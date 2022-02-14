نسيان طفل في ثلاجة الموتى لأكثر من عام وتفاصيل صادمة
عبر الناشطون عن غضبهم وصدمتهم مطالبين السلطات بمحاسبة المستشفى في أسرع وقت
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حادثة تثير الغضب في الكويت.. نسيان طفل في ثلاجة الموتى لأكثر من عام وتفاصيل صادمة!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تصدر هاشتاج “طفل في ثلاجة المستشفى”، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

مستشفى خاص

وذلك بعد الكشف عن حادثة صادمة تمثلت في نسيان طفل متوفي في ثلاجة الموتى. داخل أحد مستشفيات الكويت. دون دفنه لأكثر من عام.

وفجر القضية، المحامي عبدالعزيز الوعلان الذي رفع شكوى إلى وزارة الصحة بشأن الحادثة.

وقال الوعلان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “السيد وزير الصحة المحترم.. تقدمت اليوم بشكوى ضد أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الفرواني.ة لعدم قيامهم بالإبلاغ عن وفاة نجل موكلي للجهات الرسمية”.

“آسفين نسيناه”

وتابع: “كذلك عدم تمكينهم موكلي من إكرام فلذة كبده المرحوم بدفنه، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنه وشهر و 4 أيام بالضبط.  كل ذلك بدون أي مسوغ قانوني أو طبي والأدهى أن يكون تبرير المستشفى.. آسفين نسيناه”.

وأضاف الوعلان في تغريدة أخرى: “مع العلم أن إدارة المستشفى نفسها هي من رفضت تسليم موكلي جثة نجله. بداعي قيامهم بتجهيزه وتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه (حسب التعليمات الواردة لهم كما يزعمون )..دكتور خالد أنت ووزارتك أمام مسؤوليه طبية وأخلاقية كبيرة”.

وزاد: “أتمنى أن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد واتخاذ كافة الإجراءات ضد المستشفى وإدارته. مع العلم أن الشكوى تم تقديمها للسيد وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التراخيص الطبية اليوم.وتم إرفاق كافة المستندات معها”.

كاكاو رضاوة!

وكشف المحامي تفاصيل الحادثة الصادمة في لقاء مع صحيفة “النهار الكويتية”، وقال: “اتصل شخص من المستشفى بوالد الطفل عقب سنة من وفاته. وأبلغه أن ابنه لا يزال في ثلاجة المستشفى. رغم إبلاغهم سابقا من قبل المستشفى بأنهم دفنوه بعد توقيعه على الأوراق”.

وتابع: “العلاقات العامة في المستشفى أبلغوا والد الطفل الذي كان منشغلا بزوجته التي أصيبت بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى. أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين، بسبب جائحة كورونا، لكنهم لم يقوموا بذلك”.

وأشار الوعلان إلى أن مدير العلاقات العامة في المستشفى قدم “كاكاو” لوالد الرضيع المتوفي. كـ”رضاوة” للسنة اللي تم نسيان جثة ابنه في الثلاجة”.

وعبر الناشطون عبر الهاشتاج، عن غضبهم وصدمتهم من هذه الحادثة. مطالبين السلطات بمحاسبة المستشفى في أسرع وقت.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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