غنابري نجم فريق بايرن ميونيخ على رادار أنظار نادي ريال مدريد الإسباني watanserb.com
Imageرياضة

نجم بايرن ميونيخ على رادار أنظار ريال مدريد .. فهل ينجح بالتعاقد معه؟!

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – كشفت تقارير صحفية ألمانية النقاب عن اهتمام إدارة ريال مدريد. الإسباني الشديد، في التوقيع مع أحد نجوم فريق بايرن ميونيخ في صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق الملكي خلال الفترة القادمة.

نجم بايرن ميونيخ واهتمام ريال مدريد

وأفادت شبكة سكاي سبورت الألمانية في تقرير نشره يوم الإثنين الماضي، بأن نادي ريال مدريد الإسباني يراقب باهتمام شديد وضعية جناح فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” سيرج غنابري 26 عاماً، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة بسعر منخفض.

وبينت الشبكة الألمانية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني يحاول استغلال وضعية. اللاعب مع الفريق البافاري الألماني، حيث سينتهي عقده في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، كما وفي ظل رغبته في الرحيل عن نادي بايرن ميونيخ دون الدخول في مفاوضات مع إدارة النادي من أجل تجديد عقده.

بايرن ميونيخ والمفاوضات مع غنابري

كما وكشفت تقارير صحفية آخرى، عن محاولة إدارة بايرن ميونيخ الحفاظ على نجمها غنابري في البقاء مع العملاق البافاري، من خلال تقديم عرض لتجديد عقده إلا أن الأخير لم يوافق على العرض. كونه بعيد عما يريد الحصول عليه في راتبه السنوي مع الفريق الألماني.

كما وينتظر نادي ريال مدريد “الميرينغي” عما تسفر من الأمور في ملف تجديد عقد النجم الألماني. سيرج غنابري مع إدارة ناديه بايرن ميونيخ، من أجل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات الإطار تسعى إدارة ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي. مهاجم فريق باريس سان جيرمان، في ظل رغبة الأخير الانتقال إلى صفوف تشكيلة الفريق الملكي الصيف المقبل. رغم تمسك النادي الباريسي به وإقناعه في البقاء خلال الموسم المقبلة.

وسجل النجم الألماني سيرج غنابري 12 هدفاً، وصنع مثلهم خلال منافسات الموسم الجاري، كما ويتصدر فريقه صدارة ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 52 نقطة، كما وبفارق تسعة نقاط مع الوصف بوروسيا دورتموند الذي جاء في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

(المصدر: وطن + سكاي سبورت)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

باريس سان جيرمان يحلق بعيداً في الصدارة .. تفاصيل ترتيب الدوري الفرنسي

رياضة

موعد مباراة الهلال وتشيلسي والقناة الناقلة في كأس العالم للأندية 2022

رياضة

شاهد بالفيديو تفاصيل زجاجة المياه التي اعتمد عليها الحارس أبو جبل في التصدي لركلات…

رياضة

ما هو شرط زيدان الوحيد للموافقة على تدريب باريس سان جيرمان؟!

رياضة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

رياضة

السنغال تُتوج لأول مرة في تاريخها بكأس أمم أفريقيا بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More