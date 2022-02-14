أحمد شوبير يكشف عن عودة محمد الشناوي watanserb.com
أحمد شوبير يكشف عن عودة محمد الشناوي للمشاركة مع المارد الأحمر
Videoرياضة

خبر سار لعشاق وجماهير الأهلي المصري قبيل مواجهة الهلال السوداني

منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير المذيع في شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية، عن عودة حارس عرين فريق الأهلي المصري محمد الشناوي إلى الملاعب من جديد عقب الإصابة العضيلة التي تعرض لها خلال مشاركته الدولية مع منتخب الفراعنة المصري في كأس أمم أفريقيا 2022.

أحمد شوبير وعودة محمد الشناوي

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حارس منتخب المصري والأهلي السابق، في برنامجه الإذاعي عبر ” أون تايم سبورت إف أم”، “الحارس محمد الشناوي سيلعب مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة. في منافسات دوري مجموعات من بطولة أبطال أوروبا”.

كما وأردف شوبير في حديثه، قائلاً: ” قابلت محمد الشناوي في الإمارات.. وتحدثت معه وأكد لي أنه جاهز وسيلعب مباراة الأهلي أمام منافسه الهلال السوداني”.

الشناوي والإصابة في بطولة أمم أفريقيا

وكان النجم المصري محمد الشناوي الحارس الأول للمنتخب المصري “الفراعنة”، قد أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 الأخيرة. التي استضافتها دولة الكاميرون، حيث لم يستطع استكمال المشاركة في البطولة الأفريقية ليدخل الحارس محمد أبو جبل بدلاً منه.

كما وحرمته تلك الإصابة من المشاركة مع فريقه الأهلي المصري في مسابقة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها ال18 التي أقيمت في دولة الإمارات، حيث استطاع المارد الأحمر من الحفاظ على المركز الثالث في المرة الثانية على التوالي. وكذلك التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ مسيرته. في هذه البطولة الدولية بعد تحقيق الفوز النظيف على الهلال السعودي.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي لفريق الأهلي المصري موقفه النهائي بشأن مشاركة الحارس محمد الشناوي مع صفوف تشكيلة المارد الأحمر، من أجل الاستعداد للسفر مع بعثة الفريق إلى السودان. لمواجهة فريق الهلال السوداني في دو الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وسيواجه حامل اللقب الأهلي المصري من أجل الدفاع عن لقبه في المواجهة القوية المنتظرة. أمام صاحب الأرض الهلال السعودي في منافسات دوري أبطال أفريقيا المقرر يوم الجمعة القادمة.

ويتصدر فريق الأهلي المصري صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع غريمه التقليدي الزمالك بنفس النقاط للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + أون تايم سبورت)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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