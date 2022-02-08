(شاهد) هند صبري ودينا بنفس بدلة الرقص وانتقادات لاذعة!

وطن- أفرجت الراقصة المصرية دينا، عن كواليس مشهد الرقص الذي جمعها بالممثلة التونسية هند صبري، ضمن أحداث مسلسل “البحث عن علا”.

أجمل ناس

ونشرت دينا الصور التي جمعتها مع هند، عبر حسابها على “انستجرام”، وكانت ترتديان بدلة رقص متشابهة.

وعقبت دينا: “من كواليس مسلسل البحث عن علا.. انا سعيدة جدا بمشاركتي في المسلسل مع اجمل ناس. هند صبري، ندى موسى، محمود الليثي. والمخرج المبدع هادي الباجوري. ألف مبروك نجاح المسلسل”.

انتقادات وهجوم

وتعرضت دينا وهند صبري لانتقادات وجاء في التعليقات: “مسلسل تحفه بس لقطه دى وبدله مكنش ليها اى لازمه خالص”.

وكتب أخر: “يعني كلية الصيدلة حتلبس بدلة رقص”.

وخصت أخرى الفنانة التونسية بالهجوم معقبة: “صلاة النبى هند صبرى ببدلة الرقص واضح انه كله بيستسلم قدام الفلوس”.

ووافقتها الرأي أخرى: “مش لطيف ابدا هند صبري ببدله رقص”.

دينا تعلم هند صبري الرقص!

وفاجأت هند جمهورها بظهورها في الحلقة الرابعة من المسلسل. بظهورها ببدلة رقص أهدتها إياها الراقصة المصرية دينا. والتي ظهرت كضيفة شرف في نهاية الحلقة.

وفي المشهد يحتفل أصدقاء علا التي تجسدها هند، بعيد ميلادها. ولأن من أمنياتها أن تتعلم الرقص الشرقي كانت مفاجأة الاحتفال وجود الراقصة دينا التي ظهرت بشخصيتها الحقيقية.

وتقدم دينا بدلة رقص لـ “علا”، وترتديها الأخيرة وتبدأ بتقليد حركات الراقصة المصرية الشهيرة.

“البحث عن علا “

الجدير بالذكر أن منصة “نتفليكس” بدأت قبل أيام بعرض مسلسل “البحث عن علا”. الذي تستكمل فيه هند دورها بشخصية “علا عبدالصبور” التي قدمتها في مسلسل “عايزة أتجوز”.

والمسلسل من تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري.

“عايزة أتجوز”

وتم عرض مسلسل “عايزة أتجوز” عام 2010، وأنتهى بزواج علا من العريس الأخير الذي جسد شخصيته هاني عادل.

وفي الجزء الثاني، تبدأ الأحداث بإعلان الزوج رغبته في الحصول على الطلاق من زوجته. لتبدأ علا مغامرة جديدة وحياة مختلفة.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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