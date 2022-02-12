محمد بن سلمان لا يشرب القهوة إلا من موثوقين watanserb.com
لا يتناول محمد بن سلمان القهوة إلا من موثوقين جداً بسبب هوسه من الإغتيال
الهدهد

محمد بن سلمان لا يشرب القهوة إلا من موثوقين جداً .. يعيش هوس الإغتيال والعزلة!

وفق حساب "العهد الجديد" الشهير

كتب سالم حنفي
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وطن – قال حساب “العهد الجديد” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعيش حالة عزلة داخلية على غرار العزلة الدولية.

وأوضح “العهد الجديد” أن “هوس” تعرض محمد بن سلمان للاغتيال مسيطر عليه، لدرجة انه لا يتناول حتى “القهوة” إلا من الموثقين والمقربين جدا منه.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”علاوة على العزلة الدولية التي يعيشها ابن سلمان. وتحاشي رؤساء الدول استقباله والتواصل معه، هو أيضاً يعيش عزلة داخلية فرضها عليه خوفه من الاغتيال. فهو لا يحضر مناسبات آل سعود ولا مجالسهم (على عكس إخوته)، حتى القهوة يخاف أن يشربها إذا أعدها أحد من غير المقربين منه”.

وكانت صحيفة “ميدل إيست آي” قد ذكرت في أكتوبر/تشرين أول 2020 أن مخاوف ابن سلمان نابعة من داخل القصر. وليس من أبناء شعبه أو دول مجاورة.

وأشارت في هذا السياق إلى أن تاريخ العائلة الحاكمة في السعودية حافل بصراعات تؤججها اعتداءات على مساحات النفوذ والتقاليد المتوارثة.

وفي مقال نشرته للكتبة السعودية مضاوي الرشيد، شددت الكاتبة على أن محمد بن سلمان يخشى أن يُقتل داخل القصر. أكثر مما يخشى أن يقتل على يد الشعب ناهيك عن أن يخشى القتل على يد إيران أو قطر.

وأكدت على ان لسيناريو الأسوأ بالنسبة له هو أن يصبح الملك الذي دمر الإجماع داخل العائلة الحاكمة وأهان زمرة من الأمراء المنافسين له.

كما أوضحت أن لدى محمد بن سلمان من الأسباب الكثير مما يجعله يخشى القتل على يد أحد من أقاربه. بدلاً من القتل لأنه تخلى عن القضية الفلسطينية أو لأنه يطبع العلاقات مع “إسرائيل”. حيث أنه منذ أن جاء محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2017 وهو يمارس سياسة اعتقال كل من يخشى أن ينافسه من الأمراء.

وأكدت على انه ما زال محمد بن سلمان قاصراً عن التصالح مع عائلته وتأمين العرش لنفسه. وذلك في خضم انعدام الأمن المتفشي داخل المملكة.

واختتمت مقالتها بالقول: “لن يستمع ولي العهد أبداً إلى مطالبهم. ولكن أفراد عائلته قد ينفد صبرهم عندما يصبح ملكاً في نهاية المطاف”.

(المصدر: متابعات وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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