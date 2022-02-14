صورة خاصة لـ “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية مع ابنها ذي يزن في ألمانيا (شاهد)

وطن – تصدر وسم بعنوان “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان عقب تداول صور لزوجة السلطان هيثم بن طارق رفقة نجلها ذي يزن في ألمانيا.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، يجري زيارة هامة لألمانيا منذ أيام، تأتي في إطار حرصه على إقامة شبكة من العلاقات تتسم بالدفء والاحترام مع كبريات دول العالم.

كما يبدو أنه خلال الرحلة التقط السلطان وعائلته عدة صور تذكارية، في الأماكن السياحية الشهيرة بألمانيا.

وأظهرت الصور المتداولة صورة خاصة جمعت ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق. بوالدته عهد بنت عبدالله البوسعيدية، والتي يلقبها العمانيون بـ”السيدة الجليلة”.

#السيدة_الجليلة ونجلها سمو السيد ذي يزن بن هيثم في جمهورية ألمانيا الاتحادية . pic.twitter.com/TBGBodxOxK — هاله البوسعيدي (@H4love2oman) February 14, 2022

وكان ذي يزن الذي ارتدى ملابس كاجوال يحتضن والدته. وتظهر خلفهما الطبيعة الساحرة في ألمانيا، فيما ارتسمت البسمة على وجهيهما.

كما أظهرت صورا أخرى التجمع العائلي حيث انضم السلطان هيثم بن طارق، إلى زوجته ونجله ذي يزن في الصور.

مولاي السلطان هيثم بن طارق مع عائلته الكريمه في جمهورية ألمانيا الإتحادية حفظكم الله مولاي في حلكم وترحالكم ⚪🔴🟢#السيدة_الجليلة pic.twitter.com/UMoD5IinLy — jab3r1.. (@gaber10122) February 14, 2022

وكان السلطان هيثم يرتدي الزي العماني التقليدي بالإضافة إلى نظارة للقراءة. بينما ارتدت السيدة عهد البوسعيدية، عباءة سوداء فوقها جاكت من الفرو، مع نظارة سوداء أنيقة أيضا.

تفاعل من العمانيين

بينما تفاعل العمانيون بشكل كبير مع إطلالة العائلة الحاكمة من ألمانيا. مشيدين في الوقت ذاته بجهود السلطان هيثم الحثيثة لإعلاء مكانة السلطنة وتوفير حياة آمنة كريمة لمواطنيه.

كما علق أحد النشطاء على تلك الصور بقوله:”حفظهما الله في حلهما وترحالهما الله يسعدهم. سعادتهما تعني سعاده شعب باكمله.”

فيما دون ناشط باسم سيد:”اللهم يحفظهم يارب، السيدة الجليلة أم الوطن تاج فوق الرأس وصاحب السمو لكم كل الولاء والعرفان.”

وقال رشيد الغزالي:”نسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا جلالة السلطان هيثم وأسرته الكريمة. وأن يرعاهما بعينه التي لا تنام وأن يسعدهما دنيا وآخرة .”

السيدة عهد البوسعيدية وملكة بلجيكا

ويشار إلى أنه في أوائل فبراير الجاري تفاعل العديد من العمانيين على مواقع التواصل مع إطلالة لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

وظهرت زوجة السلطان هيثم وقتها في مقاطع تداولتها وسائل الإعلام الحكومية وهي تستقبل ملكة بلجيكا ماتيلد ماري كريستين غيسلاين. في إطار زيارتها للسلطنة رفقة زوجها ملك بلجيكا فيليب ليوبولد لويس ماري.

كما لفتت أزياء السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية وأناقتها، أنظار العمانيين الذين أشادوا بزوجة السلطان وتمثيلها للعمانيين خير تمثيل كوجهة مشرفة.

وحظيت إطلالة زوجة السلطان هيثم بتفاعلٍ واسع من قبل العمانيين الذين أشادوا بالسيدة عهد البوسعيدية، وجهودها الملموسة.

بينما أفادت وسائل إعلام عمانية وقتها بأن زوجة السلطان هيثم أقامت بقصر “العلم العامر” مأدبة غداء خاصة تكريمًا للملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاين ملكة البلجيكيين.

ويشار إلى أن أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق كانت بتاريخ 17 أكتوبر من العام 2020 بعد عدة أشهر من تولي زوجها أمور الحكم في البلاد.

(المصدر: وطن – تويتر)

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