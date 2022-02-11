غزو أوكرانيا .. لماذا فقدت واشنطن عقلها بشأن كييف!؟

وطن – تحت عنوان “لماذا فقدت واشنطن عقلها بشأن أوكرانيا!؟”، تطرّق الكاتب ديفيد هندريكسون، إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وقال في مقالٍ بموقع “ناشيونال انترست“: “ماذا شهدنا للتو؟. أشير إلى الجنون الذي دام شهرين والذي استولى على وسائل الإعلام الغربية. حيث كان فلاديمير بوتين يحشد 175 ألف جندي على الحدود الأوكرانية لبدء الغزو الآن.

قادت صحيفة واشنطن بوست في 3 ديسمبر 2021 بهذه الأعداد الكبيرة وتبعها آخرون على النحو الواجب.

كان هناك حشد هائل من القوات. كان بوتين يهدد بغزو وحشد قواته لتحقيق الانهيار النهائي لأوكرانيا.

بينما كان الرئيس جو بايدن مؤمنًا، وأمر بإجلاء السفارات في أوكرانيا وبيلاروسيا.

أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أواخر كانون الثاني (يناير) أن الدماء ستسيل بالتأكيد في شوارع كيي ، العاصمة الوطنية ؛ “الاستعداد للتأثير” قريبًا. ربما في فبراير.

ثم حدث شيء مفاجئ. قال الرئيس الأوكراني، الرجل الذي كنا نتبع تقدمه على ما يبدو، في الواقع، قطعها. غير صحيح. إنك تخيف الناس في أوكرانيا ، وتضر باقتصادها. وإلى جانب تحركات القوات الروسية لم تكن في الحقيقة شيئًا غير عادي.

تذبذب السرد الأوكراني مع هذا التطور. كان شعب أوكرانيا ، الذي سرعان ما يتم تسويته بالأرض، غير مبالٍ. بينما كانت القوة العظمى البعيدة على حافة الانهيار العصبي.

ثم نفى كل من شارك من المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين حدوث الانقسام الكبير، رغم أنه حدث بالطبع. يخبرنا شيئًا كاشفاً للغاية عن احتمالات الحرب.

زيلينسكي يتصرف

أوضح بايدن في ديسمبر أنه لن يتم نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا في حالة الغزو الروس. واستبعد مشاركة الولايات المتحدة في حرب، لكنه وصف التهديد بفرض عقوبات اقتصادية مدمرة كرادع.

ميز بايدن أيضًا بين توغل روسي صغير وكبير. فيما اعتبره التعليق على نطاق واسع زلة.

واشتكى زيلينسكي من ذلك، مغردًا: “نريد تذكير القوى العظمى بأنه لا توجد توغلات صغيرة ودول صغيرة. مثلما لا توجد إصابات طفيفة وحزن بسيط على فقدان أحبائهم. أقول هذا بصفتي رئيس دولة عظمى”.

بعد إخبار بايدن بالتوقف عن الترويج للغزو، سخر من الإدارة في مؤتمر صحفي: “أخبرنا بصراحة أننا لن ندخل في حلف الناتو أبدًا”.

كان زيلينسكي قد سمع بصوت عال وواضح رسالة واشنطن، كما أعاد بايدن معايرتها في ديسمبر: هل تقبل عرضًا من موسكو؟ مستحيل سياسيا ، مستهجن أخلاقيا. الاستعداد لمقاتلتهم؟ هل انت مجنون؟”.

يبدو الأمر كما لو أن التطرف الأقصى الأمريكي، سياسة المحافظين الجدد التي أعلنها ستيفن سيستانوفيتش، قد لقيت أخيرًا نظيرتها في الشعور “لا مزيد من الحرب” بين الشعب الأمريكي.

هاتان الضرورتان، اللتان تشيران إلى موقف من العداء التام الذي لا يرقى إلى مستوى الحرب بشكل قاطع، يطفوان بلا شك في دماغ الرئيس كمعايير أساسية للسياسة.

لكن موقف بايدن – شديد العدوانية ولكنه شديد الحذر أيضًا – لم يتوافق جيدًا مع الأوكرانيين.

كان هذا التناقض بين زعيم العالم الحر ورئيس “القوة العظمى” الأوكرانية مزعجًا للغاية لمؤسسة واشنطن.

ظنوا أن زيلينسكي أخطأ في أدائه. كان على ما يبدو غير مدرك لدوره الصحيح.

قال مسؤول كبير في الإدارة: “نحن أهم حليف له وهو يثير أعيننا ويخلق ضوء النهار بين واشنطن وكييف”. “إنه تخريب ذاتي أكثر من أي شيء آخر.”

لماذا الحرب ليسا على الطاولة في الوقت الحالي؟!

الأثر الأكثر لفتا للانتباه في تصريحات زيلينسكي هو أن الخوف من الحرب تم صنعه في الولايات المتحدة.

لفهم سبب عدم اعتقاد زيلينسكي أن الحرب وشيكة، يجب أن نعود إلى أبريل عندما حدث أول رعب كبير من غزو روسي.

في العام السابق، أثبتت أذربيجان في صراعها مع أرمينيا أن الطائرات بدون طيار التركية والإسرائيلية يمكن أن تحطم المواقع الراسخة وتهزم المدافعين.

لاحظ المجلس الأطلسي عين صقور واشنطن في أوكرانيا. على الفور أهمية هذه القدرة الجديدة المثبتة للصراع المجمد في دونباس.

أعلن الفريق الجديد في البيت الأبيض، الذي يتبع عن كثب النص الذي أعلنه المجلس الأطلسي، أنه يجب إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس إلى الطاولة.

هذا يعني ، كما أوضح مسؤول بايدن “تركيزًا مكثفًا للغاية وشبه مستمر على أوكرانيا منذ اليوم الأول”.

من وجهة نظر الديموقراطيين ، كان دونالد ترامب مسترضيًا وقحًا لبوتين. في الواقع ، كان دمية بوتين.

من المؤكد أن هذه الرواية كانت مشكوك فيها إلى أقصى حد ، حيث أحاط ترامب المسترضي الظاهري نفسه بالمستشارين (ماكماستر ومايك بومبيو، ونيكي هالي، وجيمس ماتيس، وجون بولتون) الذين انتقدوا روسيا بانتظام .

لكن على الرغم من أن السرد ربما كان خاطئًا، إلا أنه كان لهم. صدق الديموقراطيون ذلك. حيث اتبع بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى حد كبير خط ترامب بشأن الصين ، انفصلوا عنه بشدة بشأن أوكرانيا.

أشادت الحكومة الأوكرانية بالإدارة الجديدة ووضعت منصة لعودة دونباس وشبه جزيرة القرم.

ثم في 3 أبريل 2021 ، أعلن الجيش الأوكراني على Facebook أن التدريبات العسكرية ستجرى مع خمس قوى تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الشرقية لأوكرانيا في وقت لاحق من العام.

إجراءات دفاعية

وأضافت أنه “على وجه الخصوص ، سيتم العمل على اتخاذ إجراءات دفاعية ، يتبعها هجوم من أجل استعادة حدود الدولة وسلامة أراضيها لدولة تعرضت لعدوان من قبل إحدى الدول المجاورة المعادية”.

كان استدعاء روسيا للاحتياطيات – والذي فسرته المخابرات الأمريكية الآن وفي أبريل على أنه يعكس خططًا لغزو عملاق – استجابة مباشرة لهذه التطورات الثلاثة المهمة: عرض جديد مذهل لفعالية العمليات الهجومية التي تقودها الطائرات بدون طيار ، الموقف الأمريكي تجاه القضايا المتعلقة بأوكرانيا والذي كان أكثر عدوانية بكثير من موقف ترامب ، وإعلان الجيش الأوكراني أنهم يعملون على خطة لطرد الروس من الأراضي المحتلة. عندما قال بايدن في ديسمبر / كانون الأول إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا في حالة اندلاع حرب ، فقد خرجت من هذه الخطة.

تنكر الولايات المتحدة الآن بشدة وجود أي فكرة لاستعادة دونباس بالقوة وأن هذا اختراع دعاية روس.

من الخارج، من المستحيل معرفة إلى أي مدى تقدمت هذه الخطط ومدى جدية هذه الخطط ، لكن القول إن الروس ليس لديهم أي أساس للتفكير في أن شيئًا ما يجري على قدم وساق هو أمر سخيف.

ما هو تفسير 3 أبريل / نيسان على الفيسبوك من قبل الجيش الأوكراني؟. هل كانوا الضحايا التعساء، مثل جوي ريد، لقرصنة خبيثة؟. إذا لم يكن للحرب الأذربيجانية أهمية عسكرية لدونباس ، فلماذا جادل المجلس الأطلسي بأنها فعلت ذلك؟.

من الواضح أن الجيش الأوكراني سعى للحصول على قدرة شبيهة بقدرات أذربيجان في العام الماضي، ولا شك في أن الولايات المتحدة قد سهلت الحصول على واحدة.

لكن من الواضح بنفس القدر أنه لا يمكن وضع مثل هذه الخطة موضع التنفيذ إذا كان موقف الولايات المتحدة هو ما قاله بايدن وبلينكين في ديسمبر.

كان الأوكرانيون متفائلين بشأن الحصول على مثل هذا التعهد من الأمريكيين خلال العام الماضي. أي الحصول على دعم أمريكي إذا سعوا لاستعادة أراضيهم التي فقدوها بالقوة ، وإعادة خيار جورجيا لعام 2008 ولكن هذه المرة بضمانات أمريكية.

تضاءلت آمالهم الآن. ومن هنا جاءت تهكم زيلينسكي: فقط أخبر مباشرة أنه لا يمكننا الانضمام إلى حلف الناتو ، أي أنك تنوي تركنا في مأزق فيما يتعلق بأراضينا المفقودة.

المشهد من روسيا

الهواء مليء بالتفسيرات الجامحة للدوافع الروسية. كما تصور الصحافة الغربية، فإن بوتين والروس هم المتعطشون لتغيير الوضع الراهن.

يريد غزو واستيعاب أوكرانيا. يريد استعادة الاتحاد السوفيتي. إنه يريد إعادة روسيا إلى الموقع الجيوسياسي الذي كان عليه الاتحاد السوفيتي عام 1945.

يريد طرد الولايات المتحدة من أوروبا. نظرًا لأن خبرائنا في روسيا يتقدمون على افتراض أنه لا يمكنك تصديق كلمة يقولها ، فقد تحرروا من كل قيود إثباتية في تفسيرهم لما يريده بوتين.

نظرًا لأنهم يستبعدون بفرضية أنه يمكن تصور أن يكون لديه دوافع دفاعية، فقد تركنا مع اختيار الأهداف التي تتراوح من البغيض العدواني إلى العدواني بجنون.

لا يخجل الصقور من اختلاق الأشياء. ويقولون إن بوتين يهدد يوميا بشن حرب للسيطرة على أوكرانيا. لا ، هذا ما تقوله الولايات المتحدة ومتملقو وسائل الإعلام التابعون لها والذي يقوله ويفعله بوتين. يقول إن الانتشار العسكري لا شيء. تذكر وزارة الخارجية الروسية الناس كل يوم تقريبًا بأنها لا تهدد بأي حرب من هذا القبيل.

فيما يتعلق برغبة بوتين المفترضة في غزو أوكرانيا واستيعابها ، ضع في اعتبارك أن أوكرانيا ، التي يبلغ عدد سكانها 43.3 مليون نسمة ، سيكون من المستحيل حكمها بفعالية ومربح من موسكو ، في حين أن محاولة القيام بذلك ستفرض بشكل قاطع تكاليف مالية وسياسية ضخمة.

إحدى الذكريات الأصلية للتاريخ السوفيتي هي أنه عندما أمر جوزيف ستالين بحملته القاسية وغير المنطقية كليًا من إزالة الكولاك والزراعة الجماعية ، أحرق الفلاحون الأوكرانيون نصف حبوبهم وقتلوا نصف ماشيتهم بدلاً من تسليمها للمفوضين.

المخابرات الأمريكية

ركزت المخابرات الأمريكية بشكل مشابه لليزر على مسار وأهداف الغزو الروسي، لكن ما تجاهلوه، كما فعلوا في 2003 (العراق) و 2011 (ليبيا)، هو ما يأتي بعد إنجاز المهمة.

إنهم يفكرون في القوات المطلوبة لغزو مثل ذلك الذي شنته الولايات المتحدة في العرا ، لكن لعبة الأرقام الحقيقية، كما اكتشفنا لاحقًا في تلك الحرب التي لا تُذكر الآن، يجب أن تأخذ في الاعتبار القوات المطلوبة للاحتلال.

عند تحديد حجم هذه القوات، يحدد المؤرخون العسكريون نسب جندي واحد لكل ستين شخصًا في تضاريس غير ودية، ونسبة واحد إلى 100 في المناطق الأكثر صداقة.

نظرًا لأن أوكرانيا ستكون أكثر شبهاً بالأولى من الثانية بالنسبة لروسيا. فإن هذا يولد قوة متطلبًا تبلغ 721000. وهو ما يتجاوز بكثير القدرات الروسية الحالية.

حتى العدد الأقل من 430.000 سيتطلب تجريد بقية البلاد من دفاعاتها وفرض متطلبات جديدة مرهقة للمجندين، تعبئة جماهيرية حقيقية.

لا يتساءل المرء عما إذا كان المسؤولون الأمريكيون الذين يتوقعون التوغل الوشيك لهذه الكتلة غير القابلة للهضم ينظرون إلى ما بعد الخمسة عشر يومًا الأولى من الخطة التي زرعوها في ذهن الجيش الروسي.

ظاهريًا ، على الأقل، لا تبدو “المخابرات” الأمريكية ساطعة للغاية، لأنها تفترض فصلًا تامًا بين الغايات المتوقعة والوسائل المتاحة. من المنطقي أن نفترض أن بوتين ليس أعمى.

إن مشكلة احتلال أوكرانيا ليست بالدرجة الأولى نتيجة الاستعداد الأوكراني لخوض حرب عصابات ، ولكن استحالة استخدام أي استخدام إيجابي ومربح للإقليم بعد غزو كبير.

إنه مثل سؤال الروس عما إذا كانوا يريدون تكرار المجاعة الكبرى. لا، لا يفعلون ذلك. الأرقام عالية الجودة التي يقدمها “كبار مسؤولي الإدارة” ، حتى لو أعطوا المصداقية التي لا يستحقونها. لا تزال غير كافية على الإطلاق إذا تم رؤيتها فيما يتعلق بالأهداف السياسية التي يقولون إن بوتين يفكر فيها. منسي أن النقد المركزي لبوتين لغزو العراق عام 2003 والغزو الليبي عام 2011 هو أن الأمريكيين أعلنوا النصر وتركوا الفوضى. لماذا يريد تكرار تلك الأخطاء؟.

أوكرانيا ليست دولة

يُقال الآن مرارًا وتكرارًا من قبل رؤساءنا المتكلمين أن بوتين ينكر أن أوكرانيا هي حتى دولة. أثناء إعادة بنائهما ، يعتقد بوتين أنه غير شرعي تمامًا وبالتالي حان وقت الاستيلاء عليه. “عندما تقول أشياء مثل ،” أوكرانيا ليس لديها الآن ولم يكن لها أبدًا الحق في الوجود كدولة ذات سيادة ، فلا يوجد شيء مثل الشعب الأوكراني ، “أين يتجه خطابك من هناك؟” سأل ضابط مخابرات غربي كبير.

تستشهد وسائل الإعلام بمقال بوتين المؤلف من 5000 كلمة في تموز (يوليو) 2021 والذي يشرح بالتفصيل تاريخ علاقات روسيا مع أوكرانيا.

لكن حجة بوتين في هذا المقال تختلف تمامًا عما تم تصويره من قبل الببغاوات الإعلامية ، الذين تعلموا بالتأكيد في هذه الحالة التحدث ولكنهم لا يستطيعون القراءة. باختصار ، كان عرض بوتين كما يلي:

تشترك روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا في تاريخ مشترك. لفترات طويلة من الزمن ، اعتبر سكانها أنفسهم “شعبًا ثلاثيًا يضم الفيلكوروسيين والمالوروسيين والبيلاروسيين” بدلاً من الشعوب السلافية المنفصلة.

ومع ذلك ، أعلن الأوكرانيون استقلالهم واختاروا الانفصال بدلاً من القومية المشتركة.

سأل بوتين كيف تعامل مثل هؤلاء الناس ، وقال إن هناك إجابة واحدة فقط: “مع الاحترام!”. اعترف مقاله صراحة بحق الأوكرانيين في تشكيل دولة منفصلة ومستقلة. كانت لغته هي لغة الزوج الذي يتوسل لزوجته ألا تتركه، مع الإقرار بحقها في ذلك ، بل وسببًا ما لذلك. على الأقل لا يجب أن تكرهه.

يتعلق جوهر حجة بوتين بشروط الطلاق. كتب أن الأوكرانيين ، عندما قرروا المغادرة ، لم يتمكنوا من الخروج من الشراكة أكثر مما جلبوه في المقام الأول.

كانت السنة الحاسمة عام 1922 ، عندما انضم الشيوعيون الأوكرانيون إلى الشيوعيين الروس وآخرين لعقد المعاهدة التي شكلت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

في ذلك الوقت ، لم تكن القرم جزءًا من أوكرانيا ، على الرغم من أن دونباس كانت كذلك. ولم تكن الأراضي الواقعة في الغرب التي ضمها ستالين في عام 1940 في أعقاب المعاهدة النازية السوفيتية.

إن مناقشة بوتين للدستور السوفييتي لعام 1924 وحق الانفصال الذي منحه له كاشفة كبيرة.

ويصر على أن هذا البند من الدستور كان حقيقيًا ويجب احترامه ، على الرغم من أنه تمت كتابته أيضًا في وقت كان مصدر التماسك في سيطرة الحزب المركزي ، لذلك كان بلا معنى فعليًا خلال فترة حكم الحزب.

ومع ذلك ، فإن استنتاجه واضح: الدستور السوفياتي ، على الرغم من وجود خلل فيه ، قد وفر بالفعل حق الانفصال في عام 1924 ، وأعيد التأكيد عليه في عام 1936 ، وعلى هذا الأساس ، كان لأوكرانيا الحق في الانفصال. بعيدًا عن تقديم مطالبة لكل أوكرانيا ، لم يقم حتى بتقديم مطالبة إلى دونباس.

وأشار إلى أن منطقة دونباس وبعض المناطق المحيطة بها تم إدراجها في أوكرانيا بناءً على إصرار لينين ، كجزء من المخطط البلشفي لإدارة قضية الأقليات ، لكنه أقر بأن أوكرانيا انضمت إلى هذه الأراضي.

كتب أنه لم يكن هناك بديل عن اتفاقيات مينسك ، التي تعترف صراحةً بجزيرة دونباس كجزء من أوكرانيا.

رؤية بوتين ليست دولة مشتركة

إن رؤية بوتين المعلنة لروسيا وأوكرانيا ليست الانغماس في دولة مشتركة ، ولكن نوع العلاقة الموجودة بين الولايات المتحدة وكندا ، حيث يتعاون الأشخاص الذين يتشاركون أصلًا مشتركًا ويستفيدون من علاقتهم ، بينما لا يزال لديهم دول منفصلة.

سيعترض القارئ في هذه المرحلة على أنني أجعل بوتين يبدو عقلانيًا للغاية. هل من الممكن ذلك؟ الا تعلم انه كاذب؟. أنك لا تستطيع الوثوق بأي شيء يقوله وبالتالي يمكنك أن تجعله يقول أي شيء تريده؟. الأمر الأكثر اعتراضًا في هذه الاعتراضات هو أنها لا تتعلق حقًا ببوتين على الإطلاق. بل تتعلق بروسيا والروس. إن وجهة النظر الروسية ، وليس وجهة نظر بوتين على هذا النحو ، هي التي تفتقر إلى الشرعية في أعين المسؤولين والتعليق في أمريكا.

لضمان الحقيقي لهذه الآراء ليس حسن نية بوتين ولكن طبيعة وشخصية الأشخاص الذين يحكمهم. أهم شيء يفتقده خبراء روسيا الخياليون هو أن بوتين مقيد بالرأي العام الروسي.

من خلال ترديد هتاف “أوتوقراطية” بشكل متكرر، فإنهم يجعلون الأمر يبدو كما لو أن بوتين منفصل تمامًا عن أمته ، وهذا ليس كذلك.

ترى الأمة الروسية النقطة الواضحة وهي أن غزو أوكرانيا سيأتي حتمًا على حساب الشعب الروسي.

يغير الصقور أنفسهم في الواقع إلى تناقضات هنا ، لأنهم يقولون إن بوتين في الواقع لا يحظى بشعبية كبيرة. ومع ذلك فإنه سيفعل الشيء الذي لا يوجد له سوى القليل من الدعم في الرأي العام الروسي، والذي من شأنه أن يزيد الأمة الأوكرانية ضده. يبدو الأمر كما لو كانوا يتوقعون منه أن يرتكب هاري كاري.

تعطي الخطوات الروسية لزيادة الاستعداد على حدود أوكرانيا الانطباع بأن روسيا ستقاتل إذا حاول الأوكرانيون طردهم من شبه جزيرة القرم أو دونباس.

إن تصميمهم ، وتصميم الجمهور الروسي، صخري صلب في نقطة شبه جزيرة القرم ، لكنه أكثر تناقضًا بشأن دونباس.

دونباس

من غير المحتمل أن يواجه بوتين صعوبة في حشد الدعم الشعبي للتدخل الروسي إذا حاول الأوكرانيون عملية من النوع الأذربيجاني لاستعادة دونباس ، وينبغي بالتأكيد اعتبار ذلك خطًا أحمر من قبل الولايات المتحدة.

النقطة الحاسمة بالنسبة لروسيا ليست أنها تريد ضم هذه الأراضي – في هذه النقطة ، الرأي العام منقسم – لكنها لن تسمح للأوكرانيين بإجراء “تطهير” للناطقين بالروس من المنطقة.

يريد سكان دونباس ضم روسيا ، لكن صيغة اتفاقيات مينسك – الحكم الذاتي الفيدرالي لدونباس داخل أوكرانيا – مقبولة تمامًا لبوتين.

على النقيض من ذلك ، تقول الولايات المتحدة إن مينسك هي الصيغة الصحيحة لكنها تقدم دعماً كاملاً لرفض أوكرانيا القيام بما هو مطلوب منها بموجب الاتفاقات.

يقول بلينكين إن روسيا هي التي لا تفي بمينسك. السجل يقول خلاف ذلك. رفضت الحكومة الأوكرانية منذ عدة سنوات الأحكام الحاسمة للاتفاقيات التي تنص على الحكم الذاتي لمنطقة دونباس.

الحجة الرئيسية ضد فرضيتي القائلة بأن بوتين لا يريد أو ينوي غزو أوكرانيا هو أنه قد يشعر بأنه مضطر للتدخل في جزء منها ردًا على القمع المستمر للمصالح الروسية من قبل الحكومة الأوكرانية.

قامت أوكرانيا بالكثير من الأشياء في العام الماضي – تنفيذ قانون اللغة الذي يميز ضد الأوكرانيين الناطقين بالروسية، وإغلاق شبكات التلفزيون ، والاستيلاء على الأصول واتهام فيكتور ميدفيدشوك بالخيانة، وهو صديق بوتين منذ فترة طويلة وصديق بوتين.

صوت الناطقين بالروس في الشرق – تبدو هذه بالتأكيد اضطهادًا خطيرًا لبوتين والروس.

مصلحة الروس

الروس لديهم مصلحة معلن عنها في حقوق السكان الناطقين بالروس في أوكرانيا.

أعترف أن هذا يشكل دافعًا مقنعًا محتملاً بالنسبة لهم. إن كونه يمكن أن يشكل مثل هذا الدافع هو تعليق مؤثر على اللامبالاة المطلقة التي أظهرتها السياسة الأمريكية على مدى ثلاثين عامًا تجاه حقوق المتحدثين بالروسية في المحميات التي احتضنتها على طول الحدود الغربية لروسيا.

ومن ثَمَّ ، بالنظر إلى أن التحول القوي المناهض لروسيا في السياسة الأوكرانية يُنظر إليه على أنه مشكلة كبيرة من قبل بوتين. فإنه يظل من الصعب جدًا رؤية كيف يمكن أن يؤدي استخدام القوة إلى حلها بالنسبة له.

هناك حديث عن عملية إنقاذ كهذه من قبل بعض الناطقين بالروس. لكن ليس المسؤولين أو المشرعين الروس.

لا توجد طريقة للحصول على قراءة واضحة حول رد فعل السكان الناطقين بالروس خارج دونباس تجاه تحرك بوتين لإنقاذهم بغزو عسكري.

لكنني لا أعتقد أنه سيكون مناسبًا حتى على المدى القصير، لسبب بسيط وهو أن لا يمكن أن تكون نظيفة وستترتب عليها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

بالنسبة لغالبية الناطقين بالروس في أوكرانيا، أعتقد أن ذلك سيبدو صفقة سيئة وليس شيئًا يريدونه. إذا كانوا لا يريدون ذلك ، ستكون هناك رغبة ضئيلة في روسيا لمنحها لهم.

لذا ، كان بايدن مخطئًا وكان زيلينسكي على حق. لن تكون هناك حرب. لقد تم وضع تلك الموجودة في الشرق ، نتيجة لاستعادة الأوكرانية دونباس أو شبه جزيرة القرم ، في فجوة ممتدة. ما استحضرته المخابرات الأمريكية هو خيال.

الخوف من الحرب

هذه الحرب ليست وشيكة لا يعني أنها ممنوعة بالكامل على الطريق. لأن تكديس الأسلحة وحرب الاتهامات السامة أمر خطير في جوهره.

لذا ، أيضًا ، قد تتغير الدوافع المحتملة لكل من روسيا والولايات المتحدة ، اللتين تجادلان بقوة ضد حرب وشيكة. التصورات الخاطئة التي تسود اليوم في واشنطن. وخاصة وجهة نظر الخصم التي تعتبرها مشوهة في الأساس ، ليست بشير خير.

يبقى سؤال عالق. هل صدق المخيفون في واشنطن ذلك بأنفسهم حقًا. أم أن الموافقة اختلقها ذعر الحرب الذي رأوا فائدته بوضوح. لكن التفاصيل التي لم يصدقوها حقًا؟. إنه اختيار صعب بين الاثنين. حيث يخبرنا البديل الآخر أنهم كانوا يلعبون بشكل مباشر والبديل الثاني يشير إلى أننا كنا جميعًا أهدافًا لخطة محسوبة من قبل اللاعبين الذين يلعبون الشطرنج رباعي الأبعاد.

الاستنتاج الذي توصلت إليه ، بشيء من الحرج ، هو أن كلا البديلين ، على الرغم من أنهما متناقضان ظاهريًا ، كانا يلعبان في مرآة المرح في واشنطن ، كثيفة الأشكال المشوهة والرؤى الغريبة.

ما لا يمكن إنكاره هو أن الخوف من الحرب، مع أداء وسائل الإعلام لدورها الخفي ، قد جلب مزايا كبيرة للصقور.

حقق أفراد “الغاز الطبيعي المسال” تقدمًا كبيرًا في حملتهم لمنع افتتاح خط أنابيب نورد ستريم 2.

إن عمليات الانتشار المتزايدة في أوروبا الشرقية ومبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا ترضي مصالح المجمع الصناعي العسكري.

قام التحالف المناهض لروسيا والذي يعتمد على العداء الأيديولوجي المحض مثل أي شيء يشبه المصلحة الذاتية، بتقديم حملته للحصول على السلطة القانونية من الكونجرس لفرض إغلاق تام للعلاقات مع روسيا. هذا يبدو لي وكأنه ثلاثة انتصارات للصقور.

الميزة الأكثر ذكاءً لنهج الإدارة هي أنه عندما لا تكون هناك حرب. يمكن لبايدن وبلينكن أن يدعي أن كل ذلك كان بسببهما وإلى حنكتهما السياسية القوية.

لقد نجح الردع! قيادتنا الراسخة جعلتها كذلك!. نحن لسنا في هذا الجزء تمامًا من تفكيك المؤامرة ، ولكننا نقترب أكثر. حيث يبدو أن المخابرات الأمريكية لا تحصل على 175000 جندي متوقع.

في الإحاطة الأخيرة للكونغرس في 5 فبراير، كان آخر تقدير استخباراتي هو أنه تم تعبئة 130.000 جندي، مع نشر 62.000 فقط من القوات القتالية ، منتشرة في جميع أنحاء محيط أوكرانيا.

اعتمد على ذلك ، وسيعزى الانخفاض في الأعداد المستقبلية (مع انتهاء التدريبات الروسية) إلى القيادة الحكيمة لإدارة بايدن.

(المصدر: ناشيونال انترست)

اقرأ أيضا:

تحليل: هل ستساعد تركيا واشنطن إذا نفذت روسيا غزو أوكرانيا؟

غزو أوكرانيا .. لماذا تهتم تركيا بهذا النزاع؟!

الصراع بين روسيا وأوكرانيا: ما القوة العسكرية التي تمتلكها كل دولة؟

“ستراتفور” يرصد كيف سترد أوروبا بشأن عدوان روسيا على أوكرانيا؟

مفاتيح تشرح أصل الأزمة الحالية بين أوكرانيا وروسيا

نيويورك تايمز: أوكرانيا تنشر جنودها في أخطر منطقة بالعالم للدفاع عنها ضد الغزو الروسي