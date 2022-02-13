“حطوا اسفنج حتى ما أحس بألم”.. فواز القطيفان يروي تفاصيل صادمة حول تعذيبه! (فيديو)

وطن – كشف الطفل السوري فواز القطيفان، الذي تم تحريره أمس السبت بعد أشهر من اختطافه. تطرق التعذيب التي تعرض لها من أجل الضغط على عائلته.

“كنت ساوي حالي عم أبكي”

وفي تصريحات لصحيفة “الوطن” السورية، قال فواز (8 سنوات): “أول مرة ضربوني حتى أهلي يشوفوني وأنا قاعد عم أتعذب. ويجو ياخدوني بسرعة، وكانوا يضربوني عالخفيف وأنا ساوي حالي عم أبكي”.

وتابع الطفل: “في المرة الثانية جابوا حبل ورفعوني عالسقيفة وكان فيها رجل فوق. وبعد ماسحبوني لفوق بلشوا يضربوني بقشاط جلد . وحطوا كرتونة ولزقوها على جسمي. وحطوا على القشاط اسفنج حتى ما أحس بألم، وبدأو يضربوني عالخفيف وأنا أصرخ لأهلي تعو خدوني”.

واستطرد فواز: “بعدين جابوا مسدس وبارودة. وحطيت المسدس براسي والبارودة بحضني وبدأت أحكي لأهلي تعو خدوني أو بقتل حالي”.

رجلاً من الخاطفين لم يعجبه

وأشار الطفل فواز إلى أن رجلاً من الخاطفين لم تعجبه هذه الطرق. وأردف بالقول: “جابوا بعدها بربيش وقشاط. وبدأوا يضربوني فيهم. وشخص عم يصورني فيديو وكان القشاط ملزق فيه اسفنجة أما البربيش لا”.

وكشف الطفل أن الأشخاص الذين كانوا يضربوه ويقومون بتصويره فيديو اتصلوا على الرجل الذي كان يجلس معهم في بيته ومعه زوجته. وطلبوا منه أن يأتي لأخذه.

وتابع: “لبسوني سلك ( غطاء رأس كامل) حتى ما يشوفني حدا”.

لم أعرف أحد

وأكد فواز أنه لم يعرف أي أحد من الخاطفين أو الرجل الذي كانوا يضعونه في منزله.

وختم الطفل حديثه: “أخدني الشخص على بيته وكانوا يحطولي أكل ويغطوني وما كنت أحس بالبرد”.

فواز بصحة جيدة

وكانت العصابة التي اختطفت الطفل فواز القطيفان، قد أطلقت سراحه بعدما دفعت أسرته مبلغ الفدية المطلوب.

ونقلت مواقع سورية إخبارية عن محمد قطيفان والد الطفل المختطف فواز قطيفان.قوله إن الخاطفون وضعوا الطفل بصيدلية في مدينة “نوى” بريف درعا الشمالي بعد أن تم دفع الفدية.

وتابع: “ونحن في الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة.”

وخلال الأيام الماضية تصدر وسم بعنوان “أنقذوا الطفل فواز القطيفان” حيث دعا فيه النشطاء لإنقاذ الطفل سوري فواز في محافظة درعا. بعد انتشار فيديو له يوثق خطفه وتعذيبه على يد عصابة.

المصدر: (الوطن السورية)

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