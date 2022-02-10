موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين والقناة الناقلة في الدوري الفرنسي

وطن – يستضيف فريق باريس سان جيرمان المواجهة القوية أمام رين مساء. يوم الجمعة، في إطار الجولة ال24 من منافسات الدوري الفرنسي على أرض ملعب ” حديقة الأمراء”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين

وستقام مباراة باريس سان جيرمان ورين في منافسات الدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، السودان، الأردن.

Step by step 🔥 pic.twitter.com/rBVyFENSzc — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2022

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة .”السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر عند الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة باريس سان جيرمان ورين عبر شبكة قنوات .”beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11012، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة باريس سان جيرمان ورين

ومن المقرر أن يعلق على مباراة باريس سان جيرمان ورين عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف رين في منافسات الدوري الفرنسي، حيث سيكون في حراسة المرمى دوناروما.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: أشرف حكيمي، مينديز، بريسنيل كيمبيمبى، ماركينهوس، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، لياندرو باريديس، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتى، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا.

تشكيلة فريق رين

وسيدخل المدرب الفرنسي جوليان ستيفان بتشكيلة أساسية متوقعة في مواجهة صعبة أمام رين، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دوغان علمدار.

Nous sommes déjà à 𝗝-𝟮 du déplacement de nos Rouge et Noir sur la pelouse du @PSG_inside. ⏳👊 pic.twitter.com/UQ0o5YTxqn — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 9, 2022

لكن في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، نايف أكرد، بيرغر ميلينغ، وارمد عمري، هماري تراوري، كما وسيكون في خط الوسط سيأتي كلاً من: سنتا ماريا، جوناس مارتن، لوفرو ماير، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، مارتن تيريه، غاريتان لابورد، بنجامين بوريجو.

(المصدر: وطن + تويتر)