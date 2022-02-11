“شهد” التي اغتصبها ثمّ كسر رقبتها وقتلها “سكران” في السودان! (صور)

وطن – انقلب حفل زفافِ إلى مأتم واهتزت مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض في السودان على وقع جريمة اغتصاب وقتل ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وفق ما أورد موقع “العربية نت“، فقد كان يوم فرح صاخب في حي “ود شمام” بكوستي اجتمعت القرية في مناسبة زواج بالحي، والطفلة شهد أحمد المهدي وكقريناتها تبعت أسرتها إلى الحفل ومع تدافع الناس غفل عنها الجميع.

بحسب المعلومات، فإنّ والد الطفلة خارج السودان من أجل العمل، ووالدتها ذهبت للمدينة التي تبعد كيلومترات عن الحي ولم تعد إلا عند المساء، عقب وصولها افتقدتها ولم تعثر عليها. كانت “شهد” كانت برفقة “خالاتها”.

وقال شهود عيان إن الطفلة وجدت على مقربة من المنزل.

وفور العثور عليها وهي ميتة حضرت الشرطة وأجرت التحريات الأولية وأخذت الجثة للمشرحة.

وبعد التقرير الطبي تبين اغتصابها بوحشية ومن ثم أقدم الجاني على قتلها بعد كسر رقبتها.

اعترافات المتهم

بعد نحو ساعتين من الحادثة، أوقفت الشرطة المتهم الرئيسي في الجريمة وشخص قام بمعاونته في حمل الجثة بعد اغتصابها وقتلها.

وقال مصدر أمني إن المتهم اعترف بارتكابه للجريمة فور بدء التحقيق معه وأنه كان تحت تأثير الكحول.

ودل على معاونه في الجريمة وتم القبض عليه.

من جانبه، قال الصحافي الصادق جاد المولى المهتم بقضايا المرأة والطفل: “يزداد التحرش والاغتصاب في البيئات التي ترسخ لفكرة العورة وتربي الذكر على أنه وحش لا يؤتمن”.

ووصف طريقة التنشئة تلك بأنها تنتج جيلاً من المؤمنين بحيوانيتهم، المتحينين لكل فرصة للانقضاض والنهش.

(المصدر: العربية نت)

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