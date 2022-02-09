منع رياض محرز من دخول ملهى ليلي برفقة زميله المخمور جاك غريليش! (شاهد)

وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية مقطع فيديو يظهر جاك غريليش لاعب كرة القدم الإنجليزي البالغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني. وهو يقوده أحد أفراد الوفد المرافق لفريق “السيتي”، بعد منعه من دخول ملهى ليلي لأنه مخمور.

ووفقا للصحيفة، يبدو أن مقطع الفيديو نُشر على TikTok ويظهر غريليش ، 26 عامًا. خارج المدينة مع زملائه نجوم السيتي كايل ووكر ورياض محرز.

ولكن مع تقدمهما مباشرة، يبدو أن غريليش – الذي كان يرتدي سترة بيضاء وسراويل الجينز الممزقة – يواجه بعض الصعوبة في الوصول إلى بار Albert’s Schloss. في وسط مدينة مانشستر في حوالي الساعة 7 مساءً يوم الأحد.

وقالت الصحيفة أن بيت البيرة المصمم على الطراز البافاري الحصري يبيع الأطعمة الألمانية التقليدية والبيلسنر. بالإضافة إلى الموسيقى والترفيه.

ويظهر الفيديو عضو المجموعة بقلنسوة ونظارات رمادية. – يعتقد أنه ضابط اتصال مع لاعب السيتي – ذراعيه مع قائد أستون فيلا السابق ليبتعد به عن المدخل.

وقالت الصحيفة أن شخصا يدعى “ميزور” هو مالك المقطع المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد علق عليه مازحا: “رجل مثل جاكي مخمور لدرجة أنه لا يستطيع الدخول”.

(المصدر: ذا صن – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا

لفتة رائعة .. هكذا تضامن الجزائري رياض محرز مع الطفل المغربي ريان (شاهد)

بالبكيني .. زوجة رياض محرز تستعرض حملها وهو يحتضنها على رمال المالديف (شاهد)

كم يبلغ ثمن خاتم تايلور وارد زوجة رياض محرز الجديدة ؟!