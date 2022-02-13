تطور بقضية “الجنس مقابل النقاط” في المغرب وحكم قضائي جديد

وطن – في تطور جديد بالقضية التي شغلت الرأي العام في المغرب وعرفت بعنوان “الجنس مقابل النقاط” وتعرضت فيها طالبات جامعيات للابتزاز الجنسي من قبل بعض الأساتذة، أفادت وسائل إعلام مغربية بأن محكمة أصدرت حكمها بحبس أستاذ جامعي عاما واحد بعد إدانته بالتحرش.

وبحسب ما ذكر موقع “طنجة7” المحلي فإن المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة شمالي البلاد، قضت بحسب أستاذ جامعي عاما واحد بعد إدانته بالتحرش بإحدى طالباته.

وبهذا يكون هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر في إطار القضايا التي هزت الرأي العام في المغرب بعد مزاعم عدد من الطالبات في أنحاء مختلفة من المملكة بشأن تعرضهن لابتزاز جنسي من قبل أستاذتهن مقابل النجاح في بعض المواد الجامعية.

وتعليقاً على هذا الحكم، قالت الناشطة والمحامية، عائشة كلاع: “لسنا راضين عن هذا الحكم، لأن الأفعال التي جرى الحديث عنها عنها خطيرة جداً، وسوف يكون لها تأثير دائم على الضحية”.

وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة ، البالغ 46 عاماً، قد أُوقف مطلع شهر يناير المنصرم في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرش في الأوساط الجامعية بالمغرب.

وتوالت الفضائح في هذه الأوساط، ما أدى إلى غضب واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعاء إطلاق ملاحقات قضائية.

وفي 12 يناير، حُكم على أستاذ في جامعة سطات بالحبس عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات، وهو الأول في إطار فضحية طالت خمسة أساتذة جامعيين ولم تختتم جلساتها بعد.

أستاذ من المتهمين: تعرضت لإيحاءات إغرائية

وقبل أيام ادعى بعض الأساتذة تعرضهم لإيحاءات إغرائية من إحدى الطالبات المدعيات.

جلسة سرية

وبحسب صحيفة “هسبريس” المحلية، فقد شهدت جلسة محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بالمحكمة الابتدائية بسطات. مفاجآت بعدما تم الاستماع إلى المتهمين والمصرحات ضدهم.

ونفى المتهمين في الجلسة التي بدأت ظهر الاثنين الأسبوع الماضي وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء. ما نُسب إليهم .

وبناء على التماس سبق أن تقدم به دفاع المطالبات بالحق المدني، فقد جرى الاستماع إلى الأساتذة الأربعة في جلسة سرية.

انتقام فقط!

وأشارت الصحيفة إلى أن اثنين من الأساتذة المتهمين معتقلان رهن المحاكمة. فيما نفى الأساتذة الأربعة التهم المنسوبة إليهم.

ودحض الأساتذة المتهمين ما جاء في محاضر الضابطة القضائية والاتهامات بالتحرش التي ساقتها الطالبات. معتبرين ذلك مجرد انتقام بسبب المحاضر التي سطروها في حق بعضهن.

وأكد أحد الأساتذة المتهمين أنه قام بسحب هاتف إحدى الطالبات خلال الامتحان، وأنها قابلت ذلك بضحكة فيها إيحاءات إغرائية.

مدعية: “لم يتحرش بي يوماً”

كما أن إحدى المدعيات في هذه القضية، نفت أن يكون أحد الأساتذة المتهمين قد تحرش بها. وذلك خلال محاضر الضابطة القضائية خلال الاستماع لها.

وقالت المدعية إن هذا الأستاذ المتهم قريب لعائلتها، نافية أن يكون قد تدخل لها في مسارها الدراسي.

وأوضحت الفتاة أنه ولو كان قد تدخل لها الأستاذ لكانت قد حصلت على شهادة الإجازة دون جهد كبير ووقت طويل.

بينما أكدت المدعية الثانية أنها كانت تتواصل باستمرار مع الأستاذ المعني. نظراً لعملها معه في الحملة الانتخابية، مؤكدة أنه “لم يتحرش بها يوما”.

وتم الشروع في الاستماع للمصرحة الثالثة؛ بينما لا يزال ما يقارب عشر مصرحات ومصرحين آخرين ينتظرون المناداة عليهم.

وستشهد جلسة المحكمة المقبلة، “الشروع في مناقشة الملف قبل إصدار الحكم في هذه القضية، في حالة انتهاء الاستماع للمصرحات والمصرحين”.

(المصدر: وكالات – وطن)

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