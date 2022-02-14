الشيخ جراح .. ناشط مقدسي يكشف لـ “وطن” ما وراء الهجمة الجديدة على الحي

وطن – وصف الناشط المقدسي محمد أبو الحمص الوضع في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، بأنه صعب للغاية وأن اعتداءات المستوطنين تزداد يوما بعد يوم، ما يزيد الاحتقان.

واعتبر أبو الحمص أن هجمة المستوطنين على أهالي الشيخ جراح، وعلى المتضامنين معهم، هدفها سياسي بتصدير الخلافات الداخلية المتعلقة بالحكومة الإسرائيلية بقيادة بينت-لابيد، من أجل اسقاطها، خاصة أن حراك أعضاء حزب الليكود بات واضحا في الحي، كحزب معارض في الكنيست الإسرائيلي.

خلافات سياسية اسرائيلية

ويرى أبو الحمص في حديثه لـ وطن، أن افتتاح المتطرف “بن غفير” لمكتب له في الحي، يوتر الأوضاع أكثر وأكثر مع الفلسطينيين وخاصة المقدسيين، لاسقاط حكومة بينت. وايجاد فرصة لعودة المعارضة بقيادة نتنياهو إلى الحكومة.

الناشط المقدسي محمد أبو الحمص يدعو لإقامة صلاة المغرب بجانب مكتبه في أرض عائلة سالم بحي الشيخ جراح#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/QC2gwo60kS — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 14, 2022

وكأن خلافاتهم السياسية الداخلية يجب أن يدفع ثمنها الفلسطينيون، وفق أبو الحمص الذي قام هو الآخر بافتتاح مكتب له في منطقة مطلة على الشيخ جراح.

كما يقول عن هذا المكتب لـ وطن: إن الخطوة رمزية، وهي دعوة للمواطنين الفلسطينيين من كل فلسطين المحتلة للتواجد عنده. كون المنطقة مطلة على حي الشيخ جراح الذي يقوم الاحتلال بإغلاقه بالكامل أمام المتضامنين، ويقطع الطرق الموصلة إليه.

احتلال تافه

بينما خطوة المكتب كذلك، حسب أبو الحمص، هي لإظهار تفاهة الاحتلال؛ بأن “بن غفير” يفتح مكتب لدعم المستوطنين. والفلسطينيون يفتحون مكتبا لحماية أنفسهم والدفاع عن بعضهم البعض. في ظل ازديدا الاعتداء على مواطني الحي والمتضامنين معهم، وتخرييب منازلهم وتكسير سياراتهم منذ السبت الماضي وحتى اليوم.

ويرى أبو الحمص أن التواجد الفلسطيني للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح مهم للغاية. لأنه يفشل مخططات استيطانية في الحي، وكذلك في مناطق ممتدة من قلب القدس وصولا إلى العيسوية وحزما والعيزرية والسواحرة والخان الأحمر وحتى البحر الميت على الحدود الفلسطينية الأردنية.

صد الهجمة الاستيطانية

وأثنى أبو الحمص على التواجد الرسمي الفلسطيني، سواء من الشخصيات العامة أو الحكومية وبأنه يساهم في صد الهجمة الاستيطانية. ورأى أن المطلوب هو أن لا تتكرر أحداث شهر ايار عام 2021، باعادة اشعال المنطقة.

وأكد أبو الحمص وجوب التحرك مع جمهورية مصر العربية. وهي راعي وقف اطلاق النار بين المقاومة والاحتلال العام الماضي، من أجل لجم الاحتلال والمستوطنين وتفويت الفرصة عليهم. في كسب أي شبر من أرض القدس أو فلسطين ليتوسعوا فيها.

(المصدر: خاص وطن)

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