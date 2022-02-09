رياض محرز مخمور watanserb.com
مقطع الفيديو نُشر على TikTok ويظهر غريليش خارج المدينة مع زملائه نجوم السيتي كايل ووكر ورياض محرز
حياتنا

منع رياض محرز من دخول ملهى ليلي برفقة زميله المخمور جاك غريليش! (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية مقطع فيديو يظهر جاك غريليش لاعب كرة القدم الإنجليزي البالغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني. وهو يقوده أحد أفراد الوفد المرافق لفريق “السيتي”، بعد منعه من دخول ملهى ليلي لأنه مخمور.

ووفقا للصحيفة، يبدو أن مقطع الفيديو نُشر على TikTok ويظهر غريليش ، 26 عامًا. خارج المدينة مع زملائه نجوم السيتي كايل ووكر ورياض محرز.

ولكن مع تقدمهما مباشرة، يبدو أن غريليش – الذي كان يرتدي سترة بيضاء وسراويل الجينز الممزقة – يواجه بعض الصعوبة في الوصول إلى بار Albert’s Schloss. في وسط مدينة مانشستر في حوالي الساعة 7 مساءً يوم الأحد.

وقالت الصحيفة أن بيت البيرة المصمم على الطراز البافاري الحصري يبيع الأطعمة الألمانية التقليدية والبيلسنر. بالإضافة إلى الموسيقى والترفيه.

ويظهر الفيديو عضو المجموعة بقلنسوة ونظارات رمادية. – يعتقد أنه ضابط اتصال مع لاعب السيتي – ذراعيه مع قائد أستون فيلا السابق ليبتعد به عن المدخل.

وقالت الصحيفة أن شخصا يدعى “ميزور” هو مالك المقطع المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد علق عليه مازحا: “رجل مثل جاكي مخمور لدرجة أنه لا يستطيع الدخول”.

(المصدر: ذا صن – ترجمة وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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