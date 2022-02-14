المغربي حمد الله يرد على تصريحات وحيد خاليلوزيتش بشأن شروطه للعودة إلى أسود الأطلس
المغربي حمد الله يرد على تصريحات وحيد خاليلوزيتش بشأن شروطه للعودة إلى أسود الأطلس
Imageرياضة

ماذا قال النجم المغربي حمد الله عن عودته للمشاركة مع أسود الأطلس؟!

المغربي حمد الله يرغب في العودة إلى منتخب المغرب رغم اعتزاله عام 2019

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – على الرغم من قرار اعتزاله عن المشاركة الدولية مع منتخب المغرب، إلا أن نجم فريق الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله يرغب في العودة مجدداً. بدون أي شرط إلى صفوف تشكيلة أسود الأطلس المغربي.

حمد الله ومنتخب المغرب

وغرد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله البالغ من العمر 31 عاماً، في منشور نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، قائلاً: ” أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني المغربي في جميع الاستحقاقات. ولن أتردد أبداً دون أي شرط في تلبية دعوة المنتخب الوطني. للمساهمة في إسعاد الشعب المغربي، لأن ذلك هو واجب وشرف لأي لاعب”.

حمد الله وقرار الاعتزال دولياً

وقرر نجم فريق الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله، في عام 2019 الاعتزال عن المشاركة الدولية مع منتخب أسود الأطلس “المغرب”، كما وكذب اللاعب في تغريدته ما قاله المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش. المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب عقب حديثه عنه، قائلاً: ” حمد الله اشترط اللعب في التشكيلة الأساسية من أجل حمل قميص المنتخب المغربي”.

ورد المغربي حمد الله على تصريحات المدرب خاليلوزيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده عبر خروج منتخب المغرب من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، ” المدرب خاليلوزيتش ذكر أنني أشترط أن ألعب أساسياً أو عدم تلبية دعوة المنتخب .. هذا كله كذب، وأريد نفيه بتاتاً وهو غير صحيح أبداً”.

كما وأضاف المغربي حمد الله في تغريدته، ” لم يكن هناك أي اتصال أو تواصل بيني وبين المدرب خاليلوزيتش. أو أحد طاقمه طيلة مدة إشراف المدرب البوسني على المنتخب المغربي منذ عام 2019″.

قرار الاستبعاد عن أسود الأطلس

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب والمدرب الحالي للمنتخب السعودي، قد استبعد النجم المغربي عبد الرزاق الحمد الله من التشكيلة. قبيل بدء بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في دولة مصر عام 2019، عقب تسببه في خلاف مع زميله على تسديد ركلة الجزاء في مباراة ودية قبل انطلاق البطولة القارية.

كما ولم يخض المغربي عبد الرزاق حمد الله منذ عام 2019، أي مباراة مع منتخب المغرب ” أسود الأطلس”. على ضوء ذلك الخلاف، ولكنه أعلن الاعتزال دولياً عن المشاركة في ال11 من شهر نوفمبر في العام ذاته.

ويشار إلى أن منتخب المغرب الذي ودع بطولة أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة .من دور النصف النهائي بعد الخسارة أمام مصر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، يستعد للمواجهة الحاسمة ذهاباً وإياباً. أمام نظيره الكونغو الديمقراطية لتحديد المتأهل منهما للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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