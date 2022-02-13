إليسا تبكي بسبب ما فعله مُعجب معها على المسرح! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة بكاء الفنانة اللبنانية إليسا. على المسرح في حفلها بمدينة ديترويت الأمريكية.

وذلك بعدما تفاجأت إليسا بشخص من الجمهور، وهو يقدم لها هديةً عبارة عن لوحة.

“مين اللي معي بالصورة؟”

وحين تناولتها ملكة الإحساس منه، تفاجأت بصورتها وصورة والدها، وسألت المعجب: “مين اللي معي بالصورة.. بشبه بيي.. هاد بيي الله يرحمو”.

واحتضنت الفنانة اللبنانية صاحب اللوحة كرد فعل على هديته لها. واستكملت أداء أغنية “يامرايتي” وهي تبكي.

الفنانة ترفض وتبتعد

وقبل أيام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لموقف مثير للجدل من حفل إليسا الأخير في مدينة سان دييغو.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن“، رجلاً مسناً من الحضور وهو يقترب ويحاول لمس الفنانة على المسرح أمام الجميع.

وقام الرجل بمد يده مرة أخرى محاولاً لمس الفنانة، لكنها أشارت له بيدها بالرفض، واستكملت وصلتها الغنائية.

رقص إليسا

و أشعلت صاحبة الأغنية الشهيرة “تصدق بمين” أجواء حفلها الغنائي الذي أحيته في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بوصلة رقص مثيرة وملابس قصيرة.

وظهرت الفنانة اللبنانية الجمعة الماضية على مسرح الغناء في هيوستن– وهي ترتدي ثوباً ذهبياً قصيراً يكشف أكثر ما يخفي على غير عادتها. وبدت وهي ترقص وتتمايل بخفة على أنغام أغنيتها “أسعد واحدة”.

وقدمت في الحفل المذكور باقة من أغانيها: “كرمالك، ومكتوبة ليك، ووحشتوني، ولو فيا”. وخلعت إليسا حذاءها في الحفل، قائلة: “شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من السقعة”.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي، مقطع فيديو لرقصتها الجميلة على المسرح صوره أحد الحاضرين. بينما عبّر متابعوها عن إعجابهم الشديد بها.

اليسا في احدث حفلة ضمن جولتها بامريكا .. pic.twitter.com/nBBKutB9Ho — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 6, 2022

ومن المقرر أن تحيي الفنانة اللبنانية عدة حفلات في “سان دييغو” بولاية كاليفورنيا. ومدينة ديترويت في ولاية ميشغان تختتم جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعدّة حفلات ستقام في جزر بهاما بولاية فلوريدا في الفترة ما بين 12 و16 فبراير الجاري.

المصدر: (وطن – متابعات)

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