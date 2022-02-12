غزو أوكرانيا والغاز الجزائري watanserb.com
التعويل على الجزائر كمصدر مهم للطاقة في حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا
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في حال غزو أوكرانيا .. هل يُنقذ الغاز الجزائري أوروبا؟!

كتب معالي بن عمر
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وطن – نشر موقع “ecsaharaui”، المختص بشؤون الصحراء الغربية تقريرا سلّط من خلاله الضوء على إمكانية التعويل على الجزائر كمصدر مهم للطاقة، في حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلا عن رويترز، أكد الموقع أن الولايات المتحدة جمعت مؤخرًا شركات طاقة مثل إيني وتوتال إنرجي وشركات أخرى تعمل في الجزائر، لمعرفة ما إذا كان يمكن الحصول على المزيد من الغاز من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب رويترز، في الوقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة جهودها لإيجاد إمدادات غاز بديلة لأوروبا. في حالة نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، يعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على روسيا في إمدادات الغاز، وأي تعطيل للتدفقات من شأنه أن يفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع فواتير المستهلكين.

من جانبه، قال أحد المصادر لرويترز إن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع مع شركة إيني بشأن الجزائر.

وهذه الشركة لديها عدد من عقود الغاز طويلة الأجل مع عملاق الغاز الجزائري سوناطراك، وهي واحدة من أكبر المنتجين الأجانب في البلاد.

كما قال مصدر ثان إن واشنطن أجرت اتصالات مع شركة TotalEnergies الفرنسية وشركات أخرى في المنطقة. بما في ذلك Equinor و Occidental Petroleum Corp.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها “تعمل على تحديد كميات إضافية من الغاز الطبيعي غير الروسي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى آسيا والولايات المتحدة”. لكنها لم تؤكد أي مناقشات مع شركات فردية.

(المصدر: رويترز – ecsaharaui)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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