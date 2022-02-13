زوج ياسمين رئيس: “معنديش مانع زوجتي تتباس وتتحضن”! (فيديو)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتصريحات المخرج هادي الباجوري، التي أثارت الجدل بشكل واسع عقب تصريحه بأنه لا يمانع من تؤدي زوجته الممثلة ياسمين رئيس أدوارا تحوي على مشاهد قبلات وأحضان.

وقال “الباجوري” خلال حواره مع برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة ” mbcمصر” أنه ضد إلغاء المشاعر في المشاهد السينمائية.

وحول موافقته على تقديم مشاهد رومانسية في أفلامها قال الباجوري :“لا أعارض ذلك، هي حرة في اختيارها لأن ياسمين رئيس ممثلة ترفض أو توافق على الدور الذي يعجبها”.

وواصل: “احنا شعب غريب أوي. والأفراح كلها رقاصات عادي واحنا شعب مركب وعندنا انفصام في الشخصية. وبنحط راسنا في التراب وكل واحد حر يعمل اللي عايزه، واللي مش عاجبه ميتفرجش أحسن”.

هادي الباجوري زوج الممثلة ياسمين رئيس : معنديش اي مشكلة ولا مانع ان زوجتي ياسمين تعمل مشهد فيه أحضان وبوس او تعمل نفس مشهد منى زكي .. pic.twitter.com/Uw8BbXY8tF — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 13, 2022

مبروك عطية يردّ

من جانبه، رد الدكتور مبروك عطية على الفنان هادي الباجوري زوج ياسمين رئيس، عبر مقطع فيديو نشره عبر قناته على “اليوتيوب”.

وقال “عطية”: “البعض يعتقد أن الزوج اللي معندوش مشكلة أن مراته تتباس في السينما يبقى حلال، هتكلم بهدوء، الزوجة تطيع زوجها شرعا في المعروف، وذلك بأن تطيعه في الحلال شرعا، ولكن لا طاعة للزوج فيما يغضب الله، وهناك حديث للنبي يقول فيه: لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ”

وأضاف: “البوس اللي في السينما زي الحقيقة، وليس تمثيلا، وأنت مش مضطر أنك تعرض مشهد فيه بوس، واللي بيتعرض فلفل وشطة عشان الناس تدخل تشوف العمل”.

بينما قال مبروك عطية: “عادي جدا ممكن نسامح في كلمة لما جيت تبوسني واحنا مشفناش البوس، وممكن المشهد اللي هيتصور بالبوس يتفهم أنه حصل، أنت مش مضطر أنك تقدم مشهد فيه بوس. وممكن تظهر مشاهد أخرى لا تحتوي على بوس. وأعرض للناس مشهد موضوع ثقافي بين رجل وست يتناقشوا في قضية ثقافية. بدل ما يسمع خطبة أو ندوة ويشوف دكتور أنت تقدم المعلومة في السينما”.

كما أشار “عطية”، إلى أن الشاهد هو أن إذن الزوج ورضاه أن زوجته تتباس في السينما لا يشفع له عند الله. ولا يجوز للزوجة أن تسمع كلامه فيما حرم الله، وصاحب الأمر والنهي هو الله مش الزوج. مضيفا: “واللي جوزها يطلب منها شيئا محرما لا تطيعه”.

وأكد الداعية مبروك عطية أن مرتكب الفاحشة خائن لربه. وأن الخيانة الزوجية في السينما مش خيانة زوجية، بل خيانة ربانية.

(المصدر: متابعات ورصد وطن)

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