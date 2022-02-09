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هدف زيارة ناصر الخليفي للجزائر فتح آفاق التعاون الثنائي في المجال الرياضي وفتح فرع لشبكة "بي إن سبورت" بالجزائر
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ناصر الخليفي يصل الجزائر ويلتقي بالرئيس “تبون”.. ما الهدف وراء الزيارة؟

كتب سالم حنفي
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وطن – استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس مجلس إدارة شبكة “بي إن سبورت” القطرية، ورئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، ناصر الخليفي.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق التعاون الثنائي في المجال الرياضي. وفتح فرع لشبكة “بي إن سبورت” بالجزائر التي هي مقبلة على تنظيم العاب البحر الابيض المتوسط في صيف 2022.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الخليفي “يؤدي زيارة ودية إلى الجزائر في إطار التعاون وآفاقه. خاصة في تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران”.

ويرتقب أن تحتضن مدينة وهران الساحلية ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الصيف القادم.

من هو ناصر الخليفي؟

يشار إلى أنه وقبل انضمامه إلى صناعة الإعلام، قاد الخليفي مسيرة مهنية ناجحة كلاعب تنس محترف في كأس ديفيز في قطر.

لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2003 عندما دخل عالم الإعلام كمدير لاكتساب حقوق قناة الجزيرة الرياضية.

ثم في عام 2008، تمت ترقيته إلى المدير العام للمذيع الرياضي القطري. وتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

بعد تحول الجزيرة الرياضية إلى beIN Sports في عام 2014، ساهم الخليفي في نمو القناة الكبير.

أشرف رئيس مجلس الإدارة على إطلاق beIN Sports MENA و beIN Sports France و beIN Sports Americas و beIN Sports Asia-Pacific و beIN Sports Australia و beIN Sports Spain.

في وقت لاحق من عام 2016.ؤ استحوذ الخليفي على استوديو أفلام هوليوود البارز Miramax.

بالإضافة إلى دوره كرئيس لفريق باريس سان جيرمان ورئيس مجلس إدارة beIN Sports، فإن الخليفي هو أيضًا رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية، والاتحاد القطري للتنس، ومؤسسة قطر للاسكواش، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتنس.

قبل هذا الترتيب الأخير في قائمة SportsPro، أطلقت مجلة كرة القدم الفرنسية الأولى L’Equipe على ناصر الخليفي لقب “أقوى رجل في كرة القدم الفرنسية” في عام 2016.

ثم في عام 2020 تم اختياره كأكثر شخص مؤثر في كرة القدم من قبل “فرانس فوتبول”.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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