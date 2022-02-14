حادثة تثير الغضب في الكويت.. نسيان طفل في ثلاجة الموتى لأكثر من عام وتفاصيل صادمة!

وطن – تصدر هاشتاج “طفل في ثلاجة المستشفى”، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

مستشفى خاص

وذلك بعد الكشف عن حادثة صادمة تمثلت في نسيان طفل متوفي في ثلاجة الموتى. داخل أحد مستشفيات الكويت. دون دفنه لأكثر من عام.

وفجر القضية، المحامي عبدالعزيز الوعلان الذي رفع شكوى إلى وزارة الصحة بشأن الحادثة.

وقال الوعلان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “السيد وزير الصحة المحترم.. تقدمت اليوم بشكوى ضد أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الفرواني.ة لعدم قيامهم بالإبلاغ عن وفاة نجل موكلي للجهات الرسمية”.

السيد وزير الصحه المحترم تقدمت اليوم بشكوى ضد أحد المستشفيات الخاصه بمحافظة الفروانيه لعدم قيامهم بالإبلاغ عن وفاة نجل موكلي للجهات الرسميه وكذلك عدم تمكينهم موكلي من إكرام فلذة كبده المرحوم بدفنه@DrAlsaeid @KUWAIT_MOH #طفل_في_ثلاجة_المستشفى — عبدالعزيز الوعلان #فلسطين_حره (@A_Alwaalan) February 13, 2022

“آسفين نسيناه”

وتابع: “كذلك عدم تمكينهم موكلي من إكرام فلذة كبده المرحوم بدفنه، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنه وشهر و 4 أيام بالضبط. كل ذلك بدون أي مسوغ قانوني أو طبي والأدهى أن يكون تبرير المستشفى.. آسفين نسيناه”.

والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنه وشهر و ٤ أيام بالضبط ، كل ذلك بدون أي مسوغ قانوني أو طبي

والأدهى أن يكون تبرير المستشفى ( آسفين نسيناه )@DrAlsaeid @KUWAIT_MOH #طفل_في_ثلاجة_المستشفى — عبدالعزيز الوعلان #فلسطين_حره (@A_Alwaalan) February 13, 2022

وأضاف الوعلان في تغريدة أخرى: “مع العلم أن إدارة المستشفى نفسها هي من رفضت تسليم موكلي جثة نجله. بداعي قيامهم بتجهيزه وتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه (حسب التعليمات الواردة لهم كما يزعمون )..دكتور خالد أنت ووزارتك أمام مسؤوليه طبية وأخلاقية كبيرة”.

وزاد: “أتمنى أن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد واتخاذ كافة الإجراءات ضد المستشفى وإدارته. مع العلم أن الشكوى تم تقديمها للسيد وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التراخيص الطبية اليوم.وتم إرفاق كافة المستندات معها”.

وأتمنى أن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد واتخاذ كافة الإجراءات ضد المستشفى وإدارته ، مع العلم أن الشكوى تم تقديمها للسيد وكيل وزارة الصحه ومدير إدارة التراخيص الطبيه اليوم وتم إرفاق كافة المستندات معها .@DrAlsaeid @KUWAIT_MOH#طفل_في_ثلاجة_المستشفى — عبدالعزيز الوعلان #فلسطين_حره (@A_Alwaalan) February 13, 2022

كاكاو رضاوة!

وكشف المحامي تفاصيل الحادثة الصادمة في لقاء مع صحيفة “النهار الكويتية”، وقال: “اتصل شخص من المستشفى بوالد الطفل عقب سنة من وفاته. وأبلغه أن ابنه لا يزال في ثلاجة المستشفى. رغم إبلاغهم سابقا من قبل المستشفى بأنهم دفنوه بعد توقيعه على الأوراق”.

#تقرير_النهار . المحامي عبدالعزيز الوعلان يكشف تفاصيل مروعة حول نسيان دفن جنين لسنة وأربعة أشهر • #النهار رصدت القضية .. وتعرفت على الحيثيات من البداية للنهاية • تقرير الزميلة ريما ناصر@rima_nasser97 pic.twitter.com/d6RANAp4OK — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) February 13, 2022

وتابع: “العلاقات العامة في المستشفى أبلغوا والد الطفل الذي كان منشغلا بزوجته التي أصيبت بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى. أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين، بسبب جائحة كورونا، لكنهم لم يقوموا بذلك”.

وأشار الوعلان إلى أن مدير العلاقات العامة في المستشفى قدم “كاكاو” لوالد الرضيع المتوفي. كـ”رضاوة” للسنة اللي تم نسيان جثة ابنه في الثلاجة”.

المحامي عبدالعزيز الوعلان: مدير العلاقات العامة في المستشىفى قدم "كاكاو" لوالد الرضيع المتوفي رضاوه للسنة اللي تم نسيان جثة ابنه في الثلاجة#طفل_في_ثلاجة_المستشفى pic.twitter.com/otpIxU46Er — ترند (@Trendnews) February 13, 2022

وعبر الناشطون عبر الهاشتاج، عن غضبهم وصدمتهم من هذه الحادثة. مطالبين السلطات بمحاسبة المستشفى في أسرع وقت.

المصدر: (وطن – متابعات)

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