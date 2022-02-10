مباراة باريس سان جيرمان ورين في منافسات الدوري الفرنسي
مباراة باريس سان جيرمان ورين في منافسات الدوري الفرنسي
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موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين والقناة الناقلة في الدوري الفرنسي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يستضيف فريق باريس سان جيرمان المواجهة القوية أمام رين مساء. يوم الجمعة، في إطار الجولة ال24 من منافسات الدوري الفرنسي على أرض ملعب ” حديقة الأمراء”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين

وستقام مباراة باريس سان جيرمان ورين في منافسات الدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة .”السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر عند الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة باريس سان جيرمان ورين عبر شبكة قنوات .”beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11012، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة باريس سان جيرمان ورين

ومن المقرر أن يعلق على مباراة باريس سان جيرمان ورين عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف رين في منافسات الدوري الفرنسي، حيث سيكون في حراسة المرمى دوناروما.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: أشرف حكيمي، مينديز، بريسنيل كيمبيمبى، ماركينهوس، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، لياندرو باريديس، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتى، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا.

تشكيلة فريق رين

وسيدخل المدرب الفرنسي جوليان ستيفان بتشكيلة أساسية متوقعة في مواجهة صعبة أمام رين، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دوغان علمدار.

لكن في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، نايف أكرد، بيرغر ميلينغ، وارمد عمري، هماري تراوري، كما وسيكون في خط الوسط سيأتي كلاً من: سنتا ماريا، جوناس مارتن، لوفرو ماير، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، مارتن تيريه، غاريتان لابورد، بنجامين بوريجو.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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