“كبت جنسي”.. أول رد من مريم حسين على المقطع الفاضح مع شقيقها

وطن – خرجت الفنانة المغربية مريم حسين، عن صمتها بشأن الفيديو الذي نشرته رفقة أخيها. وتسبب بموجة جدل واسعة وضجة بين النشطاء حيث وصفوه بالفاضح والخادش للحياء.

فيديو مريم حسين مع شقيقها

وكانت مريم أشعلت مواقع التواصل بفيديو فاضح جمعها مع شقيقها عبر “سناب شات”، ظهر فيه وهو يحتضنها من الخلف. ويُقبلها من رقبتها بحميمية. ثم يحتضنها بطريقة خادشة حيث لمس صدرها بشكل صريح.

مريم حسين في اول تصريح لها حول الفيديو 👇 المتداول لها مع اخوها الذي ربته او بالاحرى اللي تسميه اخوها .. https://t.co/Vocu5huxFG pic.twitter.com/ZNwmTNuKtP — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 12, 2022

بينما كانت مريم تقوم بالتصوير وترحب بشقيقها قائلة: “اشتقت لك كثيرا”.

وبعدما تسبب المقطع بضجة واسعة وتم الهجوم عليها من قبل عدد كبير من النشطاء. اضطرت مريم للخروج والرد.

تعليقات سلبية

واستنكرت مريم ما وصفته بالتعليقات السلبية والظنون السيئة التي طالت علاقتها بـ شقيقها الأصغر.

وقالت إن ما حدث كان بمثابة “حضن حماسي دافئ . جمعهما بعد عام من الابتعاد القسري عن بعضهما البعض بـ فعل سفره وإقامته في دولة أخرى.”

وأضافت أن اتجاه البعض للحديث عن الحضن دون التركيز على أجواء عيد ميلاد ابنتها الوحيدة أميرة. جعلها تدرك كمية الانحلال الأخلاقي الناتج عن الكبت الجنسي الموجود عند الكثير من المتابعين.

مرض وكبت جنسي

وتابعت:” تركتوا المقاطع الجميلة الخاصة بي والتي جمعتني بـ والدتي وجدتي وصديقاتي واتجهتوا إلى شريط أخي.. أخي الذي ربيته وبالأحرى سميته.. أخي الذي لم أره منذ عام ووصل من فرنسا قبل عيد ميلاد ابنتي”.

وهاجمت مريم منتقديها واصفة إياهم بـ مرضى الكبت الجنسي، مدونة: “هذا ما يسمى بـ الكبت العقلي. وتأكدت إنه في شريحة واسعة لم تكتفِّ من الغريزة الجنسية.. الإنسان غير المريض والذي لا يعاني من نقص هذه الفطرة التي وهبنا إياها الله وهي الجنس.”

وأكملت: “لن يدع كافة المقاطع الجميلة الراقصة المضحكة ويركز فقط على مقطع فتاة مع شقيقها.”

انفتاح محدود

وأوضحت الفنانة المغربية أن علاقتها بشقيقها علاقة أخوة بحتة. تقوم على الانفتاح المحدود بـ ضوابط أسرية تحت عباءة الحرية والأريحية في التعامل.

وكتبت:” موضوع الحضن.. حضن فتاة لأخيها.. نحن في منزلنا عادي.. ولا أعتقد أن لأحد علاقة بـ الأمر.. هذه حرية شخصية.. تربية شخصية وعائلية”.

واختتمت مريم منشورها بـ نصيحة مقتضبة، وجهتها للفتيات. أكدت فيها على ضرورة اكتفائهن من حب وعطف وأحضان آبائهن وإخوانهنَّ لعدم البحث في الخارج عمن يعوض النقص العاطفي الموجود عندهنَّ. بطريقة بعيدة عن إطار العلاقة العاطفية العائلية.

وقالت:” عزيزتي لكي لا تخرجين في البحث عن رجال بعيدين عن منزلكم.. يجب على والدك وشقيقك أن يعاملوكِ بـ حنان وأن يحتضنونكِ ويدللونك بـ إطار الحدود طبعاً.. لكي لا تبحثين في الخارج عن حنان رجل آخر”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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