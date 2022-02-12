بشرى تكشف تعرضها للتحرش بأشكال وقوة مختلفة كل مرة بهذه الأماكن.. ورسالة للفتيات!

وطن – كشفت الفنانة المصرية بشرى، لأول مرة عن تعرضها للتحرش عدة مرات، مؤكدة أنه لا توجد فتاة لم تتعرض لهذه الجريمة في حياتها.

لا يوجد فتاة لم تتعرض للتحرش

وقالت بشرى أثناء استضافتها في برنامج “ليالي Ten”. الذي تقدمه الإعلامية بوسي عبر شاشة Ten TV. إنه تم التحرش بها مرات داخل مجال العمل والمواصلات العامة.

وتابعت: “لا يوجد فتاة لم تتعرض للتحرش، وأحاول دائما تقديم معاناة النساء في أعمالي الفنية”.

وأضافت بشرى: “أنا شخصيا تعرضت للتحرش في المواصلات العامة ومجال العمل عدة مرات. بأشكال وقوة مختلفة. وأخذت قرار الرد والمشاركة في قضية التحرش بطريقة غير مباشرة”.

نصيحة للفتيات

ووجهت الفنانة المصرية نصيحة للفتيات، معقبة: “أنا بقوي وبشجع كل البنات وأقولهم لو حد عمل كدا اتكلمي ومتخافيش. لأن الصمت بيشجع المتحرشين على استكمال جرائمهم”.

وتحدثت بشرى عن فيلم 678، وسبب مشاركتها به قائلة: “يناقش قضية التحرش. وحقق نجاحا هائلا وأنا وكل أبطال العمل أخذنا العديد من الجوائز من كل أنحاء العالم”.

فيلم 678

وحول تأثير الفيلم، علقت بشرى: “عمل ضجة كبيرة وأعاد النظر في القوانين، حيث أعاد المسئولين النظر في قانون التحرش. لأن يوجد تصرفات سيئة وقوانين قديمة لا تتماشى معها، بجانب القوانين الموجودة بالفعل ولكنها غير مفعلة. بسبب خوف الناس من تقديم البلاغات”.

ويتناول فيلم 678 ظاهرة التحرش الجنسي من خلال قصص ثلاث نساء ينتمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة.

وهن فايزة الباحثة عن العدل في يأس، والسيدة الثرية صبا التي تعمل في تصميم المجوهرات. فهي في طور التعافي بعد الإعتداء الشديد الذي تعرضت له. بينما تجلب نيللي على نفسها غضب العامة عندما تتجرأ على رفع دعوى تحرش جنسي.

وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، وشارك في الفيلم العديد من الفنانين، من بينهم ناهد السباعي، نيللي كريم، وباسم سمرة.

المصدر: (وطن – متابعات)

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