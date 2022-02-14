مروة راتب في موقف لا تحسد عليه بعدما رأتها كلاب شرسة watanserb.com
رغم أن الموقف مُحرج إلا أن الناشطون سخروا من مروة راتب
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“شافوا الشحم واللحم”.. مروة راتب في موقف لا تحسد عليه بعدما رأتها كلاب شرسة! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تعرضت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات، مروة راتب إلى موقف محرج، أثناء تصويرها فيديو لمتابعيها عبر “سناب شات”.

كلاب شرسة ترعب مروة

وظهرت مروة بالفيديو وهي ترتدي فستاناً أحمر يبرز شكل جسدها الغريب. وبدأت تتحدث قائلة “طبعا اليوم أنا..”.

لكن الفنانة السورية لاحظت وجود كلاب شرسة خلفها، فصمتت، وحين اقترب الكلاب أكثر، ركضت هاربة من شدة الخوف.

تعليقات ساخرة

ورغم أن الموقف مُحرج، إلا أن الناشطون سخروا من مروة، فجاء في التعليقات: ” شافو الشحم واللحم”.

وكتب آخر: ” سرعة الانسان الطبيعي في هكذا موقف 30 كلم في الساعة. سرعة مروة راتب سالب 30″.

وعقب آخر ساخراً: ” خليهم يعضون نبي نشوف الحقيقة”.

ورجحت متابعة أن مروة هربت خوفاً من أن يتم تدمير أردافها، وكتبت: ” خايفة يفقعون البلونة”.

حالات إغماء

وفي سياق آخر، فجرت مروة قبل أيام موجة سخرية بين الناشطين بسبب تعليقها على زيارتها إلى سلطنة عمان.

وظهرت مروة فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، رصدته “وطن”، وهي تقف في أحد مناطق عمان. وتقول:”إذا شفتوا حالات إغماء كثيرة في سلطنة عُمان لا تنصدمون”.

وتابعت: “لأنه شيء طبيعي لما تشوفون أجمل نساء الكون وأشدهن فتنة. مروة راتب أمامكم أكيد بتصير حالات إغماء”.

واستطردت مروة: “مروة راتب أقوى براند عرفه تاريخ الميديا، فشيء طبيعي وين ما حلّت تسوّي هزّة أرضية. ونقولكم مساءكم عماني من أراضي السلطنة العمانية“.

وتعرضت مروة لسخرية من الناشطين الذين أكدوا أنها ليست جميلة أو فاتنة كما تعتقد.

وردت مروة على السخرية قائلة: “لو شو ما اسوي الناس يحبوني كده. يحبون هذا الاستفزاز او هذا الخليط اللي فيني يحبون شخصيتي مثل ما هي ما يقدرون كرهوني”.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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