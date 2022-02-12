ماذا فعلت هيا الشعيبي مع جمل في الصحراء وأثارت جدلاً واسعاً ونداءً لمنظمة حقوق الحيوان؟( watanserb.com
وصف الناشطون تصرفات هيا بالصبيانية
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ماذا فعلت هيا الشعيبي مع جمل في الصحراء وأثارت جدلاً واسعاً ونداءً لمنظمة حقوق الحيوان؟(فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، جدلاً وموجة سخرية بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بتصرفاتها الصبيانية على حد وصفهم.

ضحك هستيري

ونشرت هيا فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، أثناء محاولتها ركوب الجمل، بينما الأخير يحاول إسقاطها.

ويسمع صوت من يقوم بتصوير هيا، وهو يحذرها ويطالبها بالتمسك جيداً كون الجمل سيعود إلى الخلف وقد يسقطها. بينما الفنانة الكويتية تضحك بشكل هستيري.

سخرية وغضب

وسخر المغردون من الفيديو فجاء في التعليقات: “مستغربه منها كيف امرآه ب عمرها وام عيال وتصرفاتها تصرفات مراهقات  وطيش!؟”.

وسخر آخر في تعليقه: “كيف يجي كذا فيل فوق جمل”.

بينما عبرت ناشطة عن شعورها بالشفقة على الجمل، وكتبت: “بغى ينكسر مفصل الجمل”.

ووافقها الرأي آخر غاضبا: “حرام عذبت الجمل وكسرت ظهره”.

وكتب ناشط: “نطالب منظمة حقوق الحيوان بالتدخل فوراً”.

وسخر آخر: “مهما كان يومك سيئ تذكر انك مو البعير”.

حسن سيرة وسلوك

وفي سياق آخر، أسدلت السلطات في الكويت الستار على قضية هيا. التي تم اتهامها قبل عام بنشر فيديو خادش للحياء العام. عبر حسابها على “سناب شات”.

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن محكمة التمييز أيدت في حكمها النهائي الامتناع عن النطق بعقاب الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة، ونشر ”فيديو إباحي“، في ”سناب شات“.

وألزمت المحكمة الفنانة الكويتية بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، بكفالة 2000 دينار (6600 دولار).

وسبق أن قررت محكمة الجنايات أيضا، الامتناع عن عقاب هيا مكتفية بمصادرة هاتف الممثلة فقط دون معاقبتها.

مقطع فيديو مخل!

وكان المقطع المخل الذي نشرته الفنانة الكويتية حينها أظهر رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا في السابق أنّ حسابها على “سناب شات” تعرض للاختراق.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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