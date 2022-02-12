محمد بن سلمان لا يشرب القهوة إلا من موثوقين جداً .. يعيش هوس الإغتيال والعزلة!

وطن – قال حساب “العهد الجديد” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعيش حالة عزلة داخلية على غرار العزلة الدولية.

وأوضح “العهد الجديد” أن “هوس” تعرض محمد بن سلمان للاغتيال مسيطر عليه، لدرجة انه لا يتناول حتى “القهوة” إلا من الموثقين والمقربين جدا منه.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”علاوة على العزلة الدولية التي يعيشها ابن سلمان. وتحاشي رؤساء الدول استقباله والتواصل معه، هو أيضاً يعيش عزلة داخلية فرضها عليه خوفه من الاغتيال. فهو لا يحضر مناسبات آل سعود ولا مجالسهم (على عكس إخوته)، حتى القهوة يخاف أن يشربها إذا أعدها أحد من غير المقربين منه”.

علاوة على العزلة الدولية التي يعيشها ابن سلمان، وتحاشي رؤساء الدول استقباله والتواصل معه، هو أيضاً يعيش عزلة داخلية فرضها عليه خوفه من الاغتيال، فهو لا يحضر مناسبات آل سعود ولا مجالسهم (على عكس إخوته)، حتى القهوة يخاف أن يشربها إذا أعدها أحد من غير المقربين منه. — العهد الجديد (@Ahdjadid) February 11, 2022

وكانت صحيفة “ميدل إيست آي” قد ذكرت في أكتوبر/تشرين أول 2020 أن مخاوف ابن سلمان نابعة من داخل القصر. وليس من أبناء شعبه أو دول مجاورة.

وأشارت في هذا السياق إلى أن تاريخ العائلة الحاكمة في السعودية حافل بصراعات تؤججها اعتداءات على مساحات النفوذ والتقاليد المتوارثة.

وفي مقال نشرته للكتبة السعودية مضاوي الرشيد، شددت الكاتبة على أن محمد بن سلمان يخشى أن يُقتل داخل القصر. أكثر مما يخشى أن يقتل على يد الشعب ناهيك عن أن يخشى القتل على يد إيران أو قطر.

وأكدت على ان لسيناريو الأسوأ بالنسبة له هو أن يصبح الملك الذي دمر الإجماع داخل العائلة الحاكمة وأهان زمرة من الأمراء المنافسين له.

كما أوضحت أن لدى محمد بن سلمان من الأسباب الكثير مما يجعله يخشى القتل على يد أحد من أقاربه. بدلاً من القتل لأنه تخلى عن القضية الفلسطينية أو لأنه يطبع العلاقات مع “إسرائيل”. حيث أنه منذ أن جاء محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2017 وهو يمارس سياسة اعتقال كل من يخشى أن ينافسه من الأمراء.

وأكدت على انه ما زال محمد بن سلمان قاصراً عن التصالح مع عائلته وتأمين العرش لنفسه. وذلك في خضم انعدام الأمن المتفشي داخل المملكة.

واختتمت مقالتها بالقول: “لن يستمع ولي العهد أبداً إلى مطالبهم. ولكن أفراد عائلته قد ينفد صبرهم عندما يصبح ملكاً في نهاية المطاف”.

(المصدر: متابعات وطن)

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