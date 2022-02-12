مريم حسين تشعل مواقع التواصل بفيديو خادش مع شقيقها! (فيديو)

وطن – أشعلت الممثلة المغربية مريم حسين، مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو جريء جمعها مع شقيقها عبر “سناب شات”.

“اشتقت لك”

وظهر شقيق مريم بالفيديو الذي نشرته الأخيرة، وهو يحتضنها من الخلف، ويُقبلها من رقبتها بحميمية. ثم يحتضنها بطريقة خادشة حيث لمس صدرها بشكل صريح.

بينما كانت مريم تقوم بالتصوير وترحب بشقيقها قائلة: “اشتقت لك كثيرا”.

“منشنوا صالح الجسمي”

وفتح الناشطون النار على مريم وجرأتها مع شقيقها مطالبين بمحاسبتها. وجاء في التعليقات: “منشنوا صالح الجسمي يشوف شغله”.

واستنكر آخر قائلا: “من جدها هذي !!؟؟؟ ول خيير يقرب من هالمنطقة اصلا !!”.

وعقب ناشط: “للدياثة عنوان”.

وكتبت متابعة: “استغفر الله كيف اخوها بس وهو جالس يهز بصدرها ايش فيه !! اي نوع من الاخوان ذا ويش ذا العوائل لاحول ولاقوة الا بالله”.

بينما أشار آخرون إلى أن الشاب صديق العائلة فقط، وأن مريم تعتبره مثل أخوها، بينما هي وحيدة والديها.

صدقة جارية

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة المغربية عن خطوة إنسانية تجاه الطفل الراحل ريان أورام.

وبفيديو عبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت مريم حسين تبكي متأثرة بوفاة ريان رغم الجهود الحثيثة لإنقاذه.

وأعلنت مريم عن تكفلها ووالدتها ببناء مسجد على سبيل الصدقة الجارية، عن روح الطفل ريان.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أنها اتفقت مع أفراد عائلتها، على بناء مسجد في قرية الطفل المغربي.

وطلبت مريم من متابعيها في المغرب، بتزويدها بالعنوان الصحيح والدقيق لقرية الطفل ومكان سكنه.

وتابعت: “أرضنا الطيبة. بناء مسجد باسم “ريان” في منطقته هذا أقل شي تقدر نعمله. يا ليت الصفحات المغربية تزوّدنا بالعنوان الصحيح بمنطقته. يا رب تساعدني بهذا العمل يا رب”.

دنيا بطمة وشقيقتها

وسبق أن قالت الفنانة المغربية دنيا بطمة إنها قررت التبرع لذوي الطفل ريان بمبلغ مالي.

وأضافت دنيا بطمة عبر حسابها في “انستغرام”: “مريت أنا وأسرتي الصغيرة والكبيرة اللي هي انتم بخمس أيام صعبة كان أملان أن نرى ريان بين عائلته. لكن وبعد مجهودات الأبطال قدر الله وما شاء فعل لينتقل الى رحمة الله صغيرنا ريان”.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: