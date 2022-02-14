ماذا قال النجم المغربي حمد الله عن عودته للمشاركة مع أسود الأطلس؟!

وطن – على الرغم من قرار اعتزاله عن المشاركة الدولية مع منتخب المغرب، إلا أن نجم فريق الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله يرغب في العودة مجدداً. بدون أي شرط إلى صفوف تشكيلة أسود الأطلس المغربي.

حمد الله ومنتخب المغرب

وغرد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله البالغ من العمر 31 عاماً، في منشور نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، قائلاً: ” أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني المغربي في جميع الاستحقاقات. ولن أتردد أبداً دون أي شرط في تلبية دعوة المنتخب الوطني. للمساهمة في إسعاد الشعب المغربي، لأن ذلك هو واجب وشرف لأي لاعب”.

عبد الرزاق حمد الله يقول .. لن أتردد أبدًا و بدون شرط في تلبية الدعوة للمساهمة في إسعاد الشعب المغربي، لأن ذلك واجب و شرف لأي لاعب 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/xzEzDU0MJU — moorich Marocco 🇲🇦🇲🇦 (@badre_marocco) February 13, 2022

حمد الله وقرار الاعتزال دولياً

وقرر نجم فريق الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله، في عام 2019 الاعتزال عن المشاركة الدولية مع منتخب أسود الأطلس “المغرب”، كما وكذب اللاعب في تغريدته ما قاله المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش. المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب عقب حديثه عنه، قائلاً: ” حمد الله اشترط اللعب في التشكيلة الأساسية من أجل حمل قميص المنتخب المغربي”.

🚨 نجم الاتحاد @ittihad عبد الرزاق حمد الله 🇲🇦 ينفي نفيا قاطعا ما جاء على لسان مدرب منتخب المغرب @EnMaroc وحيد خليلوزيتش والذي صرح بأن حمد الله تواصل معه واشترط اللعب أساسيًا من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب 🇲🇦 pic.twitter.com/ph6096kw7L — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 12, 2022

ورد المغربي حمد الله على تصريحات المدرب خاليلوزيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده عبر خروج منتخب المغرب من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، ” المدرب خاليلوزيتش ذكر أنني أشترط أن ألعب أساسياً أو عدم تلبية دعوة المنتخب .. هذا كله كذب، وأريد نفيه بتاتاً وهو غير صحيح أبداً”.

كما وأضاف المغربي حمد الله في تغريدته، ” لم يكن هناك أي اتصال أو تواصل بيني وبين المدرب خاليلوزيتش. أو أحد طاقمه طيلة مدة إشراف المدرب البوسني على المنتخب المغربي منذ عام 2019″.

نفى عبد الرزاق حمد الله تواصله مع الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش أو أحد مساعديه مؤكدا أن ما قاله المدرب البوسني في الندوة الصحفية التي تلت إقصاء المنتخب المغربي من كأس أمم أفريقيا "كذب وغير صحيح"#البطولة#وحيد_القرن_ارحل pic.twitter.com/NG6mXPgl4c — Ҝ卄卂ㄥᗪ🇲🇦🇸🇦R (@Lki3Gh7g8DXw78d) February 13, 2022

قرار الاستبعاد عن أسود الأطلس

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب والمدرب الحالي للمنتخب السعودي، قد استبعد النجم المغربي عبد الرزاق الحمد الله من التشكيلة. قبيل بدء بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في دولة مصر عام 2019، عقب تسببه في خلاف مع زميله على تسديد ركلة الجزاء في مباراة ودية قبل انطلاق البطولة القارية.

رسميا : حسب تدوينات عبد الرزاق حمد الله، اللاعب قرر التراجع رسميا عن قرار إعتزاله اللعب دوليا، و هو مستعد لحمل قميص المنتخب الوطني المغربي في أول إستدعاء له 🇲🇦#ENDM pic.twitter.com/Qr72GEELxH — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) February 13, 2022

كما ولم يخض المغربي عبد الرزاق حمد الله منذ عام 2019، أي مباراة مع منتخب المغرب ” أسود الأطلس”. على ضوء ذلك الخلاف، ولكنه أعلن الاعتزال دولياً عن المشاركة في ال11 من شهر نوفمبر في العام ذاته.

ويشار إلى أن منتخب المغرب الذي ودع بطولة أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة .من دور النصف النهائي بعد الخسارة أمام مصر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، يستعد للمواجهة الحاسمة ذهاباً وإياباً. أمام نظيره الكونغو الديمقراطية لتحديد المتأهل منهما للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)