بعد الاستقبال المهيب له في الإمارات.. ناشطون يتداولون تغريدة للمزروعي: المتغطي بأردوغان عريان!

وطن – في ظل الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الإمارات في أول زيارة له منذ قرابة الـ10 سنوات. أعاد ناشطون تداول تغريدة سابقة للمغرد الإماراتي المثير للجدل والمقرب من دوائر صنع القرار في الإمارات، حمد المزروعي، يتهكم فيها على كل من يتعامل مع “أردوغان”.

وقال “المزروعي” في تدوينته التي تعود لزمن ليس ببعيد (19مارس/آذار2021) ورصدتها “وطن”: “المتغطي بـ اردوغان عريان”.

المتغطي بـ اردوغان عريان … — حمد المزروعي (@uae_3G) March 19, 2021

لأول مرة منذ 10 سنوات

يشار إلى أنه لأول مرة منذ 10 سنوات وصلت فيها الخلافات بين أنقرة وأبوظبي إلى أسوأ مراحلها على الإطلاق. استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أمس الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبوظبي. حيث أقيمت مراسم استقبال استثنائية وضخمة ، وتم التوقيع على 13 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها الصناعات الدفاعية والتجارة الدولية.

ولدى وصول أردوغان إلى أبوظبي، بعد ظهر الإثنين، حلقت طائرات حربية مقاتلة فوق قصر الوطن ترحيباً بوصول الرئيس التركي الذي رافقت موكبه فرق الخيالة وحرس الشرف وأطلقت 21 طلقة ترحيبية، وذلك بعد يوم من إضاءة برج خليفة في دبي بألوان العلم التركي وكتابة عبارات للترحيب بقدوم أردوغان، إلى جانب إضاءة العديد من المباني الحكومية بعلمي الإمارات وتركيا.

وقال مذيع التلفزيون الرسمي الإماراتي خلال بث مراسم استقبال أردوغان: “الفرسان يستقبلون ضيف الإمارات الكبير فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحظة وصوله إلى قصر الوطن. زيارة تاريخية مهمة للعلاقات بين البلدين الصديقين، زيارة تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية بأنها حقبة إقليمية جديدة في منطقة الشرق الأوسط”. في مشهد يظهر حجم التحول الذي شهدته العلاقات بين البلدين عقب سنوات من الخلافات العميقة.

الامارات تستقبل الرئيس التركي استقبال كبير وضخم ، يستاهل أردوغان والمطغي في أردوغان مش عريان ، 🤣 pic.twitter.com/jX64YxFcaQ — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) February 14, 2022

ولم يتوقف الامر على ذلك، فقد أعاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، غناء أغنية تركية شهيرة يحبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكثيرا ما يرددها. وذلك في إطار الترحيب به في الإمارات.

وباللغة التركية غنى حسين الجمسي أغنية أردوغان المفضلة والشهيرة “كل شيء يذكرني بك”.

وعبر قناته في “يوتيوب” طرح حسين الجسمي، مقطعا غنائيا مصورا مدته نحو 4 دقائق، غن فيه تلك الأغنية باللغة التركية.

وحملت مقدمة المقطع الغنائي إهداءً من الشعب الإماراتي إلى نظيره التركي.

توقيع 13 اتفاقية بين تركيا والإمارات

وعقب الاستقبال الرسمي، جرى عقد اجتماع موسع على مستوى الوفود أعقبه التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة. قبل أن يعقد لقاء ثنائي مغلق بين أردوغان وبن زايد ناقش مستقبل العلاقات بين البلدين.

وتخلل الزيارة التوقيع على 13 اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة والاستثمار والإعلام والزراعة والصناعة. إلا أن الاتفاقيات الأهم كانت تتعلق بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري. بالإضافة إلى بيان مشترك حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ويسعى البلدان لإنشاء طريق جديد للنقل التجاري البري من تركيا إلى الإمارات مروراً بإيران ليكون بديلاً عن قناة السويس. إذ تقول التقديرات إلى أن ذلك سوف يوفر الكثير من الوقت والتكاليف بالنقل وسيؤدي إلى فتح آفاق تجارية مهمة للبلدين. كما أشار أردوغان إلى إمكانية التعاون بين البلدين في أفريقيا. وهو ما قد يفتح مجالاً لتعزيز التجارة التركية في القارة السمراء. من خلال الاعتماد على نفوذ الموانئ التي تديرها الإمارات بالقارة.

يشار إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن بن زايد. قد زار أنقرة، نهاية العام الماضي، في خطوة غير مسبوقة توجت أشهرا طويلة من مساعي التمهيد لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين. تخللها تبادل الرسائل الإيجابية والتصريحات والاتصالات على المستوى الاستخباري والدبلوماسي المنخفض. قبل أن تجري اتصالات رفيعة المستوى على مستوى وزراء الخارجية. ولاحقاً بين أردوغان وبين بن زايد.

(المصدر: تويتر – يوتيوب – وطن)

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