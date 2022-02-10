حمد بن جاسم يكشف كيف أطلق عليه لقب “حرامي الدوحة” وكيف تم تأسيس قناة “الجزيرة”

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حـمد بن جاسم آل ثاني، تفاصيل إطلاق لقب “حرامي الدوحة” عليه.

وقال “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية، أن اللقب أطلقه عليه الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأوضح الشيخ حمد بن جاسم، انه خلال إحدى زيارات الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك للدوحة. كان الشيخ حـمد يقود سيارته وبجانبه الرئيس المصري وهو جالس في الخلف، ليخبر أمير قطر حسني مبارك بأنه لا يركب سيارات مصفحة.

فطلب حمد بن جاسم من”مبارك” إقناع الأمير بشراء سيارة مصفحة. ليرد “مبارك” ويطالب حـمد بن جاسم بشراء سيارة مصفحة للأمير.

وخلال هذه الحديث، قال أمير قطر لـ”مبارك” أننا نسمي حمد بن جاسم هنا في قطر “حرامي الدوحة” مثل “لص بغداد”. ليدخل “مبارك” في موجة ضحك.

بينما أكد حمد بن جاسم بأنه لم يرتاح لهذه النكتة وقام بمعاتبة الأمير خليفة بن حمد على ذلك، ليخبره الأمير بأنه كان متعمدا في قول ذلك.

وتابع حمد بن جاسم بأن “مبارك” لم يترك أحدا إلا وأبلغه بالقصة.

معالي الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني: هذه قصة تسمية #حرامي_الدوحة حمل تطبيق القبس وشاهد الحلقة كاملة 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) February 9, 2022

قناة الجزيرة

وفي سياق آخر، روى الشيخ حمـد بن جاسم آل ثاني قصة إنشاء قناة الجزيرة، موضحا أن فكرة إنشاء القناة كانت من الأمير خليفة بن حمد.

وأوضح بأن الأمير استدعاه وطلب منه إنشاء القناة في مدة 6 أشهر. وهي فترة زمنية كانت قليلة جدا بحسب رأي الشيخ جاسم بن حـمد.

وأشار إلى انه عقب البحث وعمل الاستشارات، تم رصد مبلغ 17 مليونا و500 ألف ريال قطري لبناء المقر وشراء المعدات.

بينما لفت إلى أن “الجزيرة” وبعد تدشينها بستة أشهر أصبحت عبئا على الخارجية القطرية. مؤكدا بأن الأمير كان صاحب نهج “ثوري” ومؤمنا بحرية الإعلام، لذلك أعطى تعليمات بأنه لا خطوط حمراء في القناة وطالب إدارتها بعمل ما يمليه عليهم ضميرهم.

في حين أكد أن البنتاغون والعديد من المؤسسات الامريكية الرسمية وضعت شاشة للقناة في مقراتها لمتابعتها 24 ساعة. بسبب الزخم الذي حظيت به ونسب المشاهدات العالية لها.

واكد بأن الولايات المتحدة طلبت من قطر رسميا إغلاق القناة، مشيرا إلى ان العديد من أجهزة المخابرات حاولت اختراقها.

هذه قصة تأسيس #الجزيرة • شاهد الحلقة كاملة عبر تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) February 9, 2022

موقف طريف بين حمـد بن جاسم والرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح

وكان حمد بن جاسم قد في الحلقة السابقة، عن موقف طريف بينه وبين الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح. موضحا كيف أخذ طائرته الخاصة منه.

وقال “آل ثاني” بأنه ربطته علاقة صداقة شخصية مع علي عبدالله صالح خلال فترة التي أعقبت توحيد اليمن الجنوبي والشمالي. وأوضح أنه خلال إحدى الزيارات لليمن، اخبر”صالح” بأنه لا يملك طائرة ويريد منه منحه طائرته لتوصله إلى مصر لحضور القمة العربية آنذاك، ثم تعيده لليمن.

لافتا “آل ثاني” إلى أنه كان يملك طائرة شخصية “747” قديمة وقام بتجديدها على حسابه. وكشف انه حينما اوصله للقمة، رآه يتحدث مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ويروي له أنه جاء بطائرة الشيخ حـمد بن جاسـم، ليرد عليه أمير قطر: “لا ترجعها..خذ الطيارة”.

ولفت إلى انه سأل أمير قطر عن سبب ضحكه مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال القمة، فأخبره قائلا: “أعطيته طيارتك”. ونوه إلى انه عندما سأله مستنكرا “إيش تقول؟”، فرد عليه بأن هناك تصوير وسيرصد ما نتحدث عنه.

ليوضح الشيخ حمـد بن جاسم بأن قصد أن يتم إنهاء الموضوع وعدم الكلام فيه مرة أخرى. ليؤكد بأن “صالح” أخذ الطائرة ولم يقم بإرجاعها.

(المصدر: تويتر – وطن)

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