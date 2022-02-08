نجم بايرن ميونيخ على رادار أنظار ريال مدريد .. فهل ينجح بالتعاقد معه؟!

وطن – كشفت تقارير صحفية ألمانية النقاب عن اهتمام إدارة ريال مدريد. الإسباني الشديد، في التوقيع مع أحد نجوم فريق بايرن ميونيخ في صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق الملكي خلال الفترة القادمة.

نجم بايرن ميونيخ واهتمام ريال مدريد

وأفادت شبكة سكاي سبورت الألمانية في تقرير نشره يوم الإثنين الماضي، بأن نادي ريال مدريد الإسباني يراقب باهتمام شديد وضعية جناح فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” سيرج غنابري 26 عاماً، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة بسعر منخفض.

SKY SPORTS | برشلونة ينافس ريال مدريد و مانشستر يونايتد و ليفربول على ضم سيرج غنابري في ظل عدم تقدم مفاوضاته مع بايرن ميونخ 🚨🚨🚨🚨 — SADEK (@Barca__Sadek) February 5, 2022

وبينت الشبكة الألمانية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني يحاول استغلال وضعية. اللاعب مع الفريق البافاري الألماني، حيث سينتهي عقده في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، كما وفي ظل رغبته في الرحيل عن نادي بايرن ميونيخ دون الدخول في مفاوضات مع إدارة النادي من أجل تجديد عقده.

بايرن ميونيخ والمفاوضات مع غنابري

كما وكشفت تقارير صحفية آخرى، عن محاولة إدارة بايرن ميونيخ الحفاظ على نجمها غنابري في البقاء مع العملاق البافاري، من خلال تقديم عرض لتجديد عقده إلا أن الأخير لم يوافق على العرض. كونه بعيد عما يريد الحصول عليه في راتبه السنوي مع الفريق الألماني.

سكاي " المفاوضات مع سيرج غنابري حتى الان مفتوحة ، لا يريد بايرن ميونيخ دفع ما يمكن أن يكسبه غنابري في أماكن أخرى. لا يزال بايرن وغنابري متباعدين عندما يتعلق الأمر بالراتب ⤵️ pic.twitter.com/ryukVl1PU5 — شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) February 5, 2022

كما وينتظر نادي ريال مدريد “الميرينغي” عما تسفر من الأمور في ملف تجديد عقد النجم الألماني. سيرج غنابري مع إدارة ناديه بايرن ميونيخ، من أجل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات الإطار تسعى إدارة ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي. مهاجم فريق باريس سان جيرمان، في ظل رغبة الأخير الانتقال إلى صفوف تشكيلة الفريق الملكي الصيف المقبل. رغم تمسك النادي الباريسي به وإقناعه في البقاء خلال الموسم المقبلة.

بحسب Plettigoal

يطلب سيرجي غنابري راتباً قدره 15 مليون سنويًا لتمديد عقده ، على غرار رواتب ساني وكومان💰🔴 pic.twitter.com/1MyOCk3ra9 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) February 5, 2022

وسجل النجم الألماني سيرج غنابري 12 هدفاً، وصنع مثلهم خلال منافسات الموسم الجاري، كما ويتصدر فريقه صدارة ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 52 نقطة، كما وبفارق تسعة نقاط مع الوصف بوروسيا دورتموند الذي جاء في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

(المصدر: وطن + سكاي سبورت)