين أن الضحية والجاني وأصدقاءهما اتخذوا من المغارة مكانا لممارسة الشذوذ الجنسي واللواط فيما بينهم.  وارتكاب أفعال منافية للآداب وتعاطي المواد المخدرة.

وقال المتهم في الاعترافات: “في المرة الأخيرة تشاجرنا معاً، فعزمت على التخلص منه”.

وقام القاتل بتجهيز عبوة بنزين واستدرج الضحية إلى مكان المغارة ليلة الجريمة بحجة إتمام صلح وتعاطي الاستروكس وارتكاب ممارسات شاذة، ثم قام بطعنه حتى الموت. وحرق جثته.

القانون المصري لا يمنع ممارسة الشذوذ

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قبل سنوات إن محكمة مصرية قضت بسجن 11 رجلاً مدة تتراوح من 3 إلى 12 عاماً بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي.

وأضافت الصحيفة أن المتهمين تم القبض عليهم في شقة بحي العجوزة في شهر سبتمبر 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة وجهت لهم تهم الفسق والتحريض على ممارسته، وهي التهم التي تستخدم غالباً ضد الشواذ في مصر، لأن القانون لا يمنع ممارسة الشذوذ صراحة.

ولفتت الصحيفة إلى أن استخدام مصر قانون الفسق لمعاقبة كل من يمارس الشذوذ الجنسي من الجنسين، أدى إلى استنكار جمعيات حقوق الإنسان.

وذكرت الصحيفة أن مصر من الدول التي تجرم ممارسة الشذوذ الجنسي، وعقوبته تكون بالسجن، بينما هناك دولاً يكون حكم الشذوذ فيها هو الإعدام مثل إيران والسعودية والسودان واليمن ونيجيريا وموريتانيا والصومال.

 

المصدر: (القاهرة 24)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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