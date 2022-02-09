صحيفة بريطانية تكشف عيوب برج خليفة .. 29% غير صالح للسكن! watanserb.com
يبلغ ارتفاع برج خليفة في دبي أكثر من 800 متر وتكلف إنجازه حوالي أكثر من مليار دولار
حياتنا

صحيفة بريطانية تكشف عيوب برج خليفة .. 29% غير صالح للسكن!

كتب ايمان الباجي
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وطن – يبلغ ارتفاع برج خليفة في دبي أكثر من 800 متر وتكلف إنجازه حوالي أكثر من مليار دولار. إلا أن الغريب في الأمر أن  29٪ منه غير صالح للسكن بسبب تصميمه وذلك حسب تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

200 متر خالية

نسبة مدهشة تقدر ب29٪ من برج خليفة فارغة مع وجود أكثر من 200 متر من ناطحة السحاب شبه خالية.

تم افتتاح هذا البرج عام 2010 ويبلغ ارتفاعه 830 مترًا (2723 قدمًا).

يؤوي هذا البرج آلاف السكان ومكتظ بالغرف الفاخرة ومساحات الترفيه الأكثر حداثة وحتى حمامات سباحة خارجية.

طوابق شاغرة

لكن نظرًا لطبيعة تصميمه الفخمة، فإن نسبة كبيرة من ناطحة السحاب الضخمة غير صالحة للسكن على الإطلاق.

يحتوي البرج على أكثر من 200 طابق لكن 160 منها فقط صالحة للسكن.  مع أكثر من 200 متر من الهيكل الواسع الرقيق للغاية الذي لا يمكن من بناء أي شيء جوهري فيه.

 

يمتد هيكل ناطحة السحاب كقطعة من الزجاج في السماء. لكن على ارتفاع 600 متر تقريبًا يتم استبدال التجهيزات غير الصالحة بطوابق من المساحات الفارغة.

لهذا الارتفاع المذهل للمبنى بعض الخصائص الأخرى التي يمكن ملاحظتها بشكل خاص خلال شهر رمضان.

السكان لا يفطرون في وقت واحد 

في كل عام، يطلب من السكان الذين يعيشون في الجزء العلوي من البرج تأخير موعد إفطارهم بدقيقتين . مقارنة بأولئك الذين يعيشون في أسفل البرج ذلك أنه يظل بإمكانهم رؤية الشمس بسبب ارتفاع منازلهم.

برج خليفة يعمل بدون نظام صرف صحي

بصرف النظر عن كون ما يقرب من ثلث المبنى مهجور تمامًا. يواجه البرج الزجاجي الفاخر مشكلة صغيرة أخرى. فهو لا يحتوي على نظام صرف صحي صالح متصل بنظام الصرف الصحي في دبي.

نتيجة لذلك،  تصطف مجموعة من الشاحنات كل يوم أمام البرج لإزالة فضلات الأشخاص. وهي مثقلة بمياه الصرف الصحي للمبنى.

ومع إمكانية إقامة 35000 شخص، فإن البرج قادر على إنتاج 15 طنًا من المياه المستعملة يوميًا.

توجد في الوقت الحالي خطط لإعادة تهيئة نظام الصرف الصحي ولكن لن يكتمل حتى عام 2025. لذلك سيستمر طابور الشاحنات لفترة من الوقت.

 

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

 

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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